La formulazione dell’art. 54 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui le stazioni appaltanti «prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale», lascia spazio a diverse interpretazioni del rapporto tra la disciplina legislativa e le scelte compiute dall’amministrazione nella predisposizione della lex specialis, soprattutto perché il riferimento alla necessità di una previsione espressa può essere inteso come un obbligo imposto alla stazione appaltante oppure come la possibilità di introdurre un meccanismo che deroga al procedimento ordinario di verifica dell’anomalia disciplinato dall’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 18 novembre 2026, n. 8432, ha negato che l’esclusione automatica operi direttamente per legge, riconoscendo alla stazione appaltante la possibilità di non prevederla nella lex specialis anche quando ricorrono i presupposti indicati dall’art. 54, sulla base di un’interpretazione fondata soprattutto sul confronto con la precedente disciplina emergenziale del D.L. n. 76/2020 e sulla diversa formulazione adottata dal legislatore nel nuovo Codice.

Esclusione automatica delle offerte anomale: il caso esaminato

La controversia ha avuto origine da una procedura negoziata sottosoglia, indetta ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e gestita attraverso il MePA, per l’affidamento del noleggio e della manutenzione di due tensostrutture, con una durata contrattuale di dodici mesi e un importo a base di gara di 367.869,53 euro, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.

Alla procedura avevano partecipato sette operatori economici, ma la documentazione predisposta dalla stazione appaltante conteneva indicazioni apparentemente incompatibili sull’applicazione dell’esclusione automatica, perché l’art. 5 delle condizioni particolari di contratto riportava la formula «si applica l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale», richiamando l’art. 54 del Codice e il Metodo A dell’Allegato II.2, mentre nella scheda della Richiesta di Offerta il campo dedicato all’esclusione automatica recava espressamente l’indicazione «NO».

La soglia di anomalia era stata individuata nel 20,895% e i primi due concorrenti avevano presentato ribassi superiori a tale percentuale, mentre il terzo classificato aveva offerto un ribasso del 20%, collocandosi quindi al primo posto tra gli operatori le cui offerte non superavano la soglia individuata.

La stazione appaltante aveva tuttavia proceduto alla verifica della congruità delle offerte, aggiudicando inizialmente la gara al primo classificato, successivamente escluso per l’accertamento di un grave illecito professionale, e disponendo poi l’aggiudicazione in favore del secondo operatore, nei confronti del quale il terzo classificato ha proposto ricorso sostenendo che entrambe le offerte che lo precedevano avrebbero dovuto essere automaticamente escluse.

Il TAR Calabria, con la sentenza n. 391/2026, ha respinto il ricorso, riconoscendo nell’indicazione riportata nella RdO una manifestazione della volontà della stazione appaltante di non applicare l’esclusione automatica, mentre il concorrente ha proposto appello insistendo sul carattere obbligatorio del meccanismo espulsivo e sulla conseguente impossibilità, per l’amministrazione, di escluderne l’applicazione quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Art. 54 del Codice Appalti: quando si applica l'esclusione automatica

L’art. 54 disciplina l’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori e servizi di importo inferiore alle soglie europee, privi di interesse transfrontaliero certo e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, quando il numero delle offerte ammesse è almeno pari a cinque, escludendo dal proprio ambito applicativo gli affidamenti diretti previsti dall’art. 50, comma 1, lettere a) e b), oltre agli appalti di forniture, per i quali trova applicazione il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse disciplinato dall’art. 110.

Per gli affidamenti che rientrano nel suo ambito applicativo, la disposizione stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, indicando il metodo scelto tra quelli descritti nell’Allegato II.2 per il calcolo della soglia di anomalia, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L’appellante aveva sostenuto che l’espressione «prevedono negli atti di gara» avesse natura prescrittiva e non lasciasse alcun margine di scelta all’amministrazione, con la conseguenza che, una volta soddisfatte le condizioni normative, l’esclusione automatica avrebbe dovuto trovare applicazione anche in presenza di disposizioni difformi della lex specialis, attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione.

