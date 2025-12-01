mapei istituzionale
mapei partner per la progettazione
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Ekoru: quando l’innovazione nasce da ricerca, dati e tecnologia

Un sistema costruttivo industrializzato che unisce rigore scientifico, materiali certificati e processi avanzati per trasformare l’edilizia

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 01/12/2025

Ekoru: quando l’innovazione nasce da ricerca, dati e tecnologia

Nel settore delle costruzioni, parlare di innovazione non significa solo introdurre nuovi materiali o tecnologie, ma soprattutto adottare un metodo basato su dati, sperimentazione e competenze multidisciplinari. È su questo principio che si fonda il lavoro di Ekoru, realtà italiana che ha scelto di ripensare il processo edilizio attraverso un approccio industriale e scientifico.

L'innovazione che nasce da ricerca, dati e tecnologia: il sistema Ekoru

Ogni scelta progettuale adottata da Ekoru deriva da un percorso rigoroso: analisi tecniche, modellazioni, test di laboratorio, ricerche di mercato e collaborazioni con enti universitari e centri di ricerca. Dal 2017 l’azienda ha attivato quattro importanti progetti di R&S, con un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro. Questo impegno ha portato alla definizione e al continuo miglioramento di un sistema costruttivo off-site che integra materiali avanzati, tecnologie brevettate e processi produttivi altamente controllati.

Ekoru: quando l’innovazione nasce da ricerca, dati e tecnologia

Al centro del metodo Ekoru c’è un concetto chiaro: l’edilizia può diventare un processo industrializzato, ripetibile e affidabile. In stabilimento, attraverso macchinari 4.0, vengono realizzati elementi finiti e su misura, progettati per gestire le parti più complesse della costruzione. Pareti monostrato minerali, strutture portanti in legno lamellare, connessioni in acciaio trattato e componenti integrati vengono prodotti con precisione millimetrica, riducendo al minimo gli errori esecutivi tipici del cantiere tradizionale.

Ekoru: quando l’innovazione nasce da ricerca, dati e tecnologia

Questa modalità di produzione garantisce un duplice vantaggio: da un lato, una qualità costante e certificata; dall’altro, una drastica riduzione del lavoro in cantiere, con tempi più rapidi, processi più snelli e una maggiore sicurezza operativa. Meno lavorazioni in situ significa anche minori rifiuti e nessuno scarto di materiali, contribuendo concretamente alla sostenibilità del progetto.

Ekoru: quando l’innovazione nasce da ricerca, dati e tecnologia

La sostenibilità, per Ekoru, non è un valore dichiarato ma un principio operativo. I materiali impiegati sono selezionati non solo per le loro performance strutturali ed energetiche, ma anche per il ridotto impatto ambientale. Ogni innovazione viene testata e convalidata attraverso cicli continui di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo un modello che consente di portare velocemente sul mercato soluzioni evolute e affidabili.

Ekoru: quando l’innovazione nasce da ricerca, dati e tecnologia

Il sistema costruttivo Ekoru offre vantaggi concreti:

  • gestione della complessità tramite componenti finiti prodotti in fabbrica;
  • tempi certi e cantiere semplificato, con meno variabili e maggiore sicurezza;
  • materiali di alta qualità, testati dall’Università Federico II per garantire durabilità e resistenza;
  • rispetto del budget, ottenuto grazie alla pianificazione industriale e alla prevedibilità del processo;
  • ampia libertà progettuale, che permette a progettisti e committenti di realizzare soluzioni personalizzate e fedeli alle idee originali.

Il risultato è un modello unico nel panorama italiano: un sistema costruttivo che unisce la flessibilità delle tecnologie moderne con la solidità del metodo scientifico. Un modo nuovo di costruire edifici sostenibili, sicuri, replicabili e in grado di rispondere alle esigenze di un settore in rapida evoluzione.

Ekoru: quando l’innovazione nasce da ricerca, dati e tecnologia

In un contesto dove l’edilizia tradizionale fatica a innovare, Ekoru dimostra che una strada diversa esiste: un percorso fatto di ricerca, precisione e industrializzazione avanzata. Perché costruire non significa solo realizzare edifici, ma contribuire a una nuova idea di territorio, ambiente e qualità della vita.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA
Impianti fv a terra: la nuova soluzione sun ballast

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 26/11/2025
Abusi edilizi e Salva Casa: la nuova sanatoria è la vera rivoluzione di cui quasi nessuno parla
2
EDILIZIA - 27/11/2025
Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti alla Legge di Bilancio
3
FISCO E TASSE - 25/11/2025
Bonus ristrutturazioni, diritto reale e usufrutto: il coniuge non proprietario può detrarre al 50%?
4
EDILIZIA - 24/11/2025
Testo Unico Edilizia e Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza amministrativa nel 2025
5
EDILIZIA - 28/11/2025
Demolizione abusi edilizi: il Consiglio di Stato su valutazione unitaria e natura del provvedimento sanzionatorio
6
EDILIZIA - 26/11/2025
Conto Termico 3.0 vs Detrazioni Fiscali 2026: cosa conviene per gli edifici residenziali