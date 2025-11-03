blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
mapei system mapenet

ENEA: nuova applicazione web per la prestazione energetica degli edifici simili

Dal 1° novembre 2025 operativa la nuova API ENEA per gli attestati di prestazione energetica: calcolo automatico del parametro di confronto tra edifici simili e uniformità nazionale dei dati

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 03/11/2025

Semplificare e uniformare la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE): sono questi gli obiettivi che si propone la nuova app web di ENEA, che consente di determinare in modo automatico il parametro relativo alla prestazione energetica media degli edifici simili.

Prestazione energetica degli edifici simili: la nuova app ENEA

La misura si inserisce nel percorso di digitalizzazione e standardizzazione dei dati energetici avviato da ENEA in attuazione delle direttive europee sulla prestazione energetica degli edifici, come la Direttiva Green e in linea con gli obiettivi del PNIEC.

In particolare, l’iniziativa risponde alla necessità di garantire maggiore coerenza nella determinazione dei parametri di confronto riportati negli APE, evitando differenze metodologiche tra software e regioni.

Si semplifica una delle fasi più delicate della certificazione energetica, assicurando:

  • maggiore affidabilità dei risultati e dei confronti tra edifici;
  • riduzione del margine di errore nella determinazione dei valori di riferimento;
  • coerenza nazionale dei dati energetici in vista del progressivo allineamento alla nuova direttiva EPBD.
© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Enea Certificazione energetica Riqualificazione energetica Efficienza energetica Efficientamento energetico

INDICE

1
ENEA: nuova applicazione web per la prestazione energetica degli edifici simili
2
Come funziona l’applicazione web
3
Operatività e aggiornamento dei software
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 29/10/2025
Sanatoria edilizia e limiti volumetrici: da vano tecnico ad abuso edilizio
2
LAVORI PUBBLICI - 30/10/2025
Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando
3
LAVORI PUBBLICI - 29/10/2025
Incentivi funzioni tecniche negli enti locali: la Corte dei Conti esclude il personale di staff
4
LAVORI PUBBLICI - 27/10/2025
Appalti pubblici: pubblicate le nuove soglie europee
5
EDILIZIA - 28/10/2025
Affidamento e titoli edilizi annullati: la Cassazione riporta al TAR le cause di risarcimento
6
EDILIZIA - 31/10/2025
Salva Casa e cambio di destinazione d’uso: sì alla demolizione in zona agricola