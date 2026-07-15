Particolare attenzione viene riservata anche al contrasto del cosiddetto frazionamento artificioso degli impianti: non è consentito suddividere un unico progetto in più iniziative formalmente distinte con il solo scopo di rientrare nelle soglie dimensionali previste dal decreto o beneficiare di un diverso regime di accesso agli incentivi. Per questo motivo il GSE potrà valutare unitariamente impianti riconducibili allo stesso soggetto o localizzati in aree contigue, verificando la presenza di elementi tecnici e funzionali che facciano presumere l'esistenza di un'unica iniziativa progettuale.

Per poter accedere alle procedure dedicate, non sarà più sufficiente rispettare i requisiti tecnici previsti dal FER X Transitorio. I produttori dovranno infatti dimostrare che i moduli fotovoltaici non siano assemblati in stabilimenti ubicati in Cina o gestiti da imprese aventi sede legale nel Paese, mentre le celle non potranno provenire da produttori appartenenti a gruppi societari cinesi. Analoghi requisiti riguardano gli inverter e almeno un ulteriore componente tecnologico strategico individuato dalla normativa europea.

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