A sostegno di questa interpretazione veniva richiamato anche l’art. 5 delle condizioni particolari di contratto, mentre la diversa indicazione contenuta nella scheda della RdO sarebbe stata il risultato di una compilazione automatica della piattaforma, non riconducibile a una scelta consapevole dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa ricostruzione, osservando che la RdO escludeva espressamente l’applicazione dell’esclusione automatica e che non era stata fornita alcuna dimostrazione dell’asserito errore nella compilazione del relativo campo, individuando però il punto decisivo della controversia nella possibilità, per la stazione appaltante, di non prevedere l’esclusione automatica anche negli affidamenti che, per importo, oggetto e criterio di aggiudicazione, rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 54.

Il Collegio ha riconosciuto questa possibilità, attribuendo alla disposizione una portata facoltizzante e subordinando l’applicazione del meccanismo espulsivo alla presenza di una specifica clausola nella documentazione di gara.

Esclusione automatica: cosa cambia dal D.L. n. 76/2020 al D.Lgs. n. 36/2023

L’interpretazione accolta dal Consiglio di Stato deriva dal confronto tra l’art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 e l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, che aveva introdotto un regime speciale per accelerare le procedure di affidamento durante l’emergenza sanitaria, stabilendo che, nelle procedure negoziate interessate dalla disciplina emergenziale e aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti «procedono all’esclusione automatica» delle offerte anomale, quando ricorrevano le condizioni previste dalla legge.

Quella formulazione, secondo i giudici, imponeva direttamente l’applicazione del meccanismo espulsivo, indipendentemente dalla presenza di una specifica clausola negli atti di gara, consentendo alla disposizione legislativa di eterointegrare la lex specialis eventualmente carente e rispondendo all’esigenza di accelerare le procedure di aggiudicazione attraverso un automatismo che evitasse, nei casi previsti dalla normativa emergenziale, lo svolgimento della verifica in contraddittorio sulle offerte superiori alla soglia di anomalia.

Con il D.Lgs. n. 36/2023 il legislatore ha modificato la formulazione della disposizione, stabilendo che le stazioni appaltanti «prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica», anziché imporre loro di procedere direttamente all’esclusione, e il Collegio ha collegato questa differenza testuale al superamento della fase emergenziale, ritenendo che il nuovo Codice abbia rimesso alla disciplina di gara l’introduzione del meccanismo espulsivo, quale deroga al procedimento ordinario di verifica previsto dall’art. 110.

L’esclusione automatica può quindi essere legittimamente disposta soltanto quando una specifica previsione della lex specialis ne stabilisca l’applicazione, individuando anche il metodo per la determinazione della soglia di anomalia, con la conseguenza che, in assenza di tale previsione, il semplice superamento della soglia non determina l’esclusione dell’offerta, neppure quando il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque e ricorrano gli altri presupposti previsti dall’art. 54.

Il nuovo Codice, secondo il Consiglio di Stato, non produce quindi lo stesso effetto di eterointegrazione riconosciuto alla precedente normativa emergenziale, essendo rimessa alla stazione appaltante la scelta di introdurre o meno l’esclusione automatica negli atti di gara.

L'art. 54 impone l'esclusione automatica o lascia scegliere la stazione appaltante?

La conclusione raggiunta da Palazzo Spada lascia aperto un interrogativo sul significato della formulazione utilizzata dal legislatore, perché l’art. 54 non stabilisce che le stazioni appaltanti «possono prevedere» l’esclusione automatica, ma utilizza il verbo «prevedono», riferendolo alle procedure che soddisfano le condizioni individuate dalla disposizione.

