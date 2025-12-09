Le ESCO in Italia

Per i motivi sopra considerati, in Italia si contano numerosissime ESCO, più di mille, eterogenee tra di loro per i servizi complementari offerti, per numero di occupati e per volumi d’affari, ma tutte con l’unico scopo di rendere più agevole l’accesso ai servizi di efficientamento energetico assumendo su di sé il rischio tecnico dell’iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento.

Le ESCO italiane sono accreditate presso Accredia, un’associazione senza scopo di lucro che rappresenta l'unico ente di accreditamento in Italia e che ha il compito di attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.

È stata designata dal governo italiano in applicazione del Regolamento europeo 765/2008 e in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17011, ed opera sotto la vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy.