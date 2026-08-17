Un intervento di manutenzione ordinaria o l'installazione di una vetrata panoramica (VEPA) sono sempre edilizia libera? Se l'immobile ricade in zona vincolata serve comunque un'autorizzazione? E che cosa rischia chi apre il cantiere convinto che «senza titolo» significhi senza controlli?

L'edilizia libera è il regime che consente di eseguire alcuni interventi senza titolo edilizio, ma non senza regole. L'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) individua le opere ammesse e le subordina al rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle normative di settore, dalle norme antisismiche alla tutela del paesaggio.

Il fraintendimento più comune riguarda proprio quel «senza». Nel linguaggio quotidiano l'edilizia libera diventa sinonimo di lavori senza permessi, mentre sul piano giuridico indica soltanto l'assenza del titolo edilizio, quindi del permesso di costruire, della SCIA e della CILA. Tutto il resto resta in piedi, dall'autorizzazione paesaggistica agli adempimenti sismici, fino all'aggiornamento catastale.

Dopo la guida generale sull'edilizia libera 2026, pubblichiamo oggi un'infografica gratuita che traduce la verifica in uno schema a bivi, affiancata da una checklist che ripercorre l'art. 6, comma 1, lettera per lettera, con i requisiti di legge e le condizioni fissate dalla giurisprudenza. Perché il problema quasi mai è trovare l'opera in un elenco, ma stabilire se quella specifica opera, in quel contesto e con quelle caratteristiche costruttive, produca ancora l'effetto minimo che il legislatore ha voluto liberalizzare.

Che cosa significa edilizia libera e perché non vuol dire lavori senza regole

L'edilizia libera non è una categoria di intervento, come lo sono la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione, ma un regime amministrativo. Descrive il modo in cui un'opera entra nell'ordinamento, non la sua natura tecnica. Per questo la stessa opera può essere libera in un contesto e richiedere un titolo in un altro.

Lo dice la norma stessa. L'art. 6 apre con una clausola di salvaguardia che fa salvi gli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore, e solo dopo arriva l'elenco. È un ordine che il tecnico deve rispettare quando verifica.

A quell'elenco si affianca il Glossario dell’edilizia libera approvato con il D.M. 2 marzo 2018, che ha valore ricognitivo e non è esaustivo, per cui la presenza di una voce non equivale a un lasciapassare e la sua assenza non esclude che l'opera sia libera. Il comma 6 consente inoltre alle Regioni a statuto ordinario di estendere il regime ad altri interventi, esclusi quelli soggetti a permesso di costruire e quelli soggetti a SCIA alternativa al permesso di costruire. L'elenco statale è quindi chiuso per l'interprete, ma la legge regionale può ampliarlo, e va sempre letto insieme al regolamento edilizio comunale.

Quali interventi rientrano nell'edilizia libera secondo l'art. 6 del Testo Unico Edilizia

Le opere elencate dall'art. 6 si lasciano raggruppare in poche famiglie. La prima è la manutenzione ordinaria, quella che riguarda riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e il mantenimento in efficienza degli impianti esistenti. La seconda tocca l'involucro, con le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino ascensori esterni né manufatti che alterino la sagoma. Vi rientrano le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) installate su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati, questi ultimi esclusi quando siano gravati da diritti di uso pubblico o prospicienti aree pubbliche. Accanto a esse stanno le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale è una tenda, una tenda da sole, una tenda da esterno o una tenda a pergola, anche bioclimatica, con telo retrattile oppure con elementi di protezione solare mobili o regolabili, anche con strutture fisse necessarie al sostegno.

Una terza famiglia raccoglie le opere temporanee, stagionali e agricole, dalle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere rimosse entro centottanta giorni alle serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura e ai movimenti di terra pertinenti all'attività agricola. Chiudono gli spazi esterni, con le pavimentazioni e le finiture contenute entro l'indice di permeabilità, le aree ludiche senza fini di lucro, gli elementi di arredo delle aree pertinenziali e le vasche di raccolta delle acque meteoriche per uso agricolo entro 50 metri cubi per ogni ettaro coltivato.

Per le VEPA e per le opere di protezione dal sole i requisiti sono sostanziali e non estetici, perché non devono creare spazi stabilmente chiusi con variazione di volumi e superfici e devono ridurre al minimo l'impatto visivo. Le VEPA non possono modificare le linee architettoniche preesistenti, mentre le opere di protezione dal sole devono armonizzarsi a esse. Due voci storiche, invece, non ci sono più, dato che il D.Lgs. n. 190/2024 ha abrogato le lettere dedicate alle pompe di calore aria-aria e ai pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, ricondotti alla disciplina delle fonti rinnovabili.

