Con il Decreto Direttoriale n. 119 dell’11 novembre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato l’aggiornamento delle Regole Operative del DM FER-X Definitivo, completando il quadro delle disposizioni necessarie per l’applicazione del meccanismo di supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili introdotto dal D.M. 18 giugno 2026.

Il provvedimento integra le disposizioni già adottate per la partecipazione alle procedure competitive con quelle relative all’accesso diretto agli incentivi e alla successiva erogazione dei prezzi di aggiudicazione, disciplinando anche gli adempimenti che i produttori devono rispettare dopo l’entrata in esercizio degli impianti.

L’aggiornamento interviene, inoltre, sui requisiti previsti per le procedure competitive riservate agli impianti eolici e fotovoltaici soggetti ai criteri del Net-Zero Industry Act (NZIA), precisando le modalità attraverso le quali deve essere dimostrato il loro rispetto e, soprattutto, il momento a partire dal quale tali requisiti devono essere effettivamente garantiti.

Le nuove Regole Operative integrano e sostituiscono quelle precedentemente approvate con il Decreto Direttoriale n. 93 del 2 ottobre 2026, diventando il riferimento per la gestione delle diverse fasi di accesso al meccanismo FER-X Definitivo.

DM FER-X Definitivo: come sono cambiate le Regole Operative

Il DM FER-X Definitivo, adottato in attuazione degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 199/2021, disciplina il meccanismo di supporto a regime destinato agli impianti alimentati da fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, individuando le condizioni per il riconoscimento degli incentivi e distinguendo le modalità di accesso in funzione della potenza degli impianti.

Il sistema interessa gli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dai processi di depurazione e si articola in due percorsi: l’accesso attraverso procedure competitive, previsto per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, e l’accesso diretto, riservato agli impianti fino a 1 MW, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal decreto.

L’attuazione del meccanismo è avvenuta attraverso successivi aggiornamenti delle Regole Operative, ciascuno dedicato a una specifica fase del procedimento. Con il Decreto Direttoriale n. 82 del 7 agosto 2026 erano state approvate le prime disposizioni relative ai requisiti generali e alla qualifica preliminare, mentre il successivo Decreto Direttoriale n. 93 del 2 ottobre 2026 aveva disciplinato le manifestazioni di interesse, le modalità di partecipazione alle procedure competitive, le garanzie richieste e i criteri di formazione delle graduatorie.

Con il nuovo provvedimento dell’11 novembre 2026, il MASE introduce la Parte C delle Regole Operative, dedicata all’accesso diretto e alla gestione del rapporto incentivante successivo all’ammissione, aggiornando contestualmente alcune disposizioni delle Parti A e B relative alle procedure competitive NZIA.

Il documento risulta quindi articolato in tre sezioni, tra loro collegate: la Parte A disciplina i requisiti di accesso e la qualifica preliminare, la Parte B regola lo svolgimento delle procedure competitive, mentre la Parte C definisce le condizioni per l’accesso diretto, l’entrata in esercizio, l’attivazione dei contratti, la determinazione dell’energia incentivabile e l’erogazione dei corrispettivi.

Incentivi FER-X: requisiti per l’accesso diretto fino a 1 MW

Una delle novità più rilevanti riguarda la disciplina dell’accesso diretto al meccanismo di supporto, che consente agli impianti di minore potenza di beneficiare degli incentivi senza dover partecipare alle procedure competitive previste per gli impianti di dimensioni superiori.

Questa modalità è riservata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW e agli interventi di potenziamento che rispettano le soglie previste dal decreto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti generali di ammissibilità e le ulteriori condizioni applicabili alla specifica tipologia di intervento.

Per gli interventi di potenziamento, occorre distinguere la potenza nominale complessiva dell’impianto, determinata dopo l’intervento, dalla potenza nominale dell’intervento stesso, riferita alle nuove sezioni realizzate. Ai fini dell’individuazione della modalità di accesso rileva infatti la potenza nominale cumulata dell’intervento, secondo i criteri stabiliti dal paragrafo A.2.2 delle Regole Operative.

Un primo elemento riguarda il momento di avvio dei lavori, che non può essere antecedente al 7 agosto 2026, data di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo, mentre l’entrata in esercizio deve avvenire entro il 31 dicembre 2030, termine previsto per l’accesso diretto al meccanismo.

