I recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno investito il settore edilizio milanese hanno riacceso un dibattito che, in realtà, cova da anni sotto la superficie della pratica quotidiana degli uffici tecnici e degli studi professionali di tutta Italia. La riflessione che segue non intende entrare nel merito delle vicende processuali, (non avendone tra l’altro le competenze) ma muove da esse per sollevare una questione di sistema: il D.P.R. 380/2001 è ancora in grado di governare la complessità dell’attività edilizia contemporanea?

Il caso Milano e i limiti del D.P.R. 380/2001 nella qualificazione degli interventi

Le vicende milanesi hanno avuto il merito — se così si può dire — di portare all’attenzione dell’opinione pubblica un problema che chi opera nel settore conosce fin troppo bene. Il comunicato del Presidente del Tribunale di Milano sui procedimenti penali in materia edilizia non ha fatto altro che rendere visibile ciò che, negli uffici tecnici comunali e negli studi professionali, si vive ogni giorno: la sensazione di muoversi su un terreno normativo instabile, dove il confine tra il lecito e l’illecito dipende spesso da sfumature interpretative sulle quali neppure la giurisprudenza riesce a trovare un orientamento univoco e durevole.

Non si tratta di un problema locale. Dalla Lombardia alla Sicilia, dalla Campania al Veneto, la difficoltà di applicare con certezza le categorie (con i titoli necessari) del Testo Unico dell’Edilizia accomuna tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, in una condizione di strutturale precarietà.

Il cuore del problema risiede sia nell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001, che definisce le categorie degli interventi edilizi: dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione, passando per la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, sia nel titolo edilizio da associare alle diverse categorie di interventi. Sulla carta, la classificazione ed il conseguente titolo appaiono lineari. Nella pratica quotidiana, è tutt’altra cosa.

La difficoltà nasce dalla natura stessa degli interventi reali, che quasi mai si prestano ad essere incasellati in modo univoco in una sola categoria. Un intervento di recupero di un fabbricato esistente può presentare contemporaneamente caratteri della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione edilizia e — per alcune componenti — persino della nuova costruzione. Il discrimine tra una categoria e l’altra non dipende soltanto dalla natura oggettiva dell’opera, ma da una valutazione tecnico-giuridica che implica margini di apprezzamento significativi.

La conseguenza diretta di questa incertezza classificatoria si riverbera sull’individuazione del titolo abilitativo necessario. La distinzione tra un intervento subordinato a SCIA e uno che richiede il Permesso di Costruire — con tutto ciò che ne discende anche in termini di regime sanzionatorio — finisce per dipendere da una lettura interpretativa che, per lo stesso identico intervento, può condurre a conclusioni diametralmente opposte.

Responsabilità condivise e multilivello normativo, dal quadro nazionale alle Regioni a statuto speciale

C’è un aspetto che troppo spesso sfugge al dibattito pubblico: la precarietà normativa non colpisce una sola parte. Non esiste un “dentro” e un “fuori” dal Comune. Il tecnico istruttore che deve valutare la conformità di un progetto e il professionista che lo firma vivono, ciascuno dalla propria parte della scrivania, la medesima condizione di incertezza.

Il progettista sceglie di classificare l’intervento come ristrutturazione edilizia e presenta una SCIA, convinto di operare correttamente. Il tecnico comunale esamina la pratica e non rileva irregolarità. Anni dopo, un’indagine penale o un contenzioso amministrativo stabilisce che quell’intervento andava qualificato diversamente — come nuova costruzione, ad esempio — e che il titolo presentato era insufficiente. A quel punto, le responsabilità investono tutti: il committente, il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore e, non da ultimo, il funzionario che ha istruito la pratica.

Se il quadro nazionale è già problematico, nelle Regioni a statuto speciale la situazione presenta ulteriori criticità. In Sicilia, il D.P.R. 380/2001 non si applica direttamente, ma attraverso il filtro della legislazione regionale — in primis la L.R. n. 16 del 2016 e le sue successive modificazioni — che recepisce le norme nazionali talvolta integralmente, talvolta con modifiche significative, talvolta non recependole affatto.

Questa stratificazione crea un ulteriore livello di incertezza: per ogni questione, l’operatore deve prima verificare se la norma nazionale è stata recepita, se lo è stata con modifiche, se le modifiche sono sopravvissute al vaglio della Corte costituzionale e, infine, come la giurisprudenza amministrativa siciliana le ha interpretate. Le numerose pronunce della Corte costituzionale sulla L.R. 16/2016 testimoniano plasticamente quanto sia stato accidentato il percorso di armonizzazione tra i due livelli normativi.

