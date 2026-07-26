Fino a che punto una stazione appaltante può utilizzare le FAQ per precisare il contenuto degli atti di gara? Quando una risposta fornita agli operatori economici conserva una funzione interpretativa e quando, invece, introduce un requisito di partecipazione diverso da quello pubblicato nel disciplinare?

E, soprattutto, cosa deve fare l’amministrazione quando la precisazione incide sulla possibilità stessa degli operatori di partecipare alla procedura?

A questi interrogativi ha risposto ANAC con la Delibera 7 luglio 2026, n. 270, adottata nell’ambito di un procedimento di precontenzioso relativo all’affidamento di un servizio, ribadendo che i chiarimenti possono spiegare il significato delle clausole della lex specialis, ma non possono integrarle, rettificarle o sostituirle.

Se la stazione appaltante intende modificare un requisito speciale di partecipazione, deve intervenire formalmente sugli atti di gara, assicurando le medesime forme di pubblicità utilizzate per il bando e concedendo agli operatori un nuovo termine per la presentazione delle offerte.

Chiarimenti di gara: le FAQ non possono modificare i requisiti di partecipazione

La controversia nasce da una procedura aperta per l’affidamento di un servizio, il cui disciplinare richiedeva, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un servizio analogo a quello oggetto della procedura, svolto in favore di enti locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Dopo la pubblicazione del bando, la stazione appaltante è intervenuta attraverso alcune FAQ, modificando due elementi del requisito.

In particolare, è stato ampliato da tre a dieci anni il periodo temporale utilizzabile per dimostrare l’esecuzione dei servizi analoghi ed è stato introdotto un parametro economico non presente nel disciplinare, richiedendo che l’importo complessivo di uno o più servizi analoghi fosse pari o superiore al valore della procedura.

Secondo la stazione appaltante, quest’ultima indicazione non avrebbe introdotto una condizione nuova, ma avrebbe soltanto precisato il significato dell’espressione “servizio analogo”, che avrebbe dovuto essere riferita non soltanto alla natura della prestazione, ma anche alla sua complessità organizzativa e alla sua dimensione economica.

L’operatore istante ha contestato questa impostazione, sostenendo che le FAQ avessero integrato illegittimamente la lex specialis e che, proprio per la loro incidenza sui requisiti di accesso, avrebbero imposto la rettifica formale del disciplinare e la riapertura dei termini.

FAQ di gara: perché ANAC ha ravvisato una modifica dei requisiti

ANAC ha accolto le contestazioni dell’operatore, partendo dal confronto tra il contenuto del disciplinare e quello risultante dalle risposte pubblicate sulla piattaforma.

Le FAQ sono intervenute sulla struttura della lex specialis, ampliando il periodo utile da tre a dieci anni e aggiungendo una soglia economica collegata all’importo della procedura. Non si è trattato, quindi, della semplice esplicitazione di un significato già contenuto nella clausola, ma dell’introduzione di parametri diversi rispetto a quelli resi conoscibili con la pubblicazione degli atti di gara.

Il fatto che il periodo decennale trovi riscontro nell’art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 non consente di modificare automaticamente il periodo più breve indicato nel disciplinare. La disposizione del Codice riconosce alla stazione appaltante la possibilità di richiedere l’esecuzione, negli ultimi dieci anni, di contratti analoghi, ma la scelta compiuta negli atti di gara continua a vincolare l’amministrazione fino a quando non venga formalmente rettificata.

Lo stesso vale per il requisito economico. La comparabilità dimensionale dei servizi può essere prevista nella lex specialis, anche attraverso l’indicazione di un importo minimo dei contratti analoghi, come contempla lo stesso Bando tipo ANAC. Quel parametro, tuttavia, deve essere inserito nei documenti di gara e non può essere ricavato successivamente attraverso una FAQ.

Chiarimenti di gara e lex specialis: dove finisce l’interpretazione

Il passaggio centrale della Delibera riguarda il confine tra attività interpretativa e attività modificativa. Secondo ANAC, i chiarimenti possono arrivare fino all’interpretazione autentica di una clausola del bando, rendendo univoco il modo in cui la stazione appaltante intende una previsione già contenuta nella documentazione di gara.

La FAQ, in altri termini, può sciogliere un dubbio, coordinare disposizioni apparentemente non allineate o esplicitare il significato di una formula suscettibile di più letture, ma non può aggiungere una condizione che il concorrente non avrebbe potuto ricavare dal testo pubblicato.

