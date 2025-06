Edilizia e Salva Casa: nuovi chiarimenti nella Regione Siciliana

Dopo oltre 6 mesi dalla pubblicazione in G.U.R.S. della Legge n. 27/2024 è lecito chiedersi quali siano - e in che modo - le innovazioni apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), che impattano sulla normativa edilizia della Regione Siciliana.

Il recepimento ibrido del Testo Unico Edilizia

Non è un mistero che il recepimento “ibrido” (in parte statico e in parte dinamico) del d.P.R. n. 380/2001 da parte della Legge n. 16/2016 abbia generato [non poche incertezze applicative] sul territorio siciliano. Tanto che, subito dopo la conversione in legge del Salva Casa, il Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana ha ritenuto opportuno pubblicare la Circolare prot. 12002 dell’8 agosto 2024, che ha chiarito quali fossero le novità immediatamente vigenti e quali avrebbero richiesto un formale recepimento normativo.

Chiarimenti da cui si è compreso che, almeno fino all’entrata in vigore della Legge n. 27/2024, è stato impossibile:

utilizzare la nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia;

di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia; utilizzare la SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, del TUE, abrogato dal Salva Casa e recepito ab initio anche in Sicilia.

La circolare n. 8325/2025 e le modifiche agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19

Sulle disposizioni introdotte dalla Legge n. 27/2024 è intervenuto nuovamente il Dipartimento Urbanistica con la Circolare n. 8325 del 28 maggio 2025, che chiarisce il contenuto delle modifiche con particolare riferimento agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della L.R. n. 16/2016.

Una circolare puntuale ma che non contempla ancora le novità arrivate successivamente con la Legge n. 22/2025, di cui si dirà nei paragrafi seguenti.