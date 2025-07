Fase esecutiva dei contratti: richiamo di ANAC alle SA

Quali obblighi ha una stazione appaltante nella fase esecutiva di un appalto pubblico? Qual è il ruolo del RUP e come si garantisce la qualità delle prestazioni rese? E cosa accade quando il controllo è solo “formale” o, peggio ancora, omesso?

Fase esecutiva dell'affidamento: il richiamo ANAC alle SA

A richiamare le SA a prestare maggiore attenzione alla corretta esecuzione degli affidamenti è ANAC, con l’atto del Presidente del 9 luglio 2025, fasc. n. 3316, relativo a un procedimento di vigilanza semplificata su un contratto di servizi, affidato da una centrale di committenza.

L’istruttoria si inserisce nell’ambito dell’indagine conoscitiva ANAC 2024 e ha riguardato un contratto in ambito sanitario della durata di 72 mesi aggiudicato in via definitiva a un raggruppamento temporaneo di imprese, per un importo di oltre 10 milioni di euro.

L’ANAC, pur riconoscendo un sistema multilivello e informatizzato di verifica attivato dalla stazione appaltante, ha rilevato criticità rilevanti su alcune clausole contrattuali fondamentali per la qualità e la sicurezza del servizio in relazione a:

la mancata attivazione di controlli sui prodotti utilizzati;

l'assenza di report mensili richiesti per verificare il mantenimento delle caratteristiche tecniche della fornitura;

della fornitura; l'assenza di ispezioni presso le sedi del fornitore né verbalizzazioni in contraddittorio, nonostante la possibilità di accesso tecnico-amministrativo fosse espressamente prevista.

I controlli devono essere sostanziali e non solo formali

Il provvedimento evidenzia che la sola esistenza di procedure non equivale a un controllo effettivo, se manca la concreta attuazione e la documentazione delle verifiche. In particolare: