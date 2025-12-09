Le prospettive future

In una recente intervista, il Presidente di AssoEsco, Giacomo Cantarella, ha dichiarato che la priorità assoluta è quella di avere un quadro normativo chiaro e stabile, con regole durevoli, strumenti adeguati, procedure snelle. Le ESCO non fanno solo impianti, mettono insieme progettazione, finanziamento, tecnologia, gestione e manutenzione; fanno progetti su misura per le esigenze di decarbonizzazione dei clienti integrando tecnologie più efficienti e fonti rinnovabili. Le ESCO sono in grado di offrire una soluzione completa, adattabile al contesto e scalabile. Possono, dunque, essere visti, afferma Cantarella, come system integrator del percorso di transizione.

I recenti tagli ai fondi europei maldestramente eseguiti dal governo italiano (Transizione 5.0 e Comunità Energetiche sono un esempio drammaticamente attuale) non vanno in questa direzione e non consentono alle ESCO di mettere pienamente in campo le competenze, i modelli e la capacità industriale per dare un cambio di passo nella transizione energetica. Oggi serve una visione sistemica che possa funzionare come leva strategica per l’Italia e come esempio per le altre nazioni energeticamente evolute.

A cura di Luciano Ficarelli

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Consulente per l’efficientamento energetico