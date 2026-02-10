Con la sentenza del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), la Corte di Giustizia dell'Unione europea cancella uno dei pilastri del project financing italiano: il diritto di prelazione del promotore viola la parità di trattamento e rappresenta una distorsione della concorrenza

Il caso che ha portato la Corte UE a pronunciarsi sul diritto di prelazione

Una gara del Comune di Milano per la realizzazione di 110 servizi igienici pubblici automatizzati con annesso sfruttamento di 97 impianti pubblicitari digitali, per un valore complessivo superiore a 34 milioni di euro, ha innescato una pronuncia destinata a rivoluzionare il sistema italiano della finanza di progetto.

La dinamica è emblematica: un raggruppamento di operatori economici presenta la proposta iniziale come promotore nel marzo 2021. Dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico, un diverso operatore formula l’offerta economicamente più vantaggiosa e ottiene l’aggiudicazione provvisoria. A questo punto interviene il meccanismo previsto dalla legge italiana: il promotore esercita il diritto di prelazione, adegua la propria offerta a quella vincente entro quindici giorni e si aggiudica definitivamente il contratto, versando all’aggiudicatario iniziale un rimborso spese pari al 2,5% del valore dell’investimento.

L’operatore inizialmente aggiudicatario impugna la decisione. Il TAR Lombardia respinge il ricorso, ma il Consiglio di Stato nutre fondati dubbi sulla compatibilità del meccanismo con il diritto europeo e sottopone la questione alla Corte di Giustizia.

Il diritto di prelazione nel project financing italiano: il meccanismo contestato

L'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice dei contratti pubblici) prevedeva una procedura articolata in tre fasi:

il promotore presenta una proposta contenente progetto di fattibilità, piano economico-finanziario e bozza di convenzione; l'amministrazione valuta e approva il progetto; si svolge la gara basata sul progetto approvato, con il promotore che gode del diritto di "recuperare" l'aggiudicazione anche se altri presentano offerte migliori, semplicemente allineandosi alla migliore proposta.

L'intento del legislatore era chiaro: incentivare l'iniziativa privata, valorizzare la progettualità degli operatori economici, stimolare proposte innovative che l'amministrazione da sola potrebbe non concepire. Un modello che sulla carta appariva virtuoso, coniugando sussidiarietà orizzontale ed efficienza amministrativa.

La realtà processuale ha però rivelato le criticità del sistema: chi vince la gara può vedersi scavalcato da chi aveva proposto un'offerta economicamente meno vantaggiosa, vanificando gli sforzi progettuali e la competitività. Un paradosso che la Corte di Giustizia ha ritenuto incompatibile con i principi fondamentali del diritto europeo.

La violazione del principio di parità di trattamento secondo la Corte UE

Il cuore della pronuncia risiede nella violazione del principio di parità di trattamento, sancito dall'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE sulle concessioni. La Corte afferma con chiarezza che consentire al promotore di modificare la propria offerta dopo averne conosciuto il contenuto di quelle concorrenti costituisce un vantaggio incompatibile con la genuinità della competizione.

Il ragionamento è lineare: in una gara pubblica, tutti gli operatori devono trovarsi sullo stesso piano sia quando preparano le offerte sia quando queste vengono valutate. Il prezzo costituisce generalmente il criterio determinante dell'aggiudicazione. Permettere a un solo concorrente di modificare il prezzo dopo il deposito dell'offerta significa alterare l'esito della procedura competitiva.

Nel sistema della prelazione, i prezzi proposti prima della scadenza del termine non determinano definitivamente la graduatoria. Il promotore può attendere, verificare le offerte altrui e solo a quel punto decidere se allinearsi. Una strategia razionale dal punto di vista economico, ma devastante per la concorrenza: perché un operatore dovrebbe sforzarsi di presentare l'offerta migliore, sapendo che il promotore potrà comunque scavalcarlo?

La conseguenza paradossale è che presentare l'offerta economicamente più vantaggiosa non garantisce l'aggiudicazione. Un risultato che la Corte definisce senza mezzi termini come distorsione della concorrenza effettiva.

I limiti alla flessibilità procedurale nelle concessioni secondo il diritto UE

La difesa del meccanismo italiano si era aggrappata al margine di discrezionalità riconosciuto dalla direttiva 2014/23/UE alle amministrazioni nell'organizzare le procedure di selezione del concessionario. La direttiva procede infatti solo a un "coordinamento minimo" delle procedure nazionali, garantendo un certo livello di flessibilità agli Stati membri.

