Le ESCO nel Conto Termico

Nel Conto Termico 3.0 le ESCO sono state confermate tra i soggetti abilitati all’accesso agli incentivi in qualità di soggetti responsabili.

Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di una ESCO in qualità di soggetto responsabile mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica allo scopo di ottenere le anticipazioni per il suo tramite. A garanzia dell’erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.

Anche i privati, sia imprese che persone fisiche, possono avvalersi di una ESCO mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica.

Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione energetica o di servizio energia stipulato con una ESCO deve avere ad oggetto:

interventi di dimensioni superiori a 70 kW , in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale interventi superiori a 20 metri quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.

In pratica, questa norma non consente al singolo contribuente privato, in possesso di un edificio residenziale e che realizza uno degli interventi sopra indicati al di sotto di questi limiti, di utilizzare la ESCO, con la conseguenza che l’intervento (la pompa di calore o i pannelli del solare termico) non potrà risultare già “scontato” del contributo previsto dalla normativa ab initio ma dovrà necessariamente seguire l’iter tradizionale, vale a dire il pagamento per intero della fornitura e della posa in opera con successivo rimborso, entro i limiti temporali previsti dalla legge, poiché la spesa totale ammissibile per la realizzazione dell’intervento è calcolata a consuntivo.

Come già accennato, le amministrazioni pubbliche possono optare per la procedura di accesso con prenotazione per il tramite di una ESCO che sosterrà le spese dell’intervento. In tal caso, possono richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell’intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.

Se, invece, l’amministrazione pubblica opti per l’accesso diretto agli incentivi, l’erogazione dell’incentivo viene effettuato in un’unica rata.

Le ESCO che fanno da tramite di Amministrazioni Pubbliche e di Privati possono presentare al GSE la richiesta di concessione dell’incentivo anche:

a) in qualità di società mandataria , nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto;

, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto; b) in qualità di consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; c) in qualità di società di scopo di cui all’art. 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscrive il contratto.

I contratti sottoscritti con le Amministrazioni Pubbliche e con i Privati devono prevedere, oltre ai requisiti insiti negli Energy Performance Contract (EPC), anche:

a) una durata e delle clausole rescissorie che devono garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 10, comma 5 del Decreto MISE (“Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni”);

che devono garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 10, comma 5 del Decreto MISE (“Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni”); b) un quadro economico finanziario che preveda fra le entrate anche gli incentivi di cui al decreto da trasmettere nella documentazione richiesta nella scheda-domanda.

Quest’ultima previsione normativa permette anche ai commercialisti o agli esperti contabili di partecipare attivamente alla predisposizione degli elaborati al fine di certificare le spese previste nel quadro economico finanziario da inviare al GSE.