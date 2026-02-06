Quando si parla di edilizia libera, interventi che vengono percepiti come “contenuti”, “leggeri” o “reversibili” tendono a essere automaticamente ricondotti a un’area di irrilevanza urbanistico-edilizia, quasi che la modesta estensione o la funzione accessoria bastassero, da sole, a sottrarli al regime dei titoli abilitativi.

È un approccio che, però, entra sempre più spesso in frizione con l’impostazione seguita dalla normativa, soprattutto quando l’intervento incide in modo stabile sull’organismo edilizio, modifica superfici e prospetti o coinvolge profili proprietari non marginali. In questi casi, il confine tra elemento di arredo pertinenziale e intervento edilizio vero e proprio diventa tutt’altro che teorico e si traduce in conseguenze molto concrete sul piano sanzionatorio.

Ancora peggio quando l’opera non si limita a interessare l’unità immobiliare del proprietario, ma si appoggia o insiste su beni di terzi, come per esempio in casi di ampliamento di balconi su lastrici solari non di proprietà esclusiva. Qui, la questione non è più soltanto edilizia, ma investe direttamente l’assetto dei diritti reali e l’impatto dell’intervento sull’assetto urbanistico complessivo.

È in questo ambito che si inserisce la sentenza del Consiglio di Stato del 2 gennaio 2026, n. 43, che affronta in modo lineare e al tempo stesso rigoroso il tema della qualificazione dell’intervento, del titolo edilizio necessario e del regime sanzionatorio applicabile, ribadendo con chiarezza il confine che andrebbe tenuto presente già in fase di valutazione preliminare degli interventi apparentemente “minori”.

Edilizia libera e qualificazione degli interventi esterni: interviene il Consiglio di Stato

La controversia nasce dall’adozione di un’ordinanza di demolizione di una struttura piana di circa 15 mq, ottenuta mediante l’estensione di un balcone preesistente.

L’opera si presentava come una pedana rialzata, realizzata con profilati metallici e doghe, sostenuta da ritti in ferro e poggiata su un lastrico solare appartenente a una proprietà diversa rispetto a quella dell’unità immobiliare servita dal balcone. L’intervento non risultava né temporaneo né meramente accessorio, ma configurava un ampliamento stabile della superficie fruibile, motivo per cui l’amministrazione comunale aveva qualificato l’opera come intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di titolo abilitativo, e aveva disposto la demolizione delle opere realizzate.

Il provvedimento era stato impugnato, sostenendo – in sintesi – che l’intervento dovesse rientrare nell’ambito dell’edilizia libera, in quanto riconducibile agli elementi di arredo delle aree pertinenziali, e che, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare soluzioni alternative alla demolizione, come l’applicazione della sanzione pecuniaria.

Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto del ricorso, ritenendo legittima la qualificazione dell’intervento e corretta l’adozione della sanzione ripristinatoria. Ne era quindi scaturito l’appello al Consiglio di Stato.

Il quadro normativo: edilizia libera e criteri di qualificazione nel Testo Unico Edilizia

A rilevare nel caso in esame è l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, che individua gli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo, in quanto ritenuti privi di rilevanza urbanistico-edilizia o comunque incapaci di incidere in modo apprezzabile sull’assetto del territorio.

La norma elenca fattispecie tipizzate, da interpretare in modo coerente con la funzione di semplificazione che le sorregge, senza trasformarle in un canale di elusione del regime ordinario dei titoli edilizi.

In questo senso, la giurisprudenza ha chiarito da tempo che l’edilizia libera non si qualifica per sottrazione, ma richiede una riconducibilità puntuale dell’intervento a una delle ipotesi espressamente previste dalla norma o dal relativo glossario.

Particolare rilievo assume, nel caso esaminato, la lettera e-quinquies del comma 1 dell’art. 6, che ricomprende tra gli interventi di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”. Si tratta di una previsione spesso invocata nella pratica per ricondurre a edilizia libera opere esterne di dimensioni contenute, ma il suo ambito applicativo è tutt’altro che indefinito.

La nozione di elemento di arredo, infatti, presuppone che l’opera:

abbia una funzione meramente accessoria rispetto all’edificio principale;

non comporti incrementi stabili di superficie o volume ;

; non alteri la sagoma, i prospetti o l’organismo edilizio ;

; non determini una trasformazione durevole dello stato dei luoghi.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, spesso sottovalutato: l’intervento deve insistere sull’area pertinenziale dell’edificio, intesa non solo in senso funzionale, ma anche sotto il profilo giuridico-proprietario. La presenza di opere che poggiano su beni di terzi o che incidono su diritti reali altrui rappresenta un indice fortissimo di estraneità alla logica dell’edilizia libera.

Il Testo Unico Edilizia conferma questa impostazione. Laddove un’opera incida sulle superfici, sui prospetti o sulla sagoma, il riferimento normativo non è più l’art. 6, ma l’art. 3, che individua le diverse categorie di intervento edilizio, collocando tali modificazioni nell’alveo della ristrutturazione edilizia.

