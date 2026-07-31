Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha istituito l'Elenco dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di componente o di presidente del collegio consultivo tecnico nei casi in cui la nomina o la designazione spettino al Ministero, e lo ha fatto abbassando a tre gli incarichi contemporanei consentiti, contro i cinque ammessi dal Codice dei contratti. Per chi già siede in tre collegi la conseguenza è immediata, perché il superamento del tetto resta possibile solo in via motivata.

Lo strumento nasce con il Decreto direttoriale n. 1317 del 22 giugno 2026 della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 21 luglio 2026 e pubblicato sul sito del MIT il 29 luglio 2026, giorno in cui ha acquistato efficacia.

Non è un albo nazionale dei componenti CCT e non produce graduatorie. È una provvista, aperta e a rinnovo annuale, alla quale l'Amministrazione attinge quando la legge le assegna il compito di designare il presidente o di nominare un componente.

Che cos'è l'Elenco CCT del Ministero e quando entra in gioco

L'Elenco è tenuto dalla Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici e copre tutti i casi in cui la designazione o la nomina di un membro del collegio consultivo tecnico spettano al Ministero. Il perimetro non si ricava dal decreto, che lo presuppone, ma dall'Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Si parte dal presidente del collegio costituito in fase esecutiva per i lavori sopra la soglia europea. Le parti nominano i propri componenti, questi devono accordarsi sul presidente e, se non ci riescono entro il termine di costituzione, subentra il Ministero per le opere di interesse nazionale, oppure le regioni, le province autonome o le città metropolitane per quelle di rispettivo interesse. Cinque giorni di tempo, non uno di più.

Stessa strada quando il Ministero partecipa al finanziamento della spesa o svolge il ruolo di concedente, perché in quel caso nomina direttamente un componente senza attendere alcuno stallo.

Il potere di nomina torna poi nel collegio facoltativo sotto la soglia europea e nel collegio consultivo tecnico ante operam dell'art. 218 del Codice, entrambi a tre componenti, due della stazione appaltante e il terzo ministeriale per le opere di interesse nazionale. Su questo secondo fronte il decreto è esplicito, perché consente di impiegare l'Elenco anche per la costituzione facoltativa dei collegi dell'art. 218.

Fuori da queste ipotesi nulla cambia, perché la scelta concorde dei componenti resta nelle mani delle parti. L'Elenco resta inoltre distinto dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico, che presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici raccoglie atti di costituzione, atti di scioglimento e principali pronunce dei collegi, ma non nomina nessuno.

Chi può iscriversi all'Elenco e quali requisiti servono?

Possono chiedere l'iscrizione ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso dei requisiti dell'art. 2 dell'Allegato V.2, quindi con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

A comprovare l’esperienza sono i titoli tipizzati da quell’articolo, che guardano agli incarichi tecnici e di responsabilità negli affidamenti sopra soglia europea, alle funzioni di dirigente o funzionario nelle amministrazioni pubbliche, all’insegnamento universitario di ruolo, alle magistrature, all’Avvocatura dello Stato e alla carriera prefettizia, all’iscrizione agli albi professionali con incarichi documentabili e al dottorato di ricerca. Servono cinque anni per il componente e dieci per il presidente, cumulabili tra titoli diversi.

L’Elenco si compone di una sezione dedicata ai presidenti e di una dedicata ai componenti, ciascuna divisa in quattro sottosezioni corrispondenti alle professionalità ammesse.

La domanda si presenta solo attraverso la piattaforma istanzedigitali.mit.gov.it, al percorso "Elenco candidature CCT", previa autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Servono la dichiarazione dei titoli posseduti, l’indicazione degli incarichi di componente o di presidente già in corso e il curriculum, il tutto in autocertificazione, con le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni non veritiere.

L’iscrizione resta valida fino alla fine dell’anno solare, perché alla scadenza l’Elenco è rinnovato per intero e chi vuole restarci deve ripresentare la domanda. Chi presenta domanda nella seconda metà dell’anno, quindi, dovrà rifarla a breve distanza.

Iscriversi non apre alcuna fase selettiva o comparativa. Le candidature non danno luogo a graduatorie e non fanno maturare verso il Ministero alcun diritto soggettivo, interesse legittimo o legittima aspettativa, e il decreto lo precisa in due commi distinti. Chi intendesse contestare qualcosa non trova nulla da impugnare al momento dell'iscrizione, perché l'eventuale contenzioso si sposta sulla singola designazione.

Rotazione più stretta di quella del Codice

Qui il decreto non si limita ad applicare la legge, ma stringe rispetto alla legge.

L'art. 5, comma 1, dell'Allegato V.2 consente a ciascun componente di ricoprire fino a cinque incarichi contemporaneamente e comunque non più di dieci nell'arco di due anni. Per gli incarichi attribuiti attingendo all'Elenco il tetto scende a tre incarichi in svolgimento contemporaneo e a cinque in due anni.

La deroga è ammessa, ma è cucita stretta. Il superamento è possibile solo in relazione allo specifico appalto e solo motivando l'assenza di altri soggetti in possesso delle adeguate competenze professionali ed esperienziali, restando comunque dentro i tetti di cinque e dieci fissati dall'Allegato V.2, che un decreto direttoriale non può valicare.

Accanto al numero c'è il cronometro. Chi risulta in ritardo nell'adozione di tre determinazioni, oppure di una sola quando il ritardo supera i sessanta giorni, non può essere nominato. L’Allegato V.2 sanziona lo stesso ritardo precludendo nuove nomine per tre anni, e il decreto ne ricava un criterio di esclusione che opera già in sede di proposta ministeriale.

Come avviene la nomina e in quanto tempo?