Il criterio decisivo non dipende dalla denominazione attribuita dall’amministrazione alla risposta. Definire una FAQ come “interpretativa” non è sufficiente a escluderne la natura modificativa, che deve essere valutata sulla base del suo contenuto e dei suoi effetti. Quando la risposta incide sull’essenza di un requisito di partecipazione, cambia le condizioni di accesso alla procedura o modifica la sfera degli operatori potenzialmente interessati, non si è più davanti a una precisazione, ma a un’integrazione della lex specialis.

Nel caso esaminato, l’ampliamento del periodo di riferimento era idoneo ad aumentare il numero degli operatori capaci di dimostrare l’esperienza richiesta, mentre l’introduzione di un importo minimo poteva restringerlo. Le due modifiche, pur operando in direzioni differenti, incidevano entrambe sulla platea dei potenziali concorrenti, motivo per cui il loro inserimento non poteva avvenire attraverso un semplice chiarimento pubblicato sulla piattaforma.

Par condicio e tutela dell’affidamento: perché le regole di gara non possono cambiare

La questione non riguarda soltanto la forma utilizzata per modificare gli atti, ma investe direttamente la par condicio tra gli operatori economici.

I concorrenti devono poter assumere le proprie decisioni sulla base delle condizioni risultanti dalla documentazione ufficialmente pubblicata. Alcuni operatori potrebbero rinunciare a partecipare perché, leggendo il disciplinare, ritengono di non possedere il requisito; altri potrebbero decidere di presentare l’offerta confidando nella formulazione originaria della clausola.

Una successiva modifica introdotta attraverso le FAQ altera questo quadro, perché rende applicabili condizioni che non erano conoscibili al momento della pubblicazione del bando e che non necessariamente raggiungono tutti i soggetti potenzialmente interessati.

ANAC ha collegato questa esigenza anche ai principi di buona fede e tutela dell’affidamento, codificati dall’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023. La norma riconosce l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo alla buona fede anche prima dell’aggiudicazione.

La lex specialis rappresenta, sotto questo profilo, il riferimento sul quale gli operatori devono poter fare affidamento. L’amministrazione resta vincolata alle regole che essa stessa ha stabilito e non può modificarle mediante strumenti privi di contenuto provvedimentale.

La funzione dei chiarimenti rimane quindi subordinata alla stabilità degli atti di gara: essi servono a favorirne l’applicazione, non a riscriverne il contenuto.

Modifica degli atti di gara: rettifica, ripubblicazione e riapertura dei termini

Una volta riconosciuta la natura sostanziale delle modifiche, entra in gioco l’art. 92, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale i termini per la presentazione delle domande e delle offerte devono essere prorogati in misura adeguata e proporzionale quando vengono apportate modifiche significative ai documenti di gara.

Per ANAC, le modifiche ai requisiti di partecipazione rientrano certamente in questa categoria, perché incidono sui soggetti che possono prendere parte alla procedura e sulle attività necessarie alla preparazione dell’offerta.

La sola proroga, tuttavia, non è sufficiente nel caso esaminato. Prima di riaprire i termini, la stazione appaltante deve adottare formalmente la modifica del disciplinare e pubblicarla utilizzando le stesse forme previste per gli atti originari.

La sequenza indicata dall’Autorità comprende quindi la sospensione della procedura, la formale rettifica della legge di gara, la pubblicazione delle modifiche e la contestuale riapertura del termine per la presentazione delle offerte per un periodo congruo.

L’obiettivo non è soltanto concedere più tempo agli operatori che stanno già partecipando, ma consentire l’accesso anche a quelli che, sulla base della formulazione originaria, non avevano manifestato interesse oppure si erano ritenuti privi dei requisiti.

Gli effetti del parere sulla procedura

ANAC ha quindi ritenuto non conforme alla normativa di settore la condotta della stazione appaltante, che aveva modificato il requisito speciale mediante FAQ senza rettificare formalmente gli atti, senza assicurarne la pubblicazione nelle forme del bando e senza riaprire i termini.

Qualora l’amministrazione intenda mantenere le modifiche, dovrà sospendere la procedura e intervenire formalmente sulla lex specialis, fatti salvi i poteri di autotutela.

Il caso permette di evidenziare, in via generale, come, prima di pubblicare una FAQ, la stazione appaltante debba verificare se la risposta si limiti a rendere comprensibile una regola già presente oppure se introduca un elemento destinato a incidere sull’ammissione, sulla preparazione dell’offerta o sulla platea dei concorrenti.

Nel secondo caso, il ricorso ai chiarimenti non rappresenta una semplificazione procedurale. La modifica deve seguire il percorso formale previsto per gli atti di gara, perché la tutela della concorrenza e dell’affidamento degli operatori dipende anche dalla piena conoscibilità e dalla stabilità delle regole della selezione.