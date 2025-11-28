L’evoluzione dell'impermeabilizzazione: dai materiali tradizionali ai sistemi impermeabilizzanti liquidi

L’impermeabilizzazione di un manufatto edilizio costituisce, da sempre, un’opera fondamentale mirata ad assicurare nel tempo la durabilità e la funzionalità delle strutture. Già i nostri antenati, consapevoli di questa necessità, si dedicavano alla ricerca di tecnologie idonee a garantire igiene e salubrità alle abitazioni, impiegando materiali naturali come calce e argilla per ottenere effetti impermeabili. All’epoca, le opere di impermeabilizzazione, alcune delle quali ancora maestose e visibili, erano eseguite attraverso l’utilizzo di prodotti applicati allo stato liquido, comunemente denominati guaine liquide.

Il concetto di impermeabilizzazione, oggi definito dalla norma UNI 11928-1 come l’“azione intrapresa per impedire il passaggio di acqua da un piano/strato all’altro” delle nostre abitazioni, affonda dunque le sue radici in tempi più remoti.

I vantaggi dell’impiego dei sistemi liquidi

Volgendo lo sguardo al presente, lo sviluppo tecnologico e chimico e l'evoluzione dei materiali hanno introdotto nel mercato moderno i sistemi impermeabilizzanti liquidi. Questi sistemi sono a base di resine, le quali, una volta applicate, danno vita a una membrana colorata impermeabile continua, priva di giunzioni, che si adatta a qualsiasi tipologia di superfici e geometrie.

La norma UNI 11928-1 definisce un prodotto liquido impermeabilizzante come “uno o più materiali impermeabilizzanti mono o multicomponenti applicati in uno o più strati uniformi che può essere versato, spalmato o spruzzato”. La scelta di impiegare un sistema impermeabilizzante liquido rispetto ad altri sistemi, come ad esempio le membrane bitume-polimero preformate (MBP), dipende da un’analisi approfondita di diverse variabili, tra cui il tipo di superficie da trattare, la complessità del lavoro, i costi e le specifiche esigenze progettuali.

Va riconosciuto come dato oggettivo che la flessibilità e la versatilità di un sistema liquido pronto all’uso offrono benefici significativi sia per la progettazione che per la gestione del cantiere.

Essendo un sistema colorato e pronto all'uso, può essere applicato senza l’utilizzo di fiamme libere anche a spruzzo, su ampie superfici con geometrie complesse o direttamente su strutture esistenti e dettagli, eliminando la necessità di rimuovere il rivestimento esistente. Questo è un vantaggio cruciale in contesti operativi critici.

Impermeabilizzanti liquidi Icobit: innovazione, versatilità applicativa e conformità normativa

I sistemi impermeabilizzanti liquidi di Icobit Italia permettono di realizzare opere di impermeabilizzazione su una vasta gamma di supporti, garantendo manti impermeabilizzanti continui, privi di giunture e sovrapposizioni. Il ricorso alla guaina liquida risulta particolarmente conveniente e talvolta necessario in situazioni difficili, come coperture residenziali o industriali dotate di unità tecniche che limitano gli spazi di manovra, coperture in fibrocemento o amianto, vecchi manti bituminosi o coperture metalliche.

Mediante i sistemi liquidi Icobit è possibile impermeabilizzare:

Tetti, lastrici solari e coperture edili in genere;

Terrazzi e balconi;

Manti bituminosi esistenti;

Bagni, docce ed aree umide;

Lamiere e supporti metallici;

Muri di fondazione e muri controterra;

Supporti pavimentati;

Gronde, cornicioni e camini, tettoie, pareti e facciate;

Fioriere e giardini pensili.

Il risultato è la creazione di un manto continuo colorato resistente al ristagno dell’acqua e agli agenti atmosferici anche estremi, come la grandine.

La base delle soluzioni Icobit è l’innovazione, frutto della continua ricerca e sviluppo all’interno laboratori IcoLab. Le formulazioni di ultima generazione combinano elasticità e durabilità, riducendo sensibilmente la necessità di interventi manutentivi e, di conseguenza, abbattendo i costi di gestione. Questa affidabilità nelle prestazioni, unita alla capacità di adattarsi a geometrie e condizioni diverse, rende i sistemi Icobit la scelta ideale per progettisti, imprese edili e committenti in cerca di soluzioni moderne, sicure e sostenibili.

I prodotti Icobit sono conformi alla norma UNI 11928-1 e certificati ETA secondo EAD 030350-00-0402 (ex ETAG 005), che attesta la loro rispondenza agli standard europei per prestazioni e durabilità, e l’idoneità all’impiego dei sistemi impermeabilizzanti liquidi nelle opere di costruzione.

Altri aspetti determinanti sono la resistenza al ristagno dell’acqua e la capacità di sopportare agenti atmosferici anche estremi, come la grandine, sino al grado H7 della Scala Torro. Dal punto di vista della sicurezza, i sistemi Icobit vantano la certificazione Broof, che ne attesta la conformità alle normative europee sul comportamento al fuoco delle coperture: requisito fondamentale per la massima protezione in contesti residenziali, commerciali e industriali, in presenza di impianti fotovoltaici sulla copertura.

Inoltre, i sistemi impermeabilizzanti liquidi Icobit consentono il recupero funzionale ed energetico di vecchi manti bituminosi esistenti: obiettivo sempre più importante da perseguire. Attraverso i sistemi impermeabilizzanti liquidi Icobit è possibile rigenerare una membrana bituminosa intervenendo direttamente al di sopra della superficie, evitando costi di demolizione e smaltimento.

Sostenibilità e risparmio energetico: EPD e soluzioni a tecnologia Cool Roof

Con i sistemi liquidi Icobit ad elevata riflessione solare è possibile realizzare coperture Cool Roof. Grazie a speciali formulazioni ad elevato indice di riflettanza solare (SRI), le superfici trattate riescono così a ridurre sensibilmente l’assorbimento del calore.

Questo approccio offre un duplice vantaggio:

Mitigazione dell’effetto Isola di Calore Urbana: tali sistemi contribuiscono a rendere le aree urbane più fresche. Miglioramento del comfort interno ed efficienza energetica: le tecnologie Cool Roof migliorano il benessere degli occupanti, riducendo al tempo stesso i consumi energetici per il raffreddamento.

L’impegno verso l’ambiente è ulteriormente confermato dalle dichiarazioni ambientali EPD (Environmental Product Declaration), che documentano in maniera trasparente l’impatto ambientale dei prodotti Icobit lungo l’intero ciclo di vita. Tali documenti di sostenibilità attestano la conformità ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e la contribuzione all’ottenimento dei crediti LEED e BREEAM, confermando Icobit tra i partner affidabili per l’edilizia moderna e responsabile.

I sistemi impermeabilizzanti liquidi Icobit offrono, quindi, una soluzione completa che coniuga elevate prestazioni, sostenibilità e versatilità applicativa, capace di rispondere alle esigenze progettuali più complesse e alle condizioni operative più critiche.