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Elezioni CNAPPC 2026-2031: chi sono gli eletti al Consiglio Nazionale degli Architetti

Con la proclamazione del Ministero della Giustizia si chiude il rinnovo del Consiglio Nazionale: tutti i nominativi eletti, i voti ottenuti e il quadro completo dei risultati per il quinquennio 2026-2031.

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di Redazione tecnica - 15/04/2026

Si è concluso il percorso elettorale per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per il quinquennio 2026-2031. Con il verbale del Ministero della Giustizia del 13 aprile 2026 è stata formalizzata la proclamazione degli eletti, chiudendo una procedura che ha coinvolto l’intero sistema ordinistico territoriale.

La comunicazione ufficiale è stata trasmessa dal CNAPPC agli Ordini provinciali con la circolare n. 35/2026, che ha accompagnato il verbale ministeriale contenente l’esito dello scrutinio e l’elenco dei professionisti eletti.

Il quadro procedurale: elezioni nazionali e verifica ministeriale

Le operazioni elettorali si sono svolte il 16 marzo 2026, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 169/2005, che disciplina il rinnovo degli organi degli Ordini professionali.

Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, ha proceduto alla verifica della regolarità delle operazioni elettorali e alla successiva proclamazione degli eletti, accertando il rispetto delle disposizioni normative e l’assenza di cause di ineleggibilità.

Un passaggio non secondario riguarda il criterio applicato nei casi di parità di voti: prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, a parità, quello di maggiore età, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 169/2005.

I risultati: gli eletti al Consiglio Nazionale

All’esito dello scrutinio, sono stati proclamati eletti 14 componenti per la Sezione A e 1 componente per la Sezione B dell’albo.

Per la Sezione A, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono:

  • Salvatore La Mendola – 374 voti
  • Alessandro Panci – 371 voti
  • Roberto Ricci – 370 voti
  • Veronica Leone – 358 voti
  • Francesco Livadoti – 354 voti
  • Alessandro Izzi – 351 voti
  • Cristiano Guernieri – 350 voti
  • Martina Ceschi – 345 voti
  • Michela Alessandra Locati – 344 voti
  • Silvana Pellerino – 342 voti
  • Laura Carbognin – 338 voti
  • Patrizia Stranieri – 327 voti
  • Angela Panza – 327 voti
  • Serena Zarrini – 324 voti

Per la Sezione B, è risultata eletta:

  • Silvia Pelonara – 328 voti

Un dato interessante: distribuzione del consenso e partecipazione

Dalla lettura del verbale emerge un quadro articolato, con una distribuzione del consenso diffusa su tutto il territorio nazionale. I risultati derivano infatti dallo scrutinio delle schede provenienti da quasi tutti gli Ordini territoriali, ad eccezione di un caso in cui le elezioni non si sono svolte per effetto dello scioglimento dell’Ordine e del conseguente commissariamento.

Il dato numerico restituisce anche un’indicazione significativa sulla competizione elettorale: la differenza tra i primi candidati è contenuta, mentre la soglia di accesso al Consiglio si colloca poco sopra i 320 voti, confermando una competizione ampia e partecipata.

Conclusioni

Con la proclamazione ministeriale si apre ufficialmente il nuovo ciclo istituzionale del Consiglio Nazionale degli Architetti per il quinquennio 2026-2031.

Il nuovo assetto dovrà confrontarsi con un contesto professionale sempre più complesso, segnato da trasformazioni normative, digitalizzazione dei processi e crescente attenzione ai temi ambientali e della qualità del progetto.

Un passaggio che, come sempre, non è soltanto formale ma segna l’avvio di una nuova fase di rappresentanza e indirizzo per l’intera categoria.

In questo quadro, il risultato conseguito da Salvatore La Mendola, primo degli eletti per numero di preferenze, rappresenta un segnale chiaro proveniente dal corpo elettorale e conferma un profilo che sarà chiamato a svolgere un ruolo centrale nel nuovo Consiglio Nazionale.

© Riproduzione riservata
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PROFESSIONE Architetti
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