Tutto parte dall'interpello della stazione appaltante o del concessionario, che chiedono la designazione alla Direzione generale allegando una breve descrizione dell'intervento. Se restano fermi, la richiesta può presentarla l'operatore economico privato, previsione che impedisce alla costituzione del collegio di arenarsi sull'inerzia di una parte. Da lì il Direttore generale, sentiti i Capi Dipartimento e informato il Gabinetto del Ministro, ha cinque giorni per formulare la proposta.

Nessun automatismo nella scelta. La proposta valuta l'esperienza maturata e la competenza nei settori rilevanti, calibrandole su tipologia e complessità dell'opera o del servizio e sul valore economico del contratto, e attinge anche ai dati di monitoraggio della Piattaforma dell'Osservatorio dei collegi consultivi tecnici. Il sistema di monitoraggio nato per tracciare l’attività dei collegi pesa così anche sulla scelta di chi li compone.

Poi tocca al designato. La proposta arriva via posta elettronica certificata e ci sono tre giorni lavorativi per accettare, allegando la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Se il termine scade senza riscontro si procede a una nuova proposta, e il provvedimento di designazione è comunicato senza indugio alla stazione appaltante o al concessionario e all’operatore economico.

Cosa cambia per stazioni appaltanti e professionisti

Efficace dal giorno della pubblicazione, il decreto governa già le richieste di designazione in arrivo.

Per le stazioni appaltanti è un guadagno di certezza. L’Allegato V.2 fissava il termine per la designazione ma taceva su come arrivarci, mentre ora il percorso è scandito dall’interpello fino all’accettazione dell’incarico. Il rovescio della medaglia è che la qualità della designazione dipende dalla qualità della richiesta, perché quella breve descrizione dell’intervento è il primo strumento con cui il Ministero capisce di quali competenze c’è bisogno, e una descrizione sommaria riduce le possibilità che il nome sia calibrato sull'opera.

Per i professionisti il conto è più semplice da fare. L'iscrizione non garantisce nulla, va rifatta ogni anno e convive con i tetti più stretti che il Ministero si è dato per le proprie nomine. Accumulare collegi non conviene più, e accumulare ritardi conviene ancora meno.

Va detto che il decreto non nasce isolato. Nelle settimane che separano la firma dalla pubblicazione, la delibera ANAC n. 258 del 7 luglio 2026 ha richiamato stazioni appaltanti ed enti concedenti ad acquisire e verificare, prima del conferimento, le dichiarazioni dei componenti sull'assenza di conflitto di interessi, ritenendo auspicabile che attestino anche il rispetto dei limiti al numero di incarichi. L'Autorità è intervenuta su chi nomina, il Ministero su chi può essere nominato, e il controllo si è spostato all'ingresso.

Sul piano sistematico la direzione ha una sua logica. Il Codice ha descritto bene cosa può fare un collegio consultivo tecnico e molto meno come deve farlo, lasciando alle parti e ai collegi stessi il compito di darsi le regole di procedura. Con un funzionamento così poco normato, la scelta delle persone resta la principale leva di garanzia.

Domande frequenti sull'Elenco CCT del MIT

Che cos'è l'Elenco CCT del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti?

È l'elenco dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di componente o di presidente del collegio consultivo tecnico nei casi in cui la nomina o la designazione spettano al Ministero. È stato istituito con il Decreto direttoriale n. 1317 del 22 giugno 2026, è aperto e non produce graduatorie né costituisce un albo nazionale.

Chi può iscriversi all'elenco dei componenti e dei presidenti del CCT?

Possono iscriversi ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso dei requisiti dell'art. 2 dell'Allegato V.2 al Codice dei contratti, quindi con comprovata esperienza negli appalti, nelle concessioni e negli investimenti pubblici. Servono almeno cinque anni di esperienza per l'incarico di componente e almeno dieci per quello di presidente.

Come si presenta la domanda di iscrizione all'Elenco CCT?

La domanda si presenta solo attraverso la piattaforma istanzedigitali.mit.gov.it, al percorso "Elenco candidature CCT", autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Vanno dichiarati i titoli posseduti e indicati gli incarichi di componente o di presidente già in corso, allegando il curriculum, con dichiarazioni rese in autocertificazione.

Quanto dura l'iscrizione nell'Elenco CCT?

L’iscrizione resta valida fino alla fine dell’anno solare. Alla scadenza l’Elenco è rinnovato per intero e chi intende restarvi deve ripresentare la domanda. L'iscrizione non apre alcuna fase selettiva o comparativa e non fa maturare verso il Ministero diritti soggettivi, interessi legittimi o legittime aspettative.

Quanti incarichi di componente o di presidente del CCT si possono ricoprire?

Il Codice dei contratti consente fino a cinque incarichi contemporanei e non più di dieci in due anni. Per le nomine che passano dall'Elenco ministeriale il tetto scende a tre incarichi contemporanei e a cinque nel biennio, con deroga ammessa solo motivando l'assenza di altri soggetti adeguatamente competenti.

Chi nomina il presidente del collegio consultivo tecnico?

Quando ciascuna parte nomina i propri componenti, il presidente è scelto da questi ultimi. Se non trovano un accordo entro il termine di costituzione, la designazione passa entro cinque giorni al Ministero per le opere di interesse nazionale, oppure alle regioni, alle province autonome o alle città metropolitane per quelle di rispettivo interesse.

In quanto tempo il Ministero designa il componente o il presidente?

La stazione appaltante o il concessionario interpellano la Direzione generale allegando una breve descrizione dell'intervento, e in caso di inerzia può farlo l'operatore economico privato. Il Direttore generale formula la proposta entro cinque giorni dalla richiesta, e il designato ha tre giorni lavorativi per accettare.