Un nuovo spazio per lo sport e la didattica

Il PalaUNISANNIO è la nuova struttura polifunzionale dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento, voluta dal Rettore Prof. Gerardo Canfora e dal D.G. ing. Gianluca Basile.

Il fabbricato, costruito ex-novo all’interno del Campus Universitario, sorge sull’area precedentemente occupata da un edificio demolito e riunisce spazi per l’attività sportiva, la ricerca, la didattica e il tempo libero.

L’edificio è costituito da un unico corpo di fabbrica di due piani fuori terra: al piano terra si trova un’ampia palestra con spogliatoi e locali di servizio, mentre il livello superiore, dotato di accesso autonomo, ospita le sale per le attività didattiche ed i laboratori di Ingegneria Elettronica, Misure Elettriche ed Elettroniche e Automatica. Una terrazza calpestabile in sommità è destinata allo studio e alla socializzazione degli studenti.

Le scelte costruttive e gli obiettivi del progetto

Il nuovo immobile combina tre tipologie costruttive: elementi prefabbricati in cemento armato precompresso per gran parte del fabbricato, calcestruzzo armato gettato in opera per il corpo scala e il vano ascensori, carpenteria metallica in acciaio zincato per la scala di emergenza. Il tamponamento esterno è in laterizio intonacato.

Trattandosi di una demo-ricostruzione, non era vincolante il raggiungimento delle prestazioni NZeB, ma la progettazione ha comunque puntato su un elevato grado di efficienza energetica e su unitamente a ottime prestazioni di reazione al fuoco, anche in considerazione della destinazione pubblica dell’edificio e, quindi, soggetto al Parere di Conformità dei Vigili del Fuoco relativamente alle prescrizioni del Codice di Prevenzione incendi.

Isolamento e ventilazione con Isotec Parete Black

Per perseguire questi obiettivi l’ing. Umberto Dell’Omo, progettista e responsabile del Procedimento per l’Università degli Studi del Sannio, ha scelto la facciata ventilata realizzata con Isotec Parete Black di Brianza Plastica, installato nello spessore di 100 mm.

Il sistema composito è costituito da un pannello con anima isolante in poliuretano espanso rigido (PIR) autoestinguente, rivestito in intradosso da una lamina in alluminio goffrato e in estradosso da un coating minerale ignifugo. Il pannello è certificato in Euroclasse B-s2,d0 secondo la norma EN 13501-1 e assicura una conduttività termica dichiarata λ D pari a 0,024 W/mK per gli spessori da 60 a 100 mm.

Il correntino di altezza 4 cm in acciaio protetto e asolato, integrato nel pannello in fase di produzione, consente di creare la camera di ventilazione e, allo stesso tempo, la struttura di supporto per il rivestimento esterno. Nell’intercapedine tra isolante e finitura esterna si attivano moti convettivi naturali: durante l’estate l’aria favorisce l’asportazione del calore in eccesso, mentre in inverno velocizza l’asciugatura dell’eventuale condensa.

Posa a secco e rivestimento in grès

La posa in opera della facciata ventilata è stata eseguita dall’impresa Ciasullo Costruzioni srl con una squadra di quattro persone che ha impiegato 4 mesi per il completamento di 1.600 mq circa di superficie verticale.

Il sistema si caratterizza per la posa completamente a secco, con fissaggio meccanico alla struttura portante tramite tasselli. La leggerezza dei pannelli e i bordi battentati facilitano l’accostamento degli elementi; i giunti vengono poi sigillati con schiuma poliuretanica e coperti con apposito nastro butilico.

In particolare, per questo progetto è stato installato sul correntino metallico integrato ai pannelli il rivestimento ceramico in grès, scelto in due formati: piastrelle beige naturale 120x60 cm e piastrelle color cotto 20x60 cm. L’alternanza dei colori e delle dimensioni raccorda la nuova struttura ai fabbricati adiacenti, rivestiti in klinker e grès.

L’intervento ha restituito una facciata dall’aspetto ordinato e armonico, coerente con l’architettura dell’intero complesso e degli edifici adiacenti. Il PalaUNISANNIO ha conseguito la classe energetica A1 e, fin da subito, ha evidenziato un ottimale livello di comfort termico interno, lungo il corso delle diverse stagioni.