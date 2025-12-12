deas Gestione completa successioni e volture catastali
Affidamento dei servizi di ingegneria: le nuove FAQ ANAC

Chiarimenti su compensi subordinati a erogazione di finanziamenti e sull’affidamento congiunto del DOCFAP con gli altri livelli di progettazione

di Redazione tecnica - 12/12/2025

I chiarimenti ANAC

ANAC ribadisce che il compenso professionale non può dipendere da elementi esterni e incerti, come l’esito di una domanda di finanziamento.

Una clausola di questo tipo violerebbe la natura sinallagmatica del contratto, creerebbe un rischio economico ingiustificato a carico del progettista e potrebbe comportare l'illegittimità degli atti di gara.

In altre parole, il servizio deve essere remunerato perché reso, non perché finanziato.

Per le amministrazioni ciò significa che, prima di pubblicare la gara, deve essere garantita la copertura finanziaria degli incarichi, in coerenza con gli articoli 15 e 17 del Codice sulla programmazione e con i principi di certezza e trasparenza dell’azione amministrativa.

Inoltre, come chiarito nella FAQ n. 2, il DOCFAP non può essere affidato insieme agli altri livelli di progettazione

Il motivo non è solo logico ma anche normativo:

  • il DOCFAP deriva dalle esigenze dell’amministrazione, raccolte nel quadro esigenziale;
  • il DIP deve essere predisposto dal RUP, sulla base del DOCFAP stesso;
  • solo dopo la definizione del DIP si può procedere alla progettazione.

Affidare tutto insieme significherebbe capovolgere la sequenza, lasciando al progettista l’onere di definire esigenze e indirizzi che spettano invece all’amministrazione.

