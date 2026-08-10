Negli ultimi anni il settore delle costruzioni è stato uno dei principali motori della crescita economica italiana.

Gli incentivi edilizi - dal Bonus Ristrutturazioni all'Ecobonus, fino al Superbonus - hanno accelerato gli investimenti nella riqualificazione del patrimonio immobiliare, sostenendo imprese, professionisti e filiere produttive strettamente collegate all'edilizia.

Quella fase si è però progressivamente ridimensionata; tuttavia, non è del tutto corretto parlare di una scomparsa di incentivi. Nel 2026, l’Ecobonus continua ad operare con aliquote differenziate, mentre si è sostanzialmente esaurito il modello fondato su percentuali eccezionalmente elevate e su un’ampia possibilità di monetizzare il beneficio attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Il cambiamento è visibile anche nei dati: secondo il Rapporto annuale 2026 dell’ENEA, gli interventi Ecobonus conclusi nel 2025 hanno attivato investimenti per 3,62 miliardi di euro. Il valore risulta inferiore del 42,5 % rispetto al 2024.

È difficile immaginare che una misura straordinaria come il Superbonus potesse essere mantenuta indefinitamente- Il passaggio da un sistema di incentivi molto generoso a una loro rapida riduzione non è stato indolore e ha modificato profondamente le condizioni operative del settore.

Oggi il tema non riguarda tanto il giudizio sulle misure adottate negli ultimi anni, quanto la capacità del mercato di programmare investimenti in un contesto caratterizzato da continui cambiamenti normativi. Per un comparto che rappresenta una componente rilevante dell'economia italiana, la stabilità delle regole costituisce infatti un elemento essenziale quanto gli incentivi stessi.

Bonus edilizi e stabilità normativa: perché il settore ha bisogno di programmazione

Le imprese di costruzione, gli studi di progettazione, gli amministratori condominiali e gli enti pubblici operano su orizzonti temporali lunghi. Assunzioni di personale, acquisto di macchinari, formazione tecnica e organizzazione dei cantieri richiedono investimenti che producono risultati nel corso di diversi anni.

Quando aliquote, requisiti e modalità di utilizzo delle detrazioni cambiano frequentemente, diventa più difficile stimare la domanda futura e programmare le risorse. L’incertezza può quindi ridurre la propensione ad assumere, innovare o investire, soprattutto per le imprese di minori dimensioni.

Probabilmente il settore avrebbe tratto maggiore beneficio da un sistema di incentivi meno generoso ma definito su un arco pluriennale, capace di accompagnare progressivamente la riqualificazione del patrimonio edilizio senza alternare fasi di forte espansione a improvvisi rallentamenti.

Gli effetti sul mercato immobiliare: domanda, prezzi e costo dei mutui

Il ridimensionamento degli incentivi si inserisce inoltre in un mercato immobiliare che sta vivendo una fase di maggiore prudenza. Secondo il sondaggio della Banca d’Italia relativo al primo trimestre del 2026, le indicazioni di aumento dei prezzi si sono rafforzate e l’offerta è rimasta limitata; allo stesso tempo, la domanda si è indebolita rispetto al trimestre precedente e le compravendite intermediate dalle agenzie hanno registrato una maggiore flessione su base annua.

Anche il credito continua a incidere sulla capacità di acquisto delle famiglie. A maggio 2026 il tasso annuale effettivo globale sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni era pari al 3,96%, contro l’1,74% di dicembre 2021. Il confronto mostra che finanziare l’acquisto di una casa rimane sensibilmente più costoso rispetto alla fase precedente al 2022.

Una domanda immobiliare più contenuta tende inevitabilmente a ridurre anche il numero degli interventi di ristrutturazione, soprattutto quelli che richiedono investimenti consistenti.

Per il mercato si apre una fase nella quale il valore degli immobili dipenderà sempre più dalla loro qualità energetica e dalla necessità o meno di effettuare futuri interventi di adeguamento.

Efficienza energetica e valore degli immobili: il rischio di polarizzazione

In questa fase, quindi, la qualità energetica degli immobili assume un peso crescente. Gli edifici già riqualificati presentano generalmente consumi inferiori, maggiore comfort abitativo e minori necessità di intervento nel breve periodo. Queste caratteristiche possono tradursi in una maggiore attrattività sul mercato.

Uno studio della Banca d’Italia ha stimato che, a parità delle altre caratteristiche, i prezzi richiesti per le abitazioni appartenenti alle quattro categorie energetiche migliori sono in media superiori di circa il 25 % rispetto a quelli della categoria peggiore. Il differenziale varia ovviamente tra le province ma conferma che l’efficienza energetica è già incorporata, almeno in parte, nelle valutazioni di mercato.

Occorre inoltre menzionare la nuova direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici. Per il patrimonio residenziale, la direttiva UE 2024/1275 non impone a ogni singola abitazione il raggiungimento della stessa classe entro una data prestabilita. Ma richiede invece agli Stati membri di definire una traiettoria nazionale che riduca il consumo medio di energia primaria del patrimonio residenziale del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Almeno il 55% della riduzione dovrà derivare dalla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori.

Il rischio di polarizzazione rimane quindi concreto: gli immobili efficienti possono beneficiare di una maggiore domanda, mentre quelli ad alto consumo possono subire uno sconto legato ai costi futuri di riqualificazione. Tale divario potrebbe essere particolarmente rilevante per le famiglie con minore capacità di investimento che rischiano di rimanere proprietari degli edifici più costosi da adeguare.

Le conseguenze per professionisti e imprese

Per ingegneri, architetti e geometri cambia anche il ruolo della progettazione. L'obiettivo non è più soltanto individuare il bonus disponibile, ma costruire interventi economicamente sostenibili, valutando il rapporto tra investimento iniziale, risparmio energetico, incremento del valore dell'immobile e tempi di ritorno dell'investimento.

Per le imprese diventa invece fondamentale puntare sull'innovazione, sull'efficienza organizzativa e sulla qualità esecutiva. In un mercato meno dipendente dagli incentivi straordinari, la competitività si baserà maggiormente sulla capacità di ridurre i costi, rispettare i tempi e gli standard, offrire nuove soluzioni e accompagnare il cliente nelle scelte tecniche e finanziarie.

Riqualificazione edilizia: perché serve guardare oltre l'emergenza con una strategia di lungo periodo

La riqualificazione del patrimonio edilizio italiano rappresenta una sfida di lungo periodo che non può essere affrontata esclusivamente attraverso misure emergenziali. Una politica stabile, con incentivi sostenibili nel tempo e procedure amministrative semplici, consentirebbe alle imprese di pianificare gli investimenti, ai professionisti di sviluppare competenze specialistiche e ai cittadini di programmare gli interventi senza l'incertezza derivante da continui cambiamenti normativi.

L'edilizia continua infatti a rappresentare uno dei principali moltiplicatori dell'economia italiana: ogni investimento attiva filiere produttive, occupazione qualificata, innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

La sfida dei prossimi anni sarà accompagnare questa trasformazione con strumenti capaci di garantire continuità, sostenibilità finanziaria e una visione di lungo periodo.