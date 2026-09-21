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Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni

La legge statale non impone di chiudere la CILA, ma una pratica rimasta aperta può pesare nei controlli sui bonus edilizi, a cominciare dal Superbonus. Sette ordinamenti regionali disciplinano la fine lavori con strumenti diversi, altri due solo in ipotesi circoscritte, altrove decide il regolamento comunale. Il quadro aggiornato a settembre 2026, verificato sui testi vigenti.

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di Gianluca Oreto - 21/09/2026

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Fine lavori CILA e Superbonus, cosa rischia chi non chiude la pratica

Per gli interventi agevolati dal Superbonus, il Decreto-Legge n. 77/2021 ha introdotto la CILAS, cioè la CILA regolata dall’art. 119, comma 13-ter, del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tra le sue regole proprie c’è quella che limita la decadenza dal beneficio a quattro ipotesi, ovvero la mancata presentazione della CILA, i lavori eseguiti in difformità da quanto comunicato, l’assenza dell’attestazione sul titolo con cui l’edificio è stato costruito o legittimato, o sulla sua realizzazione prima del 1° settembre 1967, e infine le attestazioni non veritiere. La mancata fine lavori non compare nell’elenco.

Il comma 13-quinquies stabilisce tuttavia che le varianti in corso d’opera si comunicano proprio a fine lavori e diventano parte integrante della comunicazione presentata. La norma non trae la conseguenza in modo espresso, ma sul piano sistematico è facile coglierla. Se il progetto è cambiato in cantiere e la pratica non viene mai chiusa, quelle modifiche restano fuori dalla CILAS, e un intervento difforme dalla CILAS è esattamente una delle ipotesi di decadenza.

C’è poi il tema della prova. Il Superbonus ha legato aliquote, stati di avanzamento e cessioni dei crediti a scadenze precise, e le asseverazioni attestano a che punto fossero i lavori in una certa data. Se nel fascicolo comunale nulla attesta la conclusione dei lavori, in un controllo la pratica aperta può essere letta come un cantiere ancora attivo e diventare un argomento contro quelle asseverazioni. A quel punto, se l’Agenzia delle Entrate ritiene falsa un’attestazione, il conto comprende il recupero della detrazione o del credito ceduto, con interessi e sanzioni, oltre alla responsabilità del tecnico che l’ha firmata.

Dove la legge regionale impone la fine lavori della CILA, la pratica aperta rischia inoltre di essere un adempimento edilizio mancato, se si ritiene, come appare ragionevole, che la regola valga anche per la CILAS. Il primo passo è quindi sapere che cosa prevede la propria Regione, con un’avvertenza. In Friuli Venezia Giulia, Umbria e Sardegna la comunicazione che corrisponde alla CILA ha un nome e un perimetro propri, e va letta come istituto corrispondente, non identico a quello statale.

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EDILIZIA Testo Unico Edilizia CILA DPR n. 380/2001
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INDICE

1
Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni
2
Fine lavori CILA e Superbonus, cosa rischia chi non chiude la pratica
3
In quali Regioni la CILA scade dopo tre anni?
4
Umbria, Sardegna e Trento, dove la CILA non scade ma la chiusura ha un termine
5
Liguria e Toscana, dove la fine lavori serve a documentare le varianti
6
La Sicilia e l’obbligo limitato alla zona agricola
7
Le Regioni in cui vale solo la regola statale
8
Il quadro Regione per Regione
9
Cosa deve verificare il tecnico prima di chiudere una CILA
xella isolare senza cappotto

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