Quando l'edilizia libera si perde e serve la CILA, la SCIA o il permesso di costruire

Il discrimine non sta nel nome dell'opera ma nel suo effetto sull'organismo edilizio. Quando compaiono chiusure laterali stabili, tamponamenti, coperture rigide non facilmente amovibili, nuova superficie utile o modifiche permanenti di sagoma e prospetti, il regime cambia e l'opera torna nel perimetro dei titoli abilitativi. Gli interventi, del resto, si valutano nel loro complesso e mai in modo frazionato, perché la somma di opere singolarmente libere può chiudere stabilmente uno spazio e generare nuovo volume.

La giurisprudenza offre due esempi utili. La Corte di Cassazione ricorda che la tettoia non è edilizia libera, perché l'art. 6 attrae la pergotenda e non la copertura stabile e non facilmente amovibile, e precisa che una tettoia addossata all'edificio principale, priva di autonomia strutturale rispetto a esso, non è pertinenza urbanistica (sentenza n. 274/2026). Il Consiglio di Stato, dal canto suo, esclude dal regime libero una pavimentazione esterna della quale non sia dimostrato il rispetto dell'indice di permeabilità e la conformità agli strumenti urbanistici (sentenza n. 462/2026).

Fuori dall'edilizia libera il sistema è a scalare. Gli interventi non riconducibili agli elenchi degli artt. 6, 10 e 22 sono realizzabili con la CILA prevista dall'art. 6-bis, la cui omissione costa 1.000 euro, ridotti di due terzi se la comunicazione arriva spontaneamente a lavori in corso. Salendo si incontrano la SCIA e, per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, il permesso di costruire.

Esiste poi una trappola che riguarda da vicino chi interviene per cambiare l'uso di un locale. Nei casi disciplinati dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 23-ter del Testo Unico Edilizia il mutamento si considera senza opere anche quando le opere sono riconducibili all'art. 6, ed è soggetto a SCIA. Fuori da quel perimetro tornano a governare la legge regionale e il titolo richiesto per le opere. Le opere restano libere, il cambio d'uso no.

Edilizia libera in zona vincolata, quali autorizzazioni servono davvero

Qui l'equivoco costa caro, perché il titolo edilizio e l'atto di assenso viaggiano su binari distinti. Il primo risponde alla domanda se il Comune debba autorizzare l'opera, il secondo alla domanda se possa autorizzarla chi tutela il vincolo.

Sul fronte paesaggistico il riferimento è il d.P.R. n. 31/2017, aggiornato da ultimo dal d.P.R. n. 73/2026. L'Allegato A individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione, l'Allegato B quelli di lieve entità ammessi al procedimento semplificato, mentre ciò che resta fuori segue il procedimento ordinario dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le due liste non coincidono con l'art. 6, ed è proprio la mancata sovrapposizione a generare gli abusi paesaggistici commessi in buona fede.

Se l'immobile è un bene culturale il ragionamento cambia ancora, perché l'art. 21 del Codice subordina all'autorizzazione del soprintendente le opere e i lavori di qualunque genere, senza distinguere in base al regime edilizio. Una tinteggiatura può essere edilizia libera e richiedere comunque il passaggio in Soprintendenza.

Restano poi il vincolo idrogeologico del R.D. n. 3267/1923, gli adempimenti sismici degli artt. 93, 94 e 94-bis del Testo Unico Edilizia ogni volta che si toccano parti strutturali, la dichiarazione di conformità degli impianti prevista dal D.M. n. 37/2008 e, sul piano dei rapporti privati, le distanze e il decoro architettonico quando l'edificio è in condominio.

Comunicazioni, catasto e stato legittimo, gli adempimenti che restano

Nell'art. 6 una sola ipotesi richiede un adempimento comunale preventivo. Le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee vanno precedute da una comunicazione di avvio dei lavori, e la temporaneità deve essere reale, perché il manufatto va rimosso entro centottanta giorni comprensivi di allestimento e smontaggio.

Il catasto segue una logica propria. Il comma 5 dell'art. 6 richiama gli atti di aggiornamento catastale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, per cui l'assenza del titolo edilizio non esonera dalla variazione quando l'intervento modifica in modo stabile la rappresentazione planimetrica dell'unità.

C'è infine il capitolo più sottovalutato. Un'opera eseguita in edilizia libera oltre i limiti sostanziali dell'art. 6 non resta un episodio isolato, ma incide sullo stato legittimo dell'immobile definito dall'art. 9-bis e riemerge quando serve un titolo, un incentivo fiscale o un rogito. È in quel momento, spesso a distanza di anni, che la qualificazione frettolosa presenta il conto.

La checklist per capire se un intervento è in edilizia libera

Ecco lo schema operativo, da leggere insieme all'infografica, che riassume i controlli nell'ordine in cui la norma li impone:

Partire dall'alinea, non dall'elenco — verificare la legge regionale che recepisce l'art. 6, gli strumenti urbanistici comunali e il regolamento edilizio, che il comma 1 fa espressamente salvi prima ancora di elencare le opere.