Non si tratta di una peculiarità esclusivamente siciliana: ogni Regione, e in particolare quelle a statuto speciale, presenta le proprie varianti e le proprie criticità di raccordo con il quadro nazionale. Ma l’esempio siciliano illustra con particolare evidenza come il multilivello normativo, in assenza di un quadro di base chiaro, moltiplichi esponenzialmente i margini di incertezza.

Quando l'edilizia è governata dalle sentenze e nasce la paura della firma

La conseguenza più grave dell’incertezza normativa è che il diritto dell’edilizia, nella pratica, molte volte non è più governato dalla legge, ma dalle sentenze. Il confine tra il lecito e l’illecito non si conosce al momento della decisione progettuale, ma si scopre a posteriori, spesso a distanza di anni, attraverso pronunce dei TAR, del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia Amministrativa (per la Sicilia), della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.

Questo meccanismo presenta tre criticità strutturali. In primo luogo, l’imprevedibilità: orientamenti giurisprudenziali consolidati vengono ribaltati, lasciando scoperti tutti coloro che avevano legittimamente fatto affidamento sull’indirizzo precedente. In secondo luogo, la frammentarietà: in un sistema in cui la giurisprudenza dei singoli TAR e delle Corti d’Appello può divergere, non esiste una lettura univoca della norma su scala nazionale. In terzo luogo, la retrospettività: la sentenza interviene su fatti compiuti, quando le scelte progettuali sono state fatte, le opere realizzate, gli investimenti effettuati.

Il risultato è una paralisi decisionale diffusa. Chi deve firmare — che sia il progettista che assevera, il direttore dei lavori che vigila o il dirigente comunale che rilascia il titolo — si trova nella condizione di sapere che qualunque interpretazione adotti potrebbe essere smentita. La “paura della firma” non è un’espressione retorica: è una realtà quotidiana che rallenta i processi, scoraggia l’iniziativa e, in ultima analisi, penalizza i cittadini che attendono risposte in tempi ragionevoli.

Le riforme necessarie e la responsabilità del legislatore

Denunciare il problema senza indicare una direzione sarebbe un esercizio sterile. La domanda che ogni tecnico si pone è: cosa serve, concretamente?

Serve, in primo luogo, un ripensamento dell’impianto classificatorio dell’articolo 3. Le categorie degli interventi edilizi devono essere ridefinite con un linguaggio che riduca al minimo i margini di ambiguità, possibilmente accompagnato da casistiche esemplificative che aiutino l’operatore nella qualificazione degli interventi più ricorrenti. Non si può pretendere che una norma scritta nel 2001 — e già allora frutto di stratificazioni precedenti — governi senza incertezze la complessità dell’edilizia contemporanea.

Serve, in secondo luogo, chiarezza nel rapporto tra titoli abilitativi e categorie di intervento. Il legame tra la qualificazione dell’intervento e il regime autorizzativo non può continuare a dipendere da interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali: deve risultare dalla lettera della norma, senza necessità di ricostruzioni complesse.

Serve, infine, una riforma che sia tempestiva. Troppo spesso il legislatore interviene a valle delle sentenze, inseguendo la giurisprudenza anziché guidare la disciplina. Il recente D.L. 69/2024, convertito con L. 105/2024 (c.d. “Salva Casa”), pur contenendo interventi significativi, conferma questo schema reattivo: si interviene per “sanare” situazioni già emerse, piuttosto che per prevenire le ambiguità che le hanno generate.

Il caso Milano ha avuto il merito di accendere i riflettori. Ma sarebbe un errore trattarlo come un fatto isolato, riconducibile alle dinamiche di un singolo territorio. La crisi è sistemica e riguarda l’intero impianto normativo dell’edilizia nazionale.

La soluzione, a mio avviso, non può venire dalla giurisprudenza, per quanto autorevole. Le sentenze possono dirimere controversie puntuali, ma non possono supplire alla mancanza di un quadro normativo organico, chiaro e attuale. Questa è una responsabilità che spetta al legislatore, e che non può più essere rinviata.

Nel frattempo, chi opera nel settore — dall’istruttore tecnico al libero professionista, dal dirigente comunale al committente — continua a lavorare con gli strumenti che ha, cercando ogni giorno di conciliare la complessità del reale con un sistema normativo che non è più in grado di governarla. È una condizione che non può durare. E la consapevolezza di condividerla, da entrambi i lati della scrivania, potrebbe essere il primo passo per cambiarla.

Non ci siamo inventati nulla sulle criticità dell’attuale DPR 380/2001, basta andare a leggere le relazioni ed i disegni di legge in atto presentati, ove è riportato, in riferimento al D.P.R. 380/2001: “Un mosaico normativo disorganico che rende l'applicazione un esercizio di complessità per tutti”.

Anche la nostra resilienza ha un limite!!!!!