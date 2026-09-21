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Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni

La legge statale non impone di chiudere la CILA, ma una pratica rimasta aperta può pesare nei controlli sui bonus edilizi, a cominciare dal Superbonus. Sette ordinamenti regionali disciplinano la fine lavori con strumenti diversi, altri due solo in ipotesi circoscritte, altrove decide il regolamento comunale. Il quadro aggiornato a settembre 2026, verificato sui testi vigenti.

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di Gianluca Oreto - 21/09/2026

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In quali Regioni la CILA scade dopo tre anni?

Tre ordinamenti introducono un vero termine di durata, accompagnato dall’obbligo di comunicare quando i lavori sono finiti.

In Friuli Venezia Giulia l’art. 16-bis della legge regionale n. 19/2009 disciplina l’«attività edilizia libera asseverata», che secondo il comma 8 ha un’efficacia massima di tre anni dalla data di inizio lavori comunicata, prorogabile fino a ulteriori tre anni con una comunicazione presentata prima della scadenza. All’ultimazione va trasmessa una dichiarazione di conformità al progetto firmata da un tecnico, con l’aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti nei casi previsti. La parte non ultimata richiede una nuova comunicazione, salvo che rientri