Errore nel punteggio premiale: interviene il Consiglio di Stato

Può la commissione di gara attribuire un punteggio premiale per personale che, in realtà, fa già parte della dotazione minima prevista dal bando? E fino a che punto l’interpretazione della lex specialis può spingersi nel valutare l’offerta tecnica senza alterarne il significato letterale?

Errore nel punteggio premiale: la sentenza del Consiglio di Stato

A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato che , con la sentenza n. 7945 del 10 ottobre 2025, interviene su uno dei punti più delicati delle procedure basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa: l’attribuzione dei punteggi tecnici. Un pronunciamento che chiarisce quando un criterio premiale può essere legittimamente valorizzato e quando, invece, la sua applicazione finisce per violare la par condicio, determinando l’annullamento dell’aggiudicazione.

Tutto nasce da una procedura di gara per l’affidamento di servizi sociali, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La seconda classificata ha impugnato gli atti lamentando due profili di illegittimità:

l’omessa indicazione dei costi della manodopera relativi ad alcune figure professionali;

relativi ad alcune figure professionali; l’attribuzione del punteggio premiale per responsabili di settore che, in realtà, facevano già parte della dotazione minima di personale prevista dal bando.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’offerta dell’aggiudicataria fosse conforme alla lex specialis e che la valutazione della commissione rientrasse nella sua discrezionalità tecnica. In particolare, i giudici di primo grado avevano sostenuto che la clausola sul punteggio premiale potesse essere interpretata in senso non restrittivo, consentendo di valorizzare anche figure interne già presenti nell’organico, purché effettivamente destinate all’esecuzione del servizio.

Da qui il ricorso al Consiglio di Stato, che ha completamente ribaltato l’esito della gara con una pronuncia di grande interesse interpretativo.