Un operatore economico è tenuto a dichiarare anche pendenze penali che non coincidono con cause tipiche di esclusione? L’omissione di tali informazioni, pur non costituendo di per sé un automatismo espulsivo, può comunque incidere sul giudizio di integrità e affidabilità ai sensi dell’art. 98 del Codice?

Sono queste le domande al centro della sentenza del Consiglio di Stato dell’11 settembre 2025, n. 7282 sul ricorso presentato nell’ambito di una procedura ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023.

Cause di esclusione: il Consiglio di Stato sulle omissioni dichiarative

Nel caso in esame, la SA aveva disposto l’esclusione dell’OE, ritenendo che l’omessa comunicazione di pendenze giudiziarie avesse impedito una valutazione completa sull’eventuale causa di esclusione e, soprattutto, sull’affidabilità del concorrente.

La vicenda penale – comprendente, tra l’altro, contestazioni per estorsione in relazione a un precedente servizio svolto per lo stesso ente e procedimenti per violazioni del codice della navigazione – si intrecciava con un ulteriore elemento: la costituzione di parte civile dell’Amministrazione stessa in alcuni di quei procedimenti, con possibile riflesso in termini di conflitto di interessi e rottura del rapporto fiduciario.

In primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso, valorizzando il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante mediante omissione di informazioni rilevanti.

Da qui l’appello, con il quale l’OE ha sostenuto che:

i reati non rientravano tra le cause tipizzate di esclusione;

di esclusione; la tassatività dell’art. 98 escludeva letture estensive;

dell’art. 98 escludeva letture estensive; l’estinzione di taluni reati (da decreto penale) non richiedeva una pronuncia formale per essere rilevante in gara.

Tesi che Palazzo Spada non ha condiviso, respingendo l’appello su una base di un impianto normativo solidamente fondato sulle previsioni del Codice Appalti.