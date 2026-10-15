Con Fassa per la Progettazione, Fassa Bortolo apre un canale diretto tra i propri tecnici specializzati e il mondo della progettazione.

Architetti, ingegneri e professionisti dell’edilizia possono contare su un interlocutore tecnico dedicato in ciascuna delle tre fasi chiave di un intervento: nella fase preliminare, per impostare correttamente le scelte di partenza; in fase di progettazione, per definire e verificare le soluzioni; in fase di esecuzione, per accompagnarne la corretta realizzazione in cantiere.

A questo supporto si affianca un ecosistema di strumenti, digitali e non, e di contenuti di approfondimento sviluppati appositamente per rispondere alle esigenze quotidiane dei progettisti: software di calcolo, librerie BIM, dettagli tecnici in formato DWG, voci di capitolato, percorsi di formazione e casi studio.

Fassastruttura, il software per il rinforzo strutturale

In questo contesto, FassaStruttura costituisce uno degli strumenti più avanzati messi a disposizione dalla società.

Si tratta di un software, gratuito e scaricabile online, che guida il professionista attraverso l'intero processo di verifica e progettazione degli interventi di rinforzo strutturale, fornendo elaborazioni conformi alle normative vigenti e individuando le soluzioni tecniche più idonee attraverso i sistemi FRCM, CRM e FRP.

Sono tre i moduli oggi disponibili, che consentono di affrontare il rinforzo di elementi strutturali in muratura, la progettazione dei presidi antiribaltamento e, grazie alla più recente implementazione, il rinforzo di elementi in calcestruzzo armato e precompresso con sistemi FRP.

Quest'ultimo modulo integra l'aggiornamento alla normativa CNR DT 200 R2/2025, comprende un'ampia casistica applicativa e introduce funzionalità avanzate che aiutano il progettista nell'individuazione delle soluzioni correttive in presenza di verifiche non soddisfatte.

BIM, DWG e documentazione di supporto, disponibili in un clic

Fassa Bortolo non investe solo nello sviluppo di soluzioni e materiali per l'edilizia, ma crea parallelamente gli strumenti digitali necessari ai progettisti per utilizzare questi materiali.

Attraverso la nuova area dedicata presente sul sito ufficiale Fassa Bortolo, i professionisti possono infatti accedere gratuitamente a risorse tecniche, documentazione specialistica e applicativi progettati per semplificare le attività di analisi, progettazione e prescrizione.

Tra gli strumenti disponibili figurano librerie BIM, tavole tecniche in formato DWG e PDF, voci di capitolato aggiornate, prezzari, calcolatori dedicati, strumenti di supporto per la scelta dei sistemi costruttivi e documentazione tecnica costantemente aggiornata.

Il servizio è completato dalla possibilità di accedere a studi preliminari, predimensionamenti statici e sismici, analisi termiche e acustiche e soluzioni certificate per la protezione passiva al fuoco.

FassaAcademy e FassArchitettura: focus su formazione e buone pratiche

Solo dalla formazione e dalla divulgazione delle buone pratiche arriva il miglioramento continuo del settore. Per questo l’offerta di Fassa comprende anche, sotto l’egida di FassaAcademy, tutte le attività di formazione per diverse categorie di professionisti, che propone convegni, webinar e workshop tecnici.

Accanto agli strumenti digitali, infatti, rimane fondamentale l'assistenza tecnica gratuita offerta dall'azienda può accompagnare il professionista dalla scelta della soluzione fino alla sua corretta realizzazione, con consulenze specialistiche in fase progettuale, incontri presso gli studi professionali, sopralluoghi in cantiere, redazione di informative tecniche e affiancamento durante le fasi applicative.

Più specificatamente rivolto agli architetti è, invece, FassArchitettura, un ricchissimo database di progetti e casi studio selezionati nell’ambito del Premio Internazionale Architettura Sostenibile e del Premio Domus Restauro e Conservazione, due concorsi di rilevanza internazionale promossi da Fassa Bortolo con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara.

Un partner a 360° gradi

Con Fassa per la Progettazione, Fassa Bortolo conferma quindi la volontà di proporsi come partner tecnico a 360 gradi per il mondo della progettazione, affiancando alla qualità dei propri sistemi costruttivi un insieme strutturato di servizi, competenze e strumenti in grado di accompagnare ogni fase del processo edilizio, dalla prima idea progettuale fino all'ultimo giorno di cantiere.