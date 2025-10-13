blumatica software sicurezza cantieri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
made expo biglietteria
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa

Una recente sentenza riconosce che le norme edilizie e fiscali sono di “speciale difficoltà”. Un precedente importante per i professionisti del Superbonus.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 13/10/2025

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del Superbonus, la giurisprudenza comincia a definire con maggiore equilibrio i confini della responsabilità dei professionisti tecnici.

Errori tecnici: ridimensionata la responsabilità dei professionisti

Una recente decisione del Tribunale di Forlì (sentenza n. 562 del 22 settembre 2025) segna un punto di svolta: l’errore non è di per sé sufficiente a fondare la colpa professionale, se la materia trattata è complessa e il comportamento del tecnico non è gravemente negligente.

Il caso riguarda un architetto incaricato di valutare la fattibilità di un intervento di demolizione e ricostruzione da realizzarsi con le agevolazioni del Superbonus 110%. Il professionista, dopo aver espresso parere positivo, era stato citato in giudizio dai committenti che, confidando nella possibilità di accedere al beneficio, avevano acquistato un rudere, venduto la propria abitazione e contratto un mutuo.

Successivamente il Comune aveva negato la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, ritenendolo “nuova costruzione” per la presenza di un vincolo paesaggistico, escludendo così il Superbonus.

© Riproduzione riservata
Tag:
PROFESSIONE Superbonus

Documenti Allegati

INDICE

1
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
2
Il giudice: la normativa edilizia è frammentata e stratificata
3
La colpa non può dirsi grave: errore sì, ma scusabile
4
Superbonus, un labirinto di norme che amplifica i rischi per i tecnici
dissuasori pilomat

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 09/10/2025
Sanatoria paesaggistica e aumento di volume: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti dell’art. 36 del TUE
2
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
3
EDILIZIA - 06/10/2025
Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
4
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
5
ENERGIA - 10/10/2025
Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE
6
EDILIZIA - 07/10/2025
Verande e pertinenze: serve il permesso di costruire?