Il riconoscimento degli incentivi resta inoltre subordinato alla disponibilità del contingente complessivo di potenza pari a 10 GW, il cui eventuale esaurimento anticipato determina l’applicazione delle specifiche disposizioni previste dalle Regole Operative per la presentazione delle richieste.

Particolare attenzione deve essere riservata alla determinazione della potenza nominale cumulata, poiché il superamento della soglia di 1 MW può escludere la possibilità di ricorrere all’accesso diretto anche quando i singoli impianti, considerati separatamente, presentino una potenza inferiore.

In presenza di un frazionamento artificioso che abbia determinato la violazione delle regole di accesso, le disposizioni prevedono la decadenza dal meccanismo di supporto e il recupero delle somme eventualmente già erogate, con le ulteriori conseguenze previste dalla normativa applicabile.

Comunicazione di entrata in esercizio: termini GSE di 90 e 180 giorni

La Parte C disciplina anche la fase successiva alla realizzazione degli impianti, individuando gli adempimenti necessari per ottenere il riconoscimento dei prezzi di aggiudicazione e distinguendo le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle tempistiche in funzione della modalità di accesso utilizzata.

Il momento centrale è rappresentato dalla comunicazione di entrata in esercizio, attraverso la quale il produttore trasmette al GSE le informazioni e la documentazione necessarie per verificare la corrispondenza tra l’impianto realizzato e quello ammesso al meccanismo di supporto, oltre alla permanenza dei requisiti richiesti.

La comunicazione deve essere trasmessa attraverso il Portale FER-X Definitivo entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio.

Le conseguenze di un eventuale ritardo non sono tuttavia identiche per tutti gli impianti, poiché per quelli ammessi attraverso le procedure competitive il mancato rispetto dei termini può determinare la perdita del diritto al prezzo di aggiudicazione e la decadenza dalla graduatoria, mentre per gli impianti in accesso diretto sono previste specifiche condizioni per la presentazione tardiva della richiesta, con effetti sul periodo per il quale può essere riconosciuto l’incentivo.

Per questi ultimi, le Regole Operative consentono la presentazione della comunicazione oltre il termine ordinario, entro il limite massimo di 180 giorni dall’entrata in esercizio, prevedendo però la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione per il periodo compreso tra l’entrata in esercizio e la ricezione della comunicazione da parte del GSE.

La procedura è strettamente collegata alla registrazione dell’impianto sul sistema GAUDÌ di Terna, dal quale vengono acquisite le informazioni necessarie a verificare l’effettiva entrata in esercizio, e richiede la trasmissione della documentazione tecnica e amministrativa prevista dagli allegati alle Regole Operative.

Prezzi di aggiudicazione FER-X: contratti GSE e condizioni di erogazione

Il completamento delle Regole Operative interessa anche la fase di gestione degli incentivi, attraverso la definizione delle condizioni necessarie per l’attivazione dei contratti con il GSE e per la successiva erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Un ulteriore ambito riguarda le condizioni di cumulabilità con altre misure di sostegno, rispetto alle quali il documento individua i criteri per verificare la compatibilità degli incentivi e, quando necessario, per determinare il valore dell’equivalente sovvenzione netta.

Infine, la disciplina si estende alle modifiche tecniche e contrattuali che possono intervenire durante il periodo di incentivazione, nonché alle verifiche, ai controlli e alle procedure di recupero degli importi indebitamente percepiti.

L’introduzione di queste disposizioni consente di individuare non soltanto le condizioni iniziali per accedere agli incentivi, ma anche gli obblighi che accompagnano il produttore durante la gestione dell’impianto, rispetto ai quali assumono rilievo la corretta misurazione dell’energia, la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni contrattuali.

Procedure competitive NZIA: quando devono essere rispettati i requisiti

Accanto alla disciplina dell’accesso diretto, il nuovo aggiornamento interviene sui requisiti applicabili agli impianti eolici e fotovoltaici che partecipano alle procedure competitive NZIA, previste dall’art. 6 del DM FER-X Definitivo in coerenza con gli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1735, noto come Net-Zero Industry Act.

Il regolamento europeo introduce misure finalizzate a rafforzare la capacità produttiva dell’Unione nelle tecnologie a zero emissioni nette, prevedendo anche criteri destinati a valorizzare, nell’ambito delle procedure competitive, aspetti ulteriori rispetto alla sola convenienza economica delle offerte.

