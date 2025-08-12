blumatica corso formativo fondamenti bim
bive proponici la tua idea
bive proponici la tua idea
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Finanza di progetto e sintesi del PEF: il MIT sui contenuti minimi

Il parere del MIT chiarisce che la sintesi del PEF nei partenariati pubblico-privati deve includere, oltre agli indicatori di sostenibilità, anche le voci di costo e ricavo in grado di garantire trasparenza e parità tra i concorrenti.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/08/2025

Una volta approvata la proposta di finanza di progetto, quali contenuti deve avere la “sintesi del piano economico-finanziario” da porre a base di gara? È ammissibile una rappresentazione ridotta ai soli prospetti contabili (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) con poche voci aggregate? La presenza di indicatori di convenienza (TIR, DSCR, LLCR) può ritenersi sufficiente o occorre un maggiore livello di dettaglio per garantire la par condicio tra i concorrenti?

Finanza di progetto e sintesi del PEF: il parere del MIT

Nel complesso scenario della finanza di progetto, l’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) disciplina nel dettaglio la procedura di affidamento in concessione, sia su iniziativa pubblica che privata. Un passaggio cruciale di tale procedura riguarda l’utilizzo della proposta – approvata e selezionata – come base di gara, inclusa una “sintesi del piano economico-finanziario” (PEF).

Ma cosa si intende esattamente per “sintesi”? Può tale documento limitarsi a una rappresentazione aggregata dei flussi economico-finanziari, oppure deve contenere un certo grado di dettaglio?

A rispondere è stato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3568 del 23 giugno 2025, reso in merito alla corretta interpretazione dell’art. 193, comma 8 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, si chiedeva se, una volta approvata la proposta di finanza di progetto e nel momento in cui essa viene posta a base di gara, la “sintesi del piano economico-finanziario” potesse essere rappresentata da un documento composto unicamente da tre prospetti – conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario – ciascuno dei quali contenente un numero limitato di voci (anche aggregate) e integrato dai principali indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (come T.I.R. progetto, T.I.R. equity, DSCR max/min/medio, LLCR, ecc.).

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Partenariato Pubblico-Privato MIT Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Finanza di progetto e sintesi del PEF: il MIT sui contenuti minimi
2
La risposta del MIT
3
Analisi tecnica
4
Conclusioni operative
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 11/08/2025
Conto Termico 3.0: la nuova occasione per chi progetta l’efficienza energetica
2
ENERGIA - 04/08/2025
Prestazioni energetiche edifici: cosa cambia con il Decreto Requisiti Minimi 2025
3
LAVORI PUBBLICI - 10/08/2025
Affidamento diretto dopo gara deserta: quando si applica il principio di rotazione
4
PROFESSIONE - 08/08/2025
Direttore dei lavori e vizi edilizi: i limiti della responsabilità secondo la Cassazione
5
EDILIZIA - 05/08/2025
Recupero sottotetti, Piano Casa e Salva Casa: interviene il Consiglio di Stato
6
EDILIZIA - 07/08/2025
Abusi edilizi e fiscalizzazione: demolizione, sanzione e sanatoria dopo il Salva Casa