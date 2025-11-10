blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
Errore nel punteggio premiale: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7945/2025) ribadisce che il punteggio premiale va riconosciuto solo per personale effettivamente aggiuntivo e dispone il subentro dell’impresa ricorrente

di Redazione tecnica - 10/11/2025

Può la commissione di gara attribuire un punteggio premiale per personale che, in realtà, fa già parte della dotazione minima prevista dal bando? E fino a che punto l’interpretazione della lex specialis può spingersi nel valutare l’offerta tecnica senza alterarne il significato letterale?

Errore nel punteggio premiale: la sentenza del Consiglio di Stato

A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato che , con la sentenza n. 7945 del 10 ottobre 2025, interviene su uno dei punti più delicati delle procedure basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa: l’attribuzione dei punteggi tecnici. Un pronunciamento che chiarisce quando un criterio premiale può essere legittimamente valorizzato e quando, invece, la sua applicazione finisce per violare la par condicio, determinando l’annullamento dell’aggiudicazione.

Tutto nasce da una procedura di gara per l’affidamento di servizi sociali, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La seconda classificata ha impugnato gli atti lamentando due profili di illegittimità:

  • l’omessa indicazione dei costi della manodopera relativi ad alcune figure professionali;
  • l’attribuzione del punteggio premiale per responsabili di settore che, in realtà, facevano già parte della dotazione minima di personale prevista dal bando.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’offerta dell’aggiudicataria fosse conforme alla lex specialis e che la valutazione della commissione rientrasse nella sua discrezionalità tecnica. In particolare, i giudici di primo grado avevano sostenuto che la clausola sul punteggio premiale potesse essere interpretata in senso non restrittivo, consentendo di valorizzare anche figure interne già presenti nell’organico, purché effettivamente destinate all’esecuzione del servizio.

Da qui il ricorso al Consiglio di Stato, che ha completamente ribaltato l’esito della gara con una pronuncia di grande interesse interpretativo.

LAVORI PUBBLICI Consiglio di Stato Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Errore nel punteggio premiale: interviene il Consiglio di Stato
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
