Quel momento in cui ti rendi conto che qualcosa non torna. Un calcolo, una quota, un dettaglio che non doveva essere così. E il pensiero che parte: "Ho sbagliato". Se ti è successo o ti succederà (spoiler: succede a tutti, prima o poi), questo articolo è il tuo kit di sopravvivenza. Perché la differenza tra un errore gestibile e un disastro professionale sta quasi sempre in come reagisci nelle prime ore e nei primi giorni. Niente panico, niente mosse azzardate: ecco cosa fare concretamente quando scopri di aver commesso un errore professionale.

In breve: i 5 passi da seguire subito

Prima di tutto, respira. Poi segui questa sequenza:

Stop alle comunicazioni scritte impulsive – Non mandare email, WhatsApp o messaggi al cliente ammettendo colpe Recupera la tua polizza RC Professionale – Verifica cosa copre e i termini di denuncia Denuncia alla compagnia – Anche se non c'è ancora una richiesta formale di risarcimento Documenta tutto – Raccogli elaborati, email, verbali, qualsiasi cosa relativa all'incarico Valuta se serve un legale – In base alla gravità e alla reazione del cliente

Adesso vediamo ogni punto nel dettaglio.

Step 1 – Non farti prendere dal panico (e non ammettere nulla per iscritto)

Lo so, l'istinto è quello di scrivere subito al cliente: "Scusa, ho sbagliato, rimedio io". Fermati.

Non perché devi negare l'evidenza o comportarti in modo scorretto. Ma perché una comunicazione scritta in cui ammetti la responsabilità può:

Essere usata contro di te in un eventuale giudizio

Compromettere la copertura assicurativa (alcune polizze escludono i casi di "ammissione spontanea di responsabilità")

Vincolarti a impegni che non puoi mantenere

Cosa fare invece:

Se il cliente ti contatta, rispondi in modo neutro: "Ho ricevuto la tua segnalazione, sto verificando"

Non dire "è colpa mia", non dire "pago io", non promettere nulla

Prenditi 24-48 ore per capire la situazione reale

Step 2 – Verifica la tua polizza: sei coperto?

Ora è il momento di tirare fuori la polizza RC Professionale e leggerla davvero. Cerca queste informazioni:

Copertura dell'errore:

L'attività che ha generato l'errore è inclusa tra quelle assicurate?

Ci sono esclusioni specifiche che potrebbero applicarsi?

Retroattività:

Quando è stato commesso l'errore? La retroattività della polizza lo copre?

Termini di denuncia:

Entro quanti giorni devi comunicare il sinistro o la "circostanza"?

I tempi I di denuncia del sinistro nascono da due livelli: (1) la regola “base” di legge dell’art. 1913 c.c., che impone all’assicurato di avvisare l’assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro (nelle polizze tecniche l’“evento rilevante” può essere, a seconda dell’impostazione claims made o loss occurrence, una richiesta scritta di risarcimento/diffida/atto di citazione/contestazione formale oppure la conoscenza del danno imputabile all’attività), e (2) il termine contrattuale indicato nel fascicolo/condizioni di polizza, che spesso è più ampio o diverso (es. 3 giorni nelle condizioni più “tradizionali”, oppure 30 giorni in vari testi dedicati a ingegneri e professionisti tecnici); in pratica, quindi, il termine effettivo dipende soprattutto da come è scritta la polizza e da eventuali clausole decadenziali, motivo per cui conviene sempre denunciare immediatamente appena emerge una circostanza potenzialmente rilevante.

Franchigia/scoperto:

Quanto dovrai pagare tu in ogni caso?

Se non capisci qualcosa, chiama il tuo intermediario. È il suo lavoro aiutarti a capire.

Step 3 – Denuncia tempestiva: come e quando farla

Ecco la cosa che molti non sanno: non devi aspettare la richiesta formale di risarcimento per denunciare alla compagnia.

Le polizze RC Professionali prevedono l'obbligo di comunicare anche le "circostanze": fatti che potrebbero ragionevolmente dar luogo a una richiesta futura. Un errore che hai scoperto è una circostanza, anche se il cliente non ti ha ancora contestato nulla.

Perché conviene denunciare subito:

Rispetti i termini di polizza (altrimenti rischi il rifiuto dell'indennizzo)

"Blocchi" la copertura della polizza attuale (importante se stai per cambiare compagnia)

La compagnia può darti indicazioni su come gestire la situazione

Come fare la denuncia:

Per iscritto (email o raccomandata, a seconda di cosa prevede la polizza)

Descrivi i fatti in modo oggettivo, senza ammissioni di colpa

Allega la documentazione disponibile

Indica che si tratta di "denuncia di circostanza" se non c'è ancora una richiesta formale

Step 4 – Gestione del cliente: comunicazione efficace

Prima o poi dovrai parlare con il cliente. Come farlo senza peggiorare le cose?

