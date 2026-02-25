Le fideiussioni negli appalti pubblici rappresentano uno degli aspetti più critici – e meno compresi – della partecipazione alle gare. Ogni anno, decine di imprese perdono aggiudicazioni per garanzie non conformi, subiscono ritardi per documentazione incompleta o pagano più del necessario per non conoscere le riduzioni spettanti. In questa guida analizziamo l'intero sistema delle garanzie fideiussorie previsto dal D.Lgs. 36/2023: dalla cauzione provvisoria alla definitiva, dalla garanzia per anticipo allo svincolo progressivo, con focus su calcoli, tempistiche e strategie per evitare errori costosi.

Contesto: perché le fideiussioni contano (davvero)

Nel sistema degli appalti pubblici, le fideiussioni svolgono una funzione di garanzia essenziale per la stazione appaltante:

Cauzione provvisoria: garantisce la serietà dell'offerta e copre la PA dal rischio che l'aggiudicatario si ritiri

garantisce la serietà dell'offerta e copre la PA dal rischio che l'aggiudicatario si ritiri Cauzione definitiva: garantisce la corretta esecuzione del contratto

garantisce la corretta esecuzione del contratto Garanzia per anticipo: copre la PA se l'impresa non "restituisce" l'anticipo attraverso l'esecuzione dei lavori

Il problema reale: una fideiussione non conforme, presentata in ritardo o con importo errato può determinare l'esclusione dalla gara o il blocco della stipula del contratto. E anche quando tutto è formalmente corretto, tempi di emissione troppo lunghi o costi eccessivi possono compromettere la competitività dell'impresa.

Quadro normativo: il D.Lgs. n. 36/2023

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ha riformato il sistema delle garanzie, introducendo semplificazioni ma anche nuovi requisiti.

Articoli chiave:

Le fideiussioni possono essere rilasciate da:

Banche autorizzate ex art. 107 TUB

autorizzate ex art. 107 TUB Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni

autorizzate al ramo cauzioni Intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB

Cauzione provvisoria: importo, durata e casi di escussione

La cauzione provvisoria accompagna l'offerta in fase di gara.

Importo base: 2% dell'importo a base di gara (al netto di IVA)

Riduzioni cumulative per possesso di certificazioni:

Certificazione Riduzione ISO 9001 (qualità) 30% ISO 14001 (ambiente) 20% EMAS 20% ISO 45001 (sicurezza) 20% SA 8000 (responsabilità sociale) 20% Rating di legalità (2+ stellette) 15%

Esempio pratico: gara da 1.000.000 €, cauzione base 20.000 €. Impresa con ISO 9001 + ISO 14001: riduzione 50%, cauzione dovuta 10.000 €.

Durata: almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione offerte, salvo diversa indicazione del bando.

Quando scatta l'escussione:

Mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario

Falsa dichiarazione in gara

Mancata comprova dei requisiti dichiarati

Cauzione definitiva: calcolo e svincolo progressivo

La cauzione definitiva viene richiesta all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Importo base: 5% dell'importo contrattuale

Maggiorazione per ribassi elevati: se il ribasso supera il 10%, la garanzia aumenta di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente il 10%, fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Esempio: contratto da 800.000 € con ribasso del 18%. Base: 5% = 40.000 €. Maggiorazione: 8 punti percentuali (18-10) = +8% = 64.000 €. Totale: 104.000 € (13% dell'importo).

Riduzioni: si applicano le stesse riduzioni della provvisoria per certificazioni possedute.

Svincolo progressivo: la garanzia si svincola progressivamente con l'avanzamento dei lavori, nella misura del 80% dell'importo iniziale. Il restante 20% resta vincolato fino al collaudo/verifica di conformità.

Tempistica svincolo: lo svincolo avviene automaticamente con l'emissione degli stati di avanzamento lavori (SAL), senza necessità di autorizzazione della stazione appaltante.

Garanzia per anticipo: quando serve e quanto costa

Se l'impresa richiede l'anticipazione del prezzo (fino al 20% dell'importo contrattuale), deve prestare apposita garanzia fideiussoria.

Importo: pari all'anticipazione richiesta, maggiorata degli interessi legali

Svincolo: progressivo, in proporzione all'avanzamento dei lavori

Attenzione: la garanzia per anticipo è aggiuntiva rispetto alla cauzione definitiva. Chi chiede l'anticipo deve quindi prestare due garanzie distinte.

Fideiussione per contributi pubblici: le clausole da verificare

Oltre agli appalti, le fideiussioni sono richieste anche per l'erogazione di contributi e finanziamenti pubblici (fondi europei, incentivi regionali, bandi PNRR).

Differenze chiave rispetto agli appalti:

Gli schemi non sono standardizzati: ogni ente può richiedere clausole specifiche

La durata può essere pluriennale (anche 5-10 anni)

Le condizioni di escussione sono spesso più ampie

Clausola critica: "escussione a prima richiesta e senza eccezioni". Significa che l'ente può incassare la garanzia senza dover dimostrare l'inadempimento. Verificare sempre se la polizza la prevede e a quali condizioni.