Il DM FER-X Definitivo recepisce questa impostazione attraverso specifici criteri di preselezione e aggiudicazione, disciplinati dall’Allegato 5, che interessano, tra gli altri, la sostenibilità delle iniziative, la resilienza delle catene di approvvigionamento, la cibersicurezza e la capacità di completare i progetti nei tempi previsti.

Fatta eccezione per il requisito relativo alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti, il rispetto dei requisiti di preselezione e aggiudicazione NZIA deve essere garantito a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti.

In sede di partecipazione alla procedura competitiva, il produttore deve quindi assumere l’impegno al rispetto dei requisiti secondo le modalità previste dalle Regole Operative, mentre la successiva verifica riguarda la corrispondenza tra gli impegni assunti e le caratteristiche dell’impianto effettivamente realizzato.

Requisiti NZIA: cybersicurezza, sostenibilità e resilienza delle forniture

Le precisazioni introdotte dalle Regole Operative interessano anche i contenuti tecnici e documentali necessari per dimostrare il rispetto dei requisiti NZIA, con particolare attenzione alle caratteristiche degli impianti e dei relativi componenti.

Per quanto riguarda la cybersicurezza, il documento disciplina le misure da adottare per garantire la protezione dei sistemi di controllo, supervisione e gestione degli impianti, individuando livelli di sicurezza differenziati in funzione della potenza e delle caratteristiche delle installazioni: essenziali per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW, complete per quelli di potenza superiore a 10 MW e fino a 50 MW e rafforzate per gli impianti oltre 50 MW, secondo un’impostazione che tiene conto della crescente rilevanza degli impianti per il funzionamento del sistema elettrico.

Un altro ambito riguarda il contributo alla resilienza delle catene di approvvigionamento, rispetto al quale rilevano la provenienza e le modalità di produzione o assemblaggio di determinati componenti, in relazione ai Paesi terzi individuati dalla Commissione europea come caratterizzati da un eccessivo livello di dipendenza dell’Unione.

Le Regole Operative prevedono che le informazioni relative a tali Paesi siano rese disponibili dal GSE prima dell’apertura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, consentendo agli operatori di verificare le condizioni applicabili alle forniture previste.

Particolare attenzione viene inoltre riservata ai criteri di aggiudicazione legati alla sostenibilità, che possono valorizzare caratteristiche progettuali quali la presenza di sistemi di accumulo e la capacità di creare connessioni tra differenti vettori energetici.

Per il riconoscimento di questi criteri, le Regole Operative richiedono che le caratteristiche dichiarate risultino dalla documentazione progettuale, in modo da consentire al GSE di verificarne la sussistenza e la corrispondenza con quanto effettivamente realizzato.

Bandi FER-X Definitivo: quando parte la prima procedura competitiva

L’approvazione delle nuove Regole Operative completa la disciplina attuativa del DM FER-X Definitivo, ma i bandi relativi alla prima procedura competitiva saranno pubblicati successivamente, rendendo disponibili le informazioni necessarie per conoscere i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione.

Nel frattempo, gli operatori interessati possono fare riferimento alla disciplina aggiornata per verificare i requisiti di ammissibilità, predisporre la documentazione necessaria alla qualifica preliminare e valutare gli adempimenti connessi alle procedure competitive, tenendo conto delle specifiche condizioni previste per gli impianti NZIA.

Per gli impianti fino a 1 MW, l’attenzione deve concentrarsi soprattutto sulla verifica della potenza nominale cumulata, sul rispetto dei termini di avvio dei lavori e di entrata in esercizio e sulla corretta presentazione della comunicazione al GSE, dalla quale dipende il riconoscimento del diritto al prezzo di aggiudicazione.

Per gli impianti di potenza superiore, che accedono attraverso le procedure competitive, rilevano in particolare la qualifica preliminare, la documentazione necessaria per partecipare ai bandi e il rispetto degli obblighi previsti dopo l’eventuale ammissione in graduatoria.

Un ulteriore livello di attenzione riguarda gli impianti eolici e fotovoltaici soggetti ai requisiti NZIA, per i quali le nuove disposizioni richiedono di coordinare le dichiarazioni rese in fase di partecipazione con le caratteristiche tecniche e documentali che dovranno essere dimostrate all’entrata in esercizio.