— verificare la legge regionale che recepisce l'art. 6, gli strumenti urbanistici comunali e il regolamento edilizio, che il comma 1 fa espressamente salvi prima ancora di elencare le opere. Controllare le normative di settore — sismica, sicurezza, antincendio, igiene, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico e disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio restano dovute anche senza titolo edilizio.

— sismica, sicurezza, antincendio, igiene, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico e disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio restano dovute anche senza titolo edilizio. Qualificare l'opera, non il nome — descrivere l'effetto sull'organismo edilizio, verificando che non nascano volumi, superfici utili, spazi stabilmente chiusi o modifiche permanenti di sagoma e prospetti, e valutare gli interventi nel loro complesso e mai in modo frazionato.

— descrivere l'effetto sull'organismo edilizio, verificando che non nascano volumi, superfici utili, spazi stabilmente chiusi o modifiche permanenti di sagoma e prospetti, e valutare gli interventi nel loro complesso e mai in modo frazionato. Cercare la corrispondenza nell'art. 6 — ricondurre l'intervento a una delle lettere del comma 1, elenco che l'interprete non può ampliare e nel quale la tettoia non compare, usando il Glossario del D.M. 2 marzo 2018 come supporto e non come prova, e ricordando che pompe di calore aria-aria e pannelli solari seguono oggi la disciplina delle fonti rinnovabili.

— ricondurre l'intervento a una delle lettere del comma 1, elenco che l'interprete non può ampliare e nel quale la tettoia non compare, usando il Glossario del D.M. 2 marzo 2018 come supporto e non come prova, e ricordando che pompe di calore aria-aria e pannelli solari seguono oggi la disciplina delle fonti rinnovabili. Verificare i requisiti della singola lettera — per le VEPA e per le opere di protezione dal sole i requisiti sono cumulativi, e la mancanza di uno solo fa scattare il titolo.

— per le VEPA e per le opere di protezione dal sole i requisiti sono cumulativi, e la mancanza di uno solo fa scattare il titolo. Individuare le comunicazioni dovute — per le opere stagionali e contingenti serve la comunicazione di avvio dei lavori.

— per le opere stagionali e contingenti serve la comunicazione di avvio dei lavori. Escludere il cambio d'uso — nei casi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 23-ter il mutamento è soggetto a SCIA anche quando le opere sono riconducibili all'art. 6, mentre fuori da quei casi valgono la legge regionale e il titolo richiesto per le opere.

— nei casi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 23-ter il mutamento è soggetto a SCIA anche quando le opere sono riconducibili all'art. 6, mentre fuori da quei casi valgono la legge regionale e il titolo richiesto per le opere. Chiudere su catasto e stato legittimo — valutare l'aggiornamento della planimetria e documentare l'intervento, così da non incrinare la catena dei titoli dell'art. 9-bis.

Scarica gratis l'infografica e la checklist sull'edilizia libera

Al fine di agevolare il lavoro dei tecnici, e la lettura del proprietario che vuole capire prima di chiamarli, abbiamo preparato:

una infografica che ricompone tutti questi passaggi in un unico schema a bivi, dalla qualificazione dell'opera fino agli atti di assenso e agli adempimenti finali, pensata per essere stampata e tenuta a portata di mano in studio e in cantiere;

che ricompone tutti questi passaggi in un unico schema a bivi, dalla qualificazione dell'opera fino agli atti di assenso e agli adempimenti finali, pensata per essere stampata e tenuta a portata di mano in studio e in cantiere; una checklist che segue la struttura dell'art. 6, dall'alinea del comma 1 fino a ciascuna lettera, con i requisiti di legge da spuntare uno per uno e le condizioni che la giurisprudenza ha fissato su VEPA, opere di protezione dal sole e pavimentazioni.

Domande frequenti sull'edilizia libera

Per l'edilizia libera serve una comunicazione al Comune?

Di regola no. L'unica eccezione prevista dall'art. 6 riguarda le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, che vanno precedute da una comunicazione di avvio dei lavori e rimosse entro 180 giorni.

In zona vincolata l'edilizia libera vale ancora?

Sì, ma solo sul titolo edilizio. L'intervento può restare senza CILA, SCIA o permesso di costruire e richiedere comunque l'autorizzazione paesaggistica secondo il d.P.R. n. 31/2017 o l'autorizzazione del soprintendente se l'immobile è un bene culturale.

Chi risponde se un'opera in edilizia libera viene riqualificata dal Comune?

La responsabilità resta del proprietario, che risponde delle sanzioni edilizie e paesaggistiche, e del tecnico che ha qualificato l'intervento. La sanzione dipende dal titolo che sarebbe stato necessario, non dalla parola usata per descrivere l'opera.