La differenza rispetto alla disciplina emergenziale può spiegare perché il meccanismo espulsivo non operi più direttamente per legge, ma non sembra necessariamente escludere che l’amministrazione sia tenuta a inserirlo nella documentazione di gara, dal momento che la necessità di una previsione espressa nella lex specialis riguarda le condizioni alle quali l’esclusione automatica può essere applicata, mentre la possibilità di omettere quella previsione coinvolge un diverso profilo, relativo alla natura obbligatoria o facoltativa della scelta amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha accolto questa seconda interpretazione, ritenendo che l’art. 54 consenta alle stazioni appaltanti di introdurre l’esclusione automatica in deroga all’art. 110 senza imporre loro di farlo, e ha quindi riconosciuto all’amministrazione un margine di scelta che il testo legislativo non esprime attraverso una formulazione esplicitamente permissiva.

Rimane così una possibile tensione tra il dato letterale dell’art. 54 e l’interpretazione accolta, soprattutto nella parte in cui dalla necessità di prevedere l’esclusione automatica negli atti di gara viene ricavata anche la facoltà di non introdurla, con conseguenze che potrebbero richiedere ulteriori interventi giurisprudenziali per definire il rapporto tra l’obbligo eventualmente desumibile dalla disposizione e l’impossibilità di applicare un meccanismo espulsivo non contemplato nella lex specialis.

Appalti di forniture: perché non si applica l'art. 54

La qualificazione del contratto ha costituito un ulteriore profilo di contestazione, poiché la RdO indicava l’affidamento come appalto di forniture, mentre l’appellante sosteneva che si trattasse di un contratto misto nel quale la componente relativa ai servizi di manutenzione e gestione fosse prevalente, con la conseguente applicazione della disciplina prevista dall’art. 54.

Il Consiglio di Stato ha confermato che tale disposizione riguarda gli appalti di lavori e servizi e non comprende quelli di forniture, per i quali la valutazione delle offerte anormalmente basse segue il procedimento disciplinato dall’art. 110 del Codice, senza tuttavia ritenere necessario stabilire quale componente fosse prevalente nell’affidamento, avendo considerato decisiva la mancata previsione dell’esclusione automatica nella RdO.

Anche quando il contratto fosse stato qualificato come appalto di servizi, secondo l’interpretazione accolta dal Collegio, la stazione appaltante avrebbe comunque potuto non introdurre il meccanismo espulsivo.

Quanto alle ulteriori contestazioni relative alla formalizzazione e alla comunicazione dell’aggiudicazione, i giudici hanno rilevato che l’esito della procedura era stato formalizzato attraverso il MePA dal RUP e successivamente confermato con una nota motivata, non impugnata, adottata dopo la verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economica, respingendo anche il secondo motivo di appello e dichiarando improcedibile quello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Lex specialis ed esclusione automatica: cosa devono prevedere gli atti di gara

La lettura dell’art. 54 accolta dal Consiglio di Stato attribuisce alla previsione contenuta negli atti di gara un valore determinante per l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, escludendo che la disposizione legislativa possa determinare direttamente l’espulsione delle offerte superiori alla soglia individuata secondo i metodi dell’Allegato II.2.

La predisposizione della documentazione di gara richiede quindi una particolare attenzione, soprattutto quando le condizioni particolari di contratto vengono affiancate da schede riepilogative e campi delle piattaforme telematiche che contengono indicazioni sulle modalità di aggiudicazione, poiché eventuali divergenze possono alimentare contestazioni sulla disciplina applicabile e sulle conseguenze del superamento della soglia di anomalia.

Resta tuttavia il problema interpretativo più ampio, perché il Consiglio di Stato non si è limitato a subordinare l’applicazione dell’esclusione automatica alla presenza di una clausola espressa, ma ha riconosciuto alla stazione appaltante la possibilità di non prevederla anche quando ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 54, attraverso una lettura che trova fondamento nella distinzione tra il nuovo Codice e la precedente disciplina emergenziale, ma che lascia aperto il confronto sulla portata dell’espressione «prevedono negli atti di gara» e sui limiti della scelta amministrativa rispetto a una disposizione che continua a utilizzare una formulazione apparentemente prescrittiva.