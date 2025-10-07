FASSAFLOOR PAVÉ: l'eleganza della pietra, senza i danni del tempo

La pietra naturale, che sia porfido o ciottolato o pavè, conferisce un valore senza tempo alle pavimentazioni esterne, testimone silenziosa della storia. Estetica e funzionalità sono ancora oggi caratteristiche importanti che spingono a scegliere i materiali naturali nelle pavimentazioni di pregio, che siano aree pedonali, giardini, piazze o viali.

Per salvaguardare questo patrimonio storico e poter realizzare anche nuove pavimentazioni in pietra naturale, Fassa Bortolo ha creato una nuova linea di prodotti, FASSAFLOOR PAVÈ dedicata in modo particolare alle pavimentazioni urbane; una gamma di malte premiscelate sviluppate per avere una particolare resistenza alle condizioni che danneggiano le superfici esterne in particolare cicli di gelo e disgelo e sali disgelanti.

FASSAFLOOR PAVÉ: la nuova linea Fassa Bortolo per le pavimentazioni urbane

La gamma prevede due diversi sistemi con due diverse malte premiscelate per l’allettamento, in funzione del tipo di sollecitazioni a cui è sottoposta la pavimentazione composta da elementi in pietra (ciottoli, cubetti, smolleri, masselli, lastre): FASSAFLOOR PAVÉ 80 per resistere a forti sollecitazioni e FASSAFLOOR PAVÉ 50 dove invece il traffico veicolare è più leggero. A completamento di entrambi i sistemi, FASSAFLOOR GROUT è la malta premiscelata specifica per la sigillatura delle fughe.

Rispetto ai sistemi tradizionali, con la posa delle pietre su letto sciolto con sigillatura a sabbia o con spolvero di cemento, questi due sistemi offrono maggiore resistenza meccanica, stabilità e durabilità delle pavimentazioni, facilità di pulizia e rapida carrabilità; il tutto comporta una riduzione di tempi e costi per la manutenzione e al tempo stesso minori tempi di attesa, disagi o rischi di incidente per i cittadini.

Sistema FASSAFLOOR PAVÉ 80

È la soluzione ideale per ripristinare e realizzare pavimentazioni urbane in pietra naturale ad elevata carrabilità, resistenti a carichi pesanti o persistenti, vibrazioni, cicli di gelo e disgelo, all’utilizzo dei sali disgelanti e all’acqua di mare, nonché alle sostanze chimiche legate alle emissioni delle automobili. Prevede di posizionare, sopra un adeguato elemento strutturale, uno strato di allettamento realizzato con FASSAFLOOR PAVÉ 80 malta premiscelata con resistenza a compressione 80 N/mm2 su cui vengono posati gli elementi di qualsiasi dimensione e spessore. Le fughe vendono poi riempite con il premiscelato FASSAFLOOR GROUT, creando un elemento monolitico stabile e duraturo.

Sistema FASSAFLOOR PAVÉ 50

È la soluzione dedicata a pavimentazioni urbane che devono sostenere un traffico veicolare leggero, ma altrettanto resistente ai cicli di gelo e disgelo, ai sali e all’inquinamento. Sulla base viene posizionato uno strato di allettamento realizzato con FASSAFLOOR PAVÉ 50 malta premiscelata con resistenza a compressione 50 N/mm2 su cui vengono posati gli elementi di qualsiasi dimensione e spessore. Le fughe vendono riempite anche in questo caso con il premiscelato FASSAFLOOR GROUT.