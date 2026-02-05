ESCo è l’acronimo di Energy Service Company, cioè società che forniscono servizi energetici. Nel linguaggio comune il termine viene spesso usato in modo generico, come sinonimo di impresa che realizza interventi di efficientamento. Dal punto di vista normativo, però, il significato è più preciso e non coincide con quello di una qualunque azienda che installa impianti o realizza lavori.

Con il Conto Termico 3.0 chiarire cosa si intenda davvero per ESCo non è più solo un’esigenza terminologica, ma un passaggio necessario per comprendere come funziona il sistema degli incentivi e quali soggetti ne sono realmente parte.

Le ESCo non sono una categoria “di mercato”

Un primo equivoco da superare riguarda l’origine stessa delle ESCo. Non si tratta di una definizione nata per consuetudine o per esigenze commerciali, ma di una figura riconosciuta e delimitata da fonti normative e tecniche ben precise.

Il decreto sul Conto Termico 3.0, infatti, prevede espressamente che i soggetti ammessi possano accedere agli incentivi sia direttamente, sia avvalendosi di una ESCo o di altri soggetti abilitati. La ESCo non è quindi un intermediario “tollerato”, ma una modalità ordinaria e strutturata di accesso al meccanismo incentivante.

Parallelamente, la norma UNI CEI 11352:2014 stabilisce i requisiti che una società deve possedere per qualificarsi come Energy Service Company. È questo doppio riferimento – decreto e norma tecnica – a definire il perimetro. Fuori da lì si parla di imprese o operatori energetici, non di ESCo in senso proprio.

Cosa distingue una ESCo da una normale impresa

La differenza non riguarda tanto il tipo di intervento, quanto il modello di servizio.

Una ESCo non si limita a progettare o installare un impianto. Il suo tratto distintivo è l’erogazione di un servizio energetico in cui una parte significativa del rischio tecnico ed economico viene assunta direttamente dalla società. La remunerazione è legata al risultato ottenuto in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche.

In questo schema:

l’obiettivo non è l’opera in sé, ma il risultato energetico;

il miglioramento deve essere misurabile e verificabile;

il rischio non resta interamente in capo al committente.

È questo elemento a segnare il confine rispetto a un operatore tradizionale.

Il ruolo della UNI CEI 11352:2014

La norma UNI CEI 11352:2014 dà concretezza a questo modello. Non certifica il singolo intervento e non garantisce automaticamente la qualità delle opere realizzate. Definisce invece i requisiti organizzativi, tecnici, economici e gestionali che una società deve possedere per operare come ESCo.

In sostanza, la norma valuta la capacità strutturale dell’impresa di gestire servizi energetici complessi, operare con contratti a prestazione e sostenere il rischio legato ai risultati promessi.

È questo che consente di distinguere chi propone un modello basato sulle prestazioni da chi offre semplicemente lavori o forniture.

Perché il Conto Termico 3.0 valorizza le ESCo

Il Conto Termico 3.0 si inserisce in un contesto in cui gli interventi incentivati sono sempre più articolati, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo procedurale. La logica del nuovo Portale e l’impostazione del decreto puntano su tracciabilità, responsabilità e coerenza tra progetto, realizzazione e risultato finale.

In questo quadro, le ESCo assumono un ruolo centrale perché il decreto consente loro di operare direttamente come soggetto responsabile dell’intervento, a condizione che siano in possesso della certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità. Il richiamo alla norma tecnica non è quindi formale, ma sostanziale: solo le ESCo certificate possono presentare la richiesta di incentivo al GSE in questa veste.

Il decreto, inoltre, disciplina in modo puntuale le modalità di accesso agli incentivi tramite ESCo, sia per i soggetti privati sia per le amministrazioni pubbliche, confermando che il legislatore ha inteso affidare a questi soggetti un ruolo strutturato e non marginale nella gestione degli interventi incentivati.

ESCo non significa eliminare le responsabilità

Un altro equivoco da evitare riguarda il tema delle responsabilità. Il coinvolgimento di una ESCo non comporta una deresponsabilizzazione del processo, né una riduzione degli obblighi tecnici o amministrativi.

Il decreto sul Conto Termico 3.0 chiarisce che, nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCo, restano fermi gli obblighi di controllo e verifica da parte del GSE e che la ESCo, in qualità di soggetto responsabile o di soggetto che sostiene le spese dell’intervento, è pienamente coinvolta nelle attività di verifica e nei relativi adempimenti. In presenza di meccanismi di anticipazione o di acconti, è inoltre prevista una formale obbligazione solidale tra le parti.

Con il Conto Termico 3.0:

le asseverazioni restano centrali;

la correttezza tecnica degli interventi è determinante;

la coerenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato è costantemente verificabile.

La ESCo, quindi, non cancella le responsabilità, ma le assume all’interno di un modello contrattuale in cui il risultato energetico diventa l’elemento centrale dell’intervento e su cui si innestano controlli, verifiche e obblighi di mantenimento dei requisiti nel tempo.

Quando una ESCo è davvero la scelta giusta

Una ESCo non è una soluzione valida in ogni situazione. È uno strumento efficace quando l’intervento è complesso, quando il committente non dispone di una struttura tecnica interna adeguata o quando risulta utile trasferire parte del rischio su un soggetto organizzato.

In altri casi, modelli più tradizionali possono risultare più appropriati.

La cosa davvero importante è usare correttamente i termini. Chiamare ESCo chi non opera secondo questo schema genera solo confusione, soprattutto in un sistema di incentivi che, con il Conto Termico 3.0, diventa sempre più strutturato e rigoroso.