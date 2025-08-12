Finanza di progetto e sintesi del PEF: il MIT sui contenuti minimi

Una volta approvata la proposta di finanza di progetto, quali contenuti deve avere la “sintesi del piano economico-finanziario” da porre a base di gara? È ammissibile una rappresentazione ridotta ai soli prospetti contabili (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) con poche voci aggregate? La presenza di indicatori di convenienza (TIR, DSCR, LLCR) può ritenersi sufficiente o occorre un maggiore livello di dettaglio per garantire la par condicio tra i concorrenti?

Finanza di progetto e sintesi del PEF: il parere del MIT

Nel complesso scenario della finanza di progetto, l’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) disciplina nel dettaglio la procedura di affidamento in concessione, sia su iniziativa pubblica che privata. Un passaggio cruciale di tale procedura riguarda l’utilizzo della proposta – approvata e selezionata – come base di gara, inclusa una “sintesi del piano economico-finanziario” (PEF).

Ma cosa si intende esattamente per “sintesi”? Può tale documento limitarsi a una rappresentazione aggregata dei flussi economico-finanziari, oppure deve contenere un certo grado di dettaglio?

A rispondere è stato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3568 del 23 giugno 2025, reso in merito alla corretta interpretazione dell’art. 193, comma 8 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, si chiedeva se, una volta approvata la proposta di finanza di progetto e nel momento in cui essa viene posta a base di gara, la “sintesi del piano economico-finanziario” potesse essere rappresentata da un documento composto unicamente da tre prospetti – conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario – ciascuno dei quali contenente un numero limitato di voci (anche aggregate) e integrato dai principali indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (come T.I.R. progetto, T.I.R. equity, DSCR max/min/medio, LLCR, ecc.).