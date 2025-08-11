Il Conto Termico 3.0 è stato approvato il 5 agosto 2025 in Conferenza Unificata Stato–Regioni e segna il più grande aggiornamento di questo incentivo a fondo perduto, attivo da oltre dieci anni.

Permette di ottenere contributi dal 65% al 100% per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con pagamento diretto dal GSE in tempi rapidi.

Una platea più ampia: chi può accedere

Oltre alle Pubbliche Amministrazioni — Comuni, Province, Regioni, autorità portuali, società in-house e consorzi — ora accedono anche gli enti del Terzo Settore senza attività economica prevalente.

I privati possono presentare domanda non solo per interventi impiantistici, ma anche, se operano nel terziario, per opere sull’involucro edilizio. Via libera anche a Comunità Energetiche Rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo.

Cosa si può incentivare

Oltre agli interventi tradizionali di isolamento termico, sostituzione infissi, schermature solari e building automation, il nuovo Conto Termico introduce due importanti novità:

Fotovoltaico con sistemi di accumulo

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici

In entrambi i casi, la condizione è che siano installati insieme a una pompa di calore elettrica in sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

Sul fronte termico, rientrano pompe di calore elettriche o a gas, anche ibride o add-on, caldaie e stufe a biomassa ad alte prestazioni, solare termico, scaldacqua a pompa di calore, allaccio a teleriscaldamento da FER e microcogenerazione rinnovabile.

Esclusi i generatori a gas a condensazione.