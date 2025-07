Edilizia e urbanistica: superare la giungla normativa

Mentre Milano viene nuovamente scossa dalla notizia delle perquisizioni in Comune e di altri indagati eccellenti, la riforma della normativa urbanistica ed edilizia torna al centro del dibattito, con un appello finalizzato all’adozione di una legge-quadro, in grado di supportare il lavoro dei tecnici grazie a una semplificazione complessiva.

Testo Unico delle Costruzioni: verso una nuova legge quadro

«Serve un testo unico, non l’ennesima norma», ha affermato al riguardo l’on. Erica Mazzetti (FI), responsabile nazionale del dipartimento Lavori Pubblici, intervenendo nel dibattito acceso a partire dall’inchiesta giudiziaria che negli scorsi mesi ha paralizzato l’edilizia milanese e che oggi sta conoscendo nuovi sviluppi. Una città che, ricorda la parlamentare, rappresenta il motore economico del Paese e che ora si trova ferma, con ripercussioni anche su altre realtà urbane.

Mentre la magistratura fa il suo corso, la politica non può restare immobile. Il vero nodo, secondo la deputata, è normativo: una giungla di leggi e regolamenti, stratificati nel tempo e declinati in modo disomogeneo da Regioni e Comuni, che ha prodotto «difformità e discrezionalità fuori controllo».

Da qui la proposta, non nuova ma oggi rilanciata con forza: un Testo Unico delle costruzioni, che unifichi in un solo corpo normativo la materia urbanistica ed edilizia. L’obiettivo è «Mettere ordine, tirare una riga e definire con chiarezza cosa si può fare, chi decide e in quali tempi».

La proposta prende forma nella legge delega già presentata nei mesi scorsi, che ambisce a diventare una legge-quadro basata su chiarissimi principi, che prescrive indirizzi e disposizioni precise, in modo organico e coerente in tutta Italia. «Non una nuova legge da aggiungere al caos esistente, ma una norma di principio, abrogativa e ordinatrice, su cui costruire tutto il resto».

Tra le cause del disordine, viene indicata la riforma del Titolo V del 2001, che ha ampliato l’autonomia legislativa regionale senza prevedere meccanismi efficaci di coordinamento. Il risultato – lo vediamo quotidianamente – è che ogni Regione interpreta a modo proprio le definizioni urbanistiche, i titoli abilitativi, persino i concetti di legittimità edilizia.

Legge urbanistica: fare ripartire l'iter

Nel mirino della deputata forzista anche un altro dossier fermo al Senato: la proposta di legge sull’interpretazione autentica in materia urbanistica, già approvata alla Camera. «La maggioranza ha fatto il suo dovere. Ora tocca al PD – afferma – uscire dall’ideologia e approvarla». Anche qui, l’obiettivo è sciogliere i nodi interpretativi che bloccano interventi di rigenerazione o riqualificazione.

L’appello finale è rivolto alla politica tutta: «Ce lo chiede il mercato, ce lo chiede il settore». Per Mazzetti non ci sono più alibi: l’approvazione del Testo Unico e della Pdl urbanistica sono diventate emergenze legislative. E non basterà un nuovo testo per evitare altri blocchi: occorrerà scriverlo con metodo, competenza e coinvolgendo davvero i professionisti del settore.