Banche vs assicurazioni vs intermediari: pro e contro

Canale Pro Contro Banche Solidità percepita, rapporto già esistente Tempi più lunghi, richiesta di garanzie reali, costo spesso più alto Assicurazioni Nessuna garanzia reale richiesta, costi competitivi Processo di valutazione creditizia Intermediari specializzati Velocità, flessibilità, accesso a più compagnie Verificare sempre l'iscrizione all'albo

Consiglio pratico: per gare frequenti, conviene avere rapporti con almeno 2-3 canali diversi per garantirsi tempi certi e poter confrontare condizioni.

Tempi di emissione: cosa aspettarsi realisticamente

Tipo di garanzia Tempo medio emissione Provvisoria (impresa già cliente) 1-3 giorni lavorativi Provvisoria (nuova impresa) 5-10 giorni lavorativi Definitiva 3-7 giorni lavorativi Per anticipo 5-10 giorni lavorativi Per contributi (pluriennali) 10-20 giorni lavorativi

Fattori che allungano i tempi:

Documentazione incompleta o non aggiornata

Bilanci con criticità

Importi elevati senza precedenti rapporti

Richieste a ridosso di scadenze

5 errori frequenti (e come evitarli)

1. Presentare la provvisoria con importo errato Non considerare le riduzioni spettanti (si paga troppo) o applicarle senza averne diritto (si rischia l'esclusione). Verificare sempre con il bando e i propri certificati.

2. Non rispettare lo schema tipo Molte stazioni appaltanti allegano uno schema obbligatorio. Presentare una fideiussione con testo diverso può comportare richiesta di regolarizzazione o esclusione.

3. Dimenticare l'impegno del fideiussore La provvisoria deve contenere l'impegno a rilasciare la definitiva in caso di aggiudicazione. Se manca, l'offerta può essere esclusa.

4. Sottovalutare i tempi Chiedere la fideiussione il giorno prima della scadenza è un rischio inutile. Iniziare la pratica almeno 10 giorni prima.

5. Non monitorare lo svincolo Dopo il collaudo, le cauzioni devono essere svincolate. Se non si sollecita, la garanzia resta "appesa" e il plafond risulta impegnato inutilmente.

Checklist operativa: fideiussione per gara d'appalto

☐ Ho verificato l'importo base della cauzione richiesta dal bando? ☐ Ho calcolato correttamente le riduzioni per certificazioni possedute? ☐ Ho verificato la durata minima richiesta (180 giorni o diversa)? ☐ La fideiussione contiene l'impegno a rilasciare la definitiva? ☐ Ho rispettato lo schema tipo allegato al bando (se presente)? ☐ Il garante è tra i soggetti ammessi (banca, assicurazione, intermediario 106 TUB)? ☐ Ho iniziato la pratica con anticipo sufficiente rispetto alla scadenza? ☐ Ho tutti i documenti aggiornati (bilanci, visure, certificazioni)? ☐ Ho verificato le condizioni di escussione e le clausole particolari? ☐ Ho un sistema per monitorare scadenze e svincoli?

FAQ – Domande frequenti

1. Se non vinco la gara, la provvisoria mi viene restituita? La provvisoria viene svincolata automaticamente per i non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione definitiva. Non c'è un "rimborso" perché non hai pagato la cauzione, ma solo il premio assicurativo (che non viene restituito).

2. Posso cumulare tutte le riduzioni per certificazioni? Sì, le riduzioni sono cumulative. Un'impresa con più certificazioni può arrivare a ridurre la cauzione anche del 70-80%, ma verifica sempre i limiti indicati nel bando.

3. La definitiva deve essere prestata prima o dopo la firma del contratto? Prima. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia definitiva conforme.

4. Se l'appalto dura 3 anni, devo pagare la fideiussione per 3 anni? Sì, la definitiva deve coprire l'intero periodo contrattuale più il periodo di garanzia/collaudo. Il premio può essere annuale (con rinnovi) o unico per l'intera durata.

5. Cosa succede se il garante fallisce o perde l'autorizzazione? L'impresa deve sostituire la garanzia con altra equivalente entro i termini stabiliti dalla stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi essenziali

D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici):

Art. 106: garanzia provvisoria, importi, riduzioni, durata

garanzia provvisoria, importi, riduzioni, durata Art. 117: garanzia definitiva, calcolo, svincolo progressivo

garanzia definitiva, calcolo, svincolo progressivo Art. 125: anticipazione del prezzo e relativa garanzia

Codice Civile:

Art. 1936 e ss.: disciplina della fideiussione come contratto

disciplina della fideiussione come contratto Art. 1944: beneficio di escussione (se previsto)

beneficio di escussione (se previsto) Art. 1945: eccezioni opponibili dal fideiussore

TUB (D.Lgs. 385/1993):

Art. 106: intermediari finanziari autorizzati

intermediari finanziari autorizzati Art. 107: banche autorizzate

Conclusione

Le fideiussioni negli appalti pubblici non sono un mero adempimento burocratico, ma uno strumento che incide su competitività, cash flow e capacità operativa dell'impresa. Conoscere il sistema delle garanzie, calcolare correttamente importi e riduzioni, gestire i tempi di emissione e monitorare gli svincoli fa la differenza tra un'impresa che partecipa alle gare con efficienza e una che accumula ritardi, costi inutili ed esclusioni evitabili.