Emergency procurement: nuovo accordo Consip-Protezione Civile

Con il nuovo disciplinare 2024-2026, si conferma la partnership tra Consip e il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzata alla realizzazione di un sistema di procurement specializzato ed efficace per la gestione delle emergenze.

Approvigionamenti in siuazioni di emergenza: la partnership tra Consip e Protezione Civile

Firmato dall’Amministratore Delegato di Consip, Marco Mizzau, e dal capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, l'accordo prevede la possibilità per il Dipartimento della Protezione Civile di dotarsi in maniera tempestiva dei contratti necessari alla gestione delle emergenze tramite Consip, che metterà a disposizione le proprie competenze e know-how in ambito procurement per gestire progetti di gara complessi e intervenire con flessibilità e rapidità nel caso di approvvigionamenti d’urgenza, anche nelle situazioni di crisi.

Una partnership consolidata, come dimostra la collaborazione nel quinquennio 2018-2023, che ha visto Consip, in qualità di “Centrale di Committenza”, bandire per conto della Protezione Civile procedure di gara relative alla gestione delle emergenze (c.d. “emergency procurement”) per oltre 2 miliardi di euro - tra cui quelle per le Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE) e per i Moduli prefabbricati.