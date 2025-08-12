Il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni passa necessariamente attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. In questa prospettiva si inserisce il nuovo Conto Termico 3.0, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dopo il via libera della Conferenza Unificata e in attesa di pubblicazione definitiva.

Si tratta di un aggiornamento atteso, che punta a semplificare le procedure di accesso, ampliare la platea dei beneficiari e valorizzare soluzioni tecnologiche innovative, con un’attenzione particolare all’economia circolare.

Il decreto rivede la disciplina degli incentivi per interventi di piccole dimensioni destinati a migliorare l’efficienza energetica e a produrre energia termica da fonti rinnovabili, adottando criteri di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione. L’impostazione è pienamente coerente con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e mira a contribuire concretamente alla decarbonizzazione e all’efficientamento del settore civile, con un focus sulla riqualificazione degli edifici della Pubblica Amministrazione.

La misura prevede un aggiornamento periodico da parte del MASE, previa intesa in Conferenza Unificata, secondo le tempistiche e modalità definite dalla normativa di settore.

La struttura del Decreto per il Conto Termico 3.0

Il nuovo decreto si compone dei seguenti 31 articoli, suddivisi in 7 titoli, e 2 allegati:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità e ambito d’applicazione

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi

TITOLO II - INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI

Articolo 4 Soggetti ammessi

Articolo 5 Tipologie di intervento incentivabili

Articolo 6 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

TITOLO III - INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI

Articolo 7 Soggetti ammessi

Articolo 8 Tipologie di intervento incentivabili

Articolo 9 Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 10 Condizioni di ammissibilità

Articolo 11 Erogazione e durata dell'incentivo

Articolo 12 Soggetti non ammessi

Articolo 13 Modalità di accesso tramite ESCO ed altri soggetti abilitati

Articolo 14 Procedura di accesso agli incentivi

Articolo 15 Diagnosi e certificazione energetica

Articolo 16 Modalità di presentazione delle domande

Articolo 17 Cumulabilità

Articolo 18 Adempimenti a carico del Soggetto Responsabile

Articolo 19 Adempimenti a carico del GSE

Articolo 20 Adempimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Articolo 21 Verifiche, controlli e sanzioni

Articolo 22 Monitoraggio e relazioni

Articolo 23 Misure di accompagnamento

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE

Articolo 24 Ambito di applicazione ed esclusioni

Articolo 25 Requisiti specifici di ammissibilità agli incentivi degli interventi realizzati dalle imprese

Articolo 26 Disposizioni specifiche per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese

Articolo 27 Intensità e cumulabilità degli incentivi alle imprese

Articolo 28 Limiti di spesa incentivabile

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 Regole applicative

Articolo 30 Disposizioni finali

Articolo 31 Entrata in vigore

Allegato - I Criteri di ammissibilità degli interventi

Allegato II - Metodologia di calcolo degli incentivi