La Corte smonta questa tesi con precisione chirurgica: la flessibilità non è mai illimitata. Essa rimane espressamente subordinata al rispetto della direttiva e dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il margine di manovra serve per "meglio garantire la conformità" ai principi del Trattato, non per eluderli o aggirarli.

In sostanza, gli Stati membri possono innovare, sperimentare, adattare le procedure alle specificità nazionali, ma sempre entro il perimetro invalicabile dei principi fondamentali. E tra questi, la parità di trattamento non ammette deroghe in nome dell'efficienza o della sussidiarietà.

Perché la deroga per le soluzioni innovative non giustifica la prelazione

Un altro argomento difensivo riguardava l'articolo 41 della direttiva 2014/23/UE, che consente eccezionalmente di modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione quando si riceve un'offerta con "soluzione innovativa" di livello straordinario, non prevedibile da un'amministrazione diligente.

Anche qui la Corte è netta: quella norma presuppone la ricezione di un'offerta in risposta a una gara già bandita e richiede comunque di informare tutti gli offerenti e pubblicare un nuovo bando. Si tratta di una procedura trasparente che riporta tutti i concorrenti sullo stesso piano. Nulla a che vedere con il diritto di prelazione, che opera dopo la conclusione della gara e avvantaggia un solo operatore.

Il diritto di prelazione come restrizione alla libertà di stabilimento

La pronuncia non si limita alla violazione della direttiva sulle concessioni, ma individua anche una restrizione alla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE. Il diritto di prelazione può infatti dissuadere operatori economici di altri Stati membri dal partecipare alle procedure italiane: perché investire risorse nella preparazione di un'offerta competitiva se il promotore locale può comunque scavalcarti?

L'Italia aveva tentato di giustificare la restrizione invocando il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (articolo 118 Costituzione), l'acquisizione di know-how dal settore privato, il rinnovamento dell'amministrazione. Argomenti respinti senza appello: tali obiettivi non rientrano tra i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica che, secondo il Trattato, costituiscono gli unici idonei a giustificare limitazioni alla libertà di stabilimento.

Gli effetti della sentenza sul Codice dei contratti: dal D.Lgs. n. 50/2016 al D.Lgs. n. 36/2023

La sentenza si riferisce formalmente all'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ma gli effetti travolgono inevitabilmente l'articolo 193, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che ha sostanzialmente riprodotto il medesimo meccanismo.

La ratio decidendi si fonda, infatti, su principi strutturali del diritto dell'Unione europea - parità di trattamento, trasparenza, concorrenza effettiva, libertà di stabilimento - che prescindono dalla specifica formulazione normativa nazionale. Cambia la numerazione dell'articolo, ma la sostanza del meccanismo rimane identica, e con essa l'incompatibilità con il diritto europeo.

Ne deriva un obbligo immediato per le amministrazioni aggiudicatrici: nelle procedure di finanza di progetto rientranti nell'ambito della direttiva 2014/23/UE (concessioni sopra soglia comunitaria), le disposizioni nazionali sul diritto di prelazione devono essere disapplicate in quanto contrastanti con norme europee dotate di efficacia diretta.

Per le gare in corso, la situazione si complica. Le procedure già avviate sulla base della normativa previgente potrebbero essere oggetto di impugnazione. Le aggiudicazioni fondate sull'esercizio del diritto di prelazione rischiano contestazioni giudiziali con esiti incerti. L'amministrazione che continui ad applicare il meccanismo della prelazione si espone a responsabilità per violazione del diritto europeo.

Il futuro della finanza di progetto dopo la bocciatura della prelazione

La pronuncia non comporta la morte della finanza di progetto ad iniziativa privata, ma ne impone una radicale riprogettazione. Il legislatore nazionale è chiamato a individuare meccanismi alternativi che incentivino le proposte degli operatori senza violare la parità di trattamento.

Alcune ipotesi emergono dall'analisi comparata e dalla dottrina:

Il rimborso spese potenziato : anziché limitarlo al 2,5% forfettario, si potrebbe prevedere il ristoro integrale dei costi effettivamente sostenuti dal promotore non aggiudicatario, compreso un equo compenso per la progettazione. Questo manterrebbe l'incentivo a presentare proposte senza alterare la competizione.