Ne deriva un principio operativo molto chiaro: la qualificazione di un intervento come edilizia libera non può fondarsi sulla sola modestia dimensionale o sulla pretesa reversibilità dell’opera, ma richiede una valutazione complessiva degli effetti urbanistici, edilizi e giuridici dell’intervento stesso.

L’analisi del Consiglio di Stato

È proprio la riconducibilità dell’opera all’edilizia libera il punto da cui è partito il Consiglio di Stato, specificando che l’intervento non si limitava a un elemento accessorio o decorativo, ma consisteva in una struttura piana di circa 15 mq, realizzata in ampliamento permanente di un balcone preesistente.

La Corte chiarisce che non è possibile isolare il singolo elemento costruttivo dalla sua incidenza complessiva sull’organismo edilizio. L’ampliamento del balcone, per dimensioni e modalità realizzative, determinava un incremento stabile della superficie fruibile, alterando l’assetto originario dell’edificio.

A questo primo profilo se ne affianca un altro decisivo: la struttura poggiava su un lastrico solare di proprietà di terzi. Secondo il Collegio, tale circostanza esclude in radice la possibilità di qualificare l’opera come “elemento di arredo delle aree pertinenziali”, poiché manca uno dei presupposti impliciti dell’art. 6 del Testo Unico Edilizia: la riconducibilità dell’intervento alla sfera pertinenziale dell’immobile, anche sotto il profilo proprietario.

L’edilizia libera, infatti, non è compatibile con interventi che incidono su beni altrui o che alterano assetti consolidati di proprietà, trattandosi di opere che producono effetti giuridici e materiali ben oltre la dimensione accessoria.

Titolo edilizio necessario e legittimità della demolizione

Una volta che l’intervento non rientra in edilizia libera, rappresentando invece un’opera che modifica superfici, prospetti e sagoma, esso va condotto coerentemente nell’alveo della ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, per la quale è necessario il permesso di costruire.

Da questa qualificazione discende, in modo diretto, la legittimità della sanzione demolitoria.

Sul punto, il Collegio ribadisce che la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria non incide sulla validità dell’ordinanza repressiva, perché riguarda una fase successiva ed eventuale, collocata sul piano dell’esecuzione del provvedimento.

Non solo. L’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 opera esclusivamente nei casi di parziale difformità dal titolo edilizio, mentre nel caso di specie l’intervento risultava realizzato in totale assenza di titolo, con conseguente inapplicabilità della disciplina sostitutiva.

A ciò si aggiunge che la sostituzione della demolizione presuppone la dimostrazione dell’oggettiva impossibilità di procedere al ripristino senza compromettere la stabilità dell’intero edificio, prova che non può essere né presunta né anticipata in sede di impugnazione dell’ordinanza.

Non solo: la repressione dell’abuso edilizio costituisce esercizio di un potere vincolato, che non richiede valutazioni discrezionali sull’opportunità del ripristino. Iin presenza di un illecito edilizio, anche se risalente nel tempo, l’amministrazione non è tenuta ad alcun bilanciamento tra interesse pubblico e privato, come da orientamento consolidato dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017 e richiamato dai giudici d’appello.

Conclusioni operative

L’appello è stato respinto, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione e ribadendo alcuni principi che potrebbero sembrare scontati ma che spesso si dimostrano non esserlo, tenendo conto degli innumerevoli tentativi di ricondurre abusi edilizi nell’alveo dell’edilizia libera.

In particolare, vale la pena ribadire che:

l’ edilizia libera non è una categoria elastica né residuale, ma richiede una riconducibilità puntuale alle fattispecie tipizzate dall’art. 6 del d.P.R. 380/2001;

non è una categoria elastica né residuale, ma richiede una riconducibilità puntuale alle fattispecie tipizzate dall’art. 6 del d.P.R. 380/2001; un intervento che determina un ampliamento stabile di superfici o incide su sagoma e prospetti esce dall’ambito degli elementi di arredo pertinenziali, anche se di dimensioni contenute;

o incide su esce dall’ambito degli elementi di arredo pertinenziali, anche se di dimensioni contenute; la modestia dimensionale o la presunta reversibilità dell’opera non sono criteri decisivi per la qualificazione edilizia;

o la presunta reversibilità dell’opera non sono criteri decisivi per la qualificazione edilizia; la realizzazione di opere che insistono su beni di proprietà di terzi è, di per sé, incompatibile con la logica dell’edilizia libera;

è, di per sé, incompatibile con la logica dell’edilizia libera; in presenza di interventi riconducibili alla ristrutturazione edilizia , il permesso di costruire costituisce il titolo necessario;

, il costituisce il titolo necessario; la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è limitata ai casi di parziale difformità dal titolo e riguarda una fase eventuale ed esecutiva, che non incide sulla legittimità dell’ordinanza repressiva;

è limitata ai casi di parziale difformità dal titolo e riguarda una fase eventuale ed esecutiva, che non incide sulla legittimità dell’ordinanza repressiva; l’illecito edilizio, anche se risalente, non richiede alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, trattandosi di potere vincolato.

Nessuno spazio a letture estensive dell’edilizia libera che espongono il committente – e il professionista – a conseguenze sanzionatorie difficilmente rimediabili a posteriori.