Tono da tenere:

Professionale, non difensivo

Disponibile ad approfondire, non a "chiudere subito"

Mai aggressivo o accusatorio verso altri (impresa, altri professionisti)

Frasi utili:

"Sto analizzando la situazione per capire cosa è successo"

"Ho coinvolto la mia assicurazione per gestire al meglio la questione"

"Ti farò avere un riscontro entro [data]"

Frasi da evitare:

"È colpa mia, pago tutto io"

"Non è colpa mia, è colpa dell'impresa"

"La mia assicurazione non copre queste cose"

Se il cliente diventa aggressivo o minaccia azioni legali, non rispondere a tono. Comunica che hai preso atto e che risponderai tramite i canali appropriati.

Riferimenti normativi

Art. 1218 c.c.: se non fai bene il lavoro per cui sei stato incaricato, devi risarcire il danno al cliente. È la responsabilità contrattuale.

Art. 2043 c.c.: se il tuo errore danneggia qualcuno che non è il tuo cliente (un terzo), devi risarcire anche lui. È la responsabilità extracontrattuale.

Art. 1223 c.c.: il risarcimento comprende sia i soldi persi (danno emergente) sia i guadagni mancati (lucro cessante).

Artt. 1882 e ss. c.c.: regolano l'assicurazione. La compagnia ti "tiene indenne" da quello che devi pagare. Tu ricevi un indennizzo, il danneggiato riceve un risarcimento.

Checklist: cosa NON fare mai dopo un errore

Stampala e appendila. Sul serio.

☐ NON ammettere responsabilità per iscritto prima di aver parlato con la compagnia ☐ NON promettere rimborsi, rifacimenti o compensazioni di tua iniziativa ☐ NON cancellare email, file o documenti relativi all'incarico ☐ NON modificare elaborati già consegnati per "nascondere" l'errore ☐ NON accusare altri soggetti (impresa, committente) senza elementi certi ☐ NON ignorare la situazione sperando che si risolva da sola ☐ NON aspettare la richiesta formale per denunciare alla compagnia ☐ NON rinnovare o cambiare polizza senza prima denunciare la circostanza ☐ NON parlare del caso sui social o con colleghi non coinvolti ☐ NON firmare accordi o transazioni senza l'ok della compagnia

Quando serve l'avvocato: segnali d'allarme

Non tutti gli errori richiedono un legale. Ma in questi casi, sì:

Il cliente ha già incaricato un avvocato o minaccia azioni legali

L'errore ha causato danni a persone (lesioni, anche lievi)

Sono coinvolte più parti (impresa, altri professionisti, enti pubblici)

La compagnia rifiuta o contesta la copertura

L'importo del danno è significativo rispetto al tuo patrimonio

Consiglio: se hai la tutela legale nella polizza RC Professionale, usala. Copre le spese di difesa e ti dà accesso a legali specializzati.

Il lato positivo: trasformare l'errore in esperienza

Lo so, in questo momento non ti sembra, ma ogni professionista senior che conosco ha almeno un "caso" nel cassetto. La differenza è come l'ha gestito e cosa ha imparato.

Dopo che la situazione si è risolta:

Analizza cosa è andato storto: processo, controlli, comunicazione?

Aggiorna le tue procedure per evitare che si ripeta

Verifica se la tua polizza è ancora adeguata

Considera l'errore come "formazione sul campo" (costosa, ma efficace)

Gli errori capitano. I professionisti bravi sono quelli che li gestiscono bene e non li ripetono.

FAQ – Domande frequenti

1. Se mi accorgo dell'errore prima del cliente, devo dirglielo?

Dipende. Se puoi correggere senza conseguenze, fallo. Se l'errore ha già prodotto effetti o non è correggibile, meglio gestire la comunicazione con il supporto della compagnia. Non nascondere, ma non autodenunciarti in modo avventato.

2. La compagnia può rifiutarsi di coprirmi se ammetto l'errore al cliente?

Alcune polizze prevedono l'esclusione per "riconoscimento spontaneo di responsabilità". Non significa che devi mentire, ma che devi evitare ammissioni formali prima di aver coinvolto la compagnia.

3. Quanto tempo ho per denunciare il sinistro?

Di solito 30-60 giorni da quando ne vieni a conoscenza. Controlla la tua polizza: il termine esatto è nelle condizioni generali. Se lo superi, rischi di perdere la copertura.

4. Se l'errore è piccolo, vale la pena denunciarlo?

Sì, sempre. Anche un errore apparentemente piccolo può avere conseguenze che emergono dopo. Denunciare non significa che userai la polizza, ma che ti tuteli nel caso serva.

5. Cosa succede se la polizza non copre questo tipo di errore?

Dovrai gestire la situazione direttamente, eventualmente con un legale. Per il futuro, valuta se integrare la copertura. Meglio scoprire una lacuna adesso che al prossimo errore.

Conclusione

Un errore professionale non è la fine della carriera. È un momento difficile che, se gestito bene, si risolve e ti lascia più preparato di prima. La chiave è: niente panico, niente mosse impulsive, coinvolgi subito la compagnia.

Salva questo articolo. Speriamo che non ti serva mai, ma se dovesse servirti, avrai una traccia chiara di cosa fare nelle prime ore cruciali.

Salva questo articolo nel tuo "kit emergenza professionale". Per dubbi specifici sulla tua polizza, scrivi alla rubrica "L'esperto risponde" su LavoriPubblici.it.