: anziché limitarlo al 2,5% forfettario, si potrebbe prevedere il ristoro integrale dei costi effettivamente sostenuti dal promotore non aggiudicatario, compreso un equo compenso per la progettazione. Questo manterrebbe l'incentivo a presentare proposte senza alterare la competizione. I criteri premiali oggettivi : in fase di valutazione delle offerte, si potrebbero attribuire punteggi aggiuntivi per elementi oggettivamente misurabili di innovazione, sostenibilità, valore aggiunto rispetto agli standard. Tutti i concorrenti conoscerebbero ex ante i criteri e potrebbero competere ad armi pari.

: in fase di valutazione delle offerte, si potrebbero attribuire punteggi aggiuntivi per elementi oggettivamente misurabili di innovazione, sostenibilità, valore aggiunto rispetto agli standard. Tutti i concorrenti conoscerebbero ex ante i criteri e potrebbero competere ad armi pari. Il procedimento bifasico : una prima fase di selezione delle proposte progettuali, seguita da una seconda fase di gara vera e propria in cui tutti i proponenti selezionati competono su un piano di parità, senza posizioni privilegiate.

: una prima fase di selezione delle proposte progettuali, seguita da una seconda fase di gara vera e propria in cui tutti i proponenti selezionati competono su un piano di parità, senza posizioni privilegiate. Il dialogo competitivo : utilizzare la procedura prevista dalla direttiva per sviluppare soluzioni innovative mantenendo la trasparenza e la par condicio tra tutti i partecipanti.

: utilizzare la procedura prevista dalla direttiva per sviluppare soluzioni innovative mantenendo la trasparenza e la par condicio tra tutti i partecipanti. La progettazione a carico dell'amministrazione: l'ente pubblico potrebbe valorizzare le migliori proposte ricevute elaborando internamente o tramite incarico esterno il progetto definitivo, da porre a base di gara ordinaria.

Le questioni ancora aperte dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE

La sentenza lascia alcune questioni sul tavolo. Innanzitutto, il destino delle concessioni già aggiudicate mediante prelazione: sono automaticamente illegittime o possono essere sanate? La giurisprudenza amministrativa dovrà chiarire se prevalgono esigenze di certezza del diritto e affidamento o il ripristino della legalità europea.

In secondo luogo, il perimetro applicativo: la pronuncia riguarda concessioni sopra soglia europea, ma i principi affermati potrebbero estendersi anche agli affidamenti sotto soglia? La parità di trattamento è infatti principio generale dell'ordinamento, non confinato alle sole procedure europee.

Infine, la compatibilità di altri istituti italiani: se il diritto di prelazione viola la parità di trattamento, quali altri meccanismi del nostro ordinamento potrebbero incorrere in analoghe censure? Il dibattito è aperto.

Conclusioni: la fine del diritto di prelazione nelle gare di project financing

La pronuncia del 5 febbraio 2026 rappresenta molto più di una bocciatura tecnica di una disposizione nazionale. È l'affermazione di un principio di sistema: l'incentivazione dell'iniziativa privata, pur legittima e auspicabile, non può tradursi in alterazione della concorrenza e violazione della parità tra operatori economici.

La Corte ricorda che la flessibilità procedurale riconosciuta agli Stati membri è strumentale al miglioramento delle procedure, non alla creazione di corsie preferenziali. Il promotore ha certamente un merito nel proporre soluzioni innovative, ma questo merito va riconosciuto con strumenti compatibili con il diritto europeo: rimborsi adeguati, criteri trasparenti, procedure competitive.

Il legislatore italiano è ora chiamato a un intervento urgente per evitare il blocco delle procedure di finanza di progetto e per individuare modalità di incentivazione dell'iniziativa privata rispettose dei principi europei. Un'occasione per ripensare l'istituto in chiave moderna, abbandonando logiche protezionistiche incompatibili con il mercato unico.

La partita è appena iniziata, ma una cosa è certa: il diritto di prelazione, come lo abbiamo conosciuto, appartiene al passato. Come recita il brocardo latino, par conditio creditorum – parità di condizione tra i creditori. La Corte di Giustizia estende questo principio alle gare pubbliche: par conditio omnium – parità di condizioni per tutti. Nessun privilegio, nessuna corsia preferenziale. Solo concorrenza leale ed effettiva.