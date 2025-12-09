Ricorrere a una ESCO: pro e contro

La doverosa premessa normativa consente di comprendere, con largo margine di certezza, che l’ente a cui si appaltano le attività di efficientamento energetico dei nostri immobili è sostanzialmente affidabile.

In particolare, le certificazioni che le ESCO devono obbligatoriamente ottenere sono già di per sé una garanzia.

Per questi motivi, già nella elaborazione del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) le ESCO hanno rappresentato un punto di riferimento per le amministrazioni pubbliche e per i privati che, proprio ai fini dell’accesso agli incentivi, potevano avvalersi dell’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia. Evidentemente, la motivazione principale è stata quella di elevare qualitativamente gli interventi, dal punto di vista economico, finanziario e gestionale, in modo che gli appalti non fossero finiti nelle mani sbagliate.

Di contro, la definizione di ESCO di cui alla lett. i) c. 1 dell’art. 2 D. Lgs. 115/2008 è insufficiente per individuare con chiarezza operatori che rispondono alla definizione stessa. Alcuni soggetti non offrono servizi energetici integrati, in quanto specializzati in una tecnologia o tipologia di intervento particolare, mentre altri non operano in un’ottica di finanziamento tramite terzi.