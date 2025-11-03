ENEA: nuova applicazione web per la prestazione energetica degli edifici simili
Dal 1° novembre 2025 operativa la nuova API ENEA per gli attestati di prestazione energetica: calcolo automatico del parametro di confronto tra edifici simili e uniformità nazionale dei dati
Semplificare e uniformare la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE): sono questi gli obiettivi che si propone la nuova app web di ENEA, che consente di determinare in modo automatico il parametro relativo alla prestazione energetica media degli edifici simili.
Prestazione energetica degli edifici simili: la nuova app ENEA
La misura si inserisce nel percorso di digitalizzazione e standardizzazione dei dati energetici avviato da ENEA in attuazione delle direttive europee sulla prestazione energetica degli edifici, come la Direttiva Green e in linea con gli obiettivi del PNIEC.
In particolare, l’iniziativa risponde alla necessità di garantire maggiore coerenza nella determinazione dei parametri di confronto riportati negli APE, evitando differenze metodologiche tra software e regioni.
Si semplifica una delle fasi più delicate della certificazione energetica, assicurando:
- maggiore affidabilità dei risultati e dei confronti tra edifici;
- riduzione del margine di errore nella determinazione dei valori di riferimento;
- coerenza nazionale dei dati energetici in vista del progressivo allineamento alla nuova direttiva EPBD.
IL NOTIZIOMETRO