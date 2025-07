Errore nei dati catastali e ordinanza di demolizione: cosa succede?

Quali effetti ha un errore catastale su un ordine di demolizione? È possibile far valere l’istanza di sanatoria precedente all’ordine di demolizione e “non ancora decisa”? Il decorso del tempo tra la realizzazione dell’abuso edilizio e l’ordine di demolizione può generare una qualsiasi forma di legittima aspettativa sulla liceità dell’intervento tale da richiedere da parte del Comune un’adeguata e puntuale motivazione?

Errore nei dati catastali e ordinanza di demolizione: interviene il C.G.A. per la Regione Siciliana

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con la sentenza n. 492 del 20 giugno 2025, è intervenuto su un tema molto dibattuto nella prassi edilizia: la validità di un’ordinanza di demolizione contenente un’errata indicazione dei dati catastali, se intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso e se emessa in pendenza di una “presunta” istanza di sanatoria non ancora evasa dalla pubblica amministrazione.

La vicenda nasce da un’ordinanza comunale che disponeva la demolizione di un fabbricato abusivo realizzato in zona a vincolo paesaggistico. Il manufatto, descritto come un edificio su due livelli in cemento armato, era stato costruito senza titolo abilitativo.

In primo grado, il destinatario ha contestato il provvedimento demolitorio deducendo:

l’esistenza di una domanda di sanatoria;

l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione.

Motivazioni respinte dal TAR che hanno successivamente condotto al ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sulla base delle stesse motivazioni e, in più, sull’erroneità dei dati catastali dell’immobile contenuti nell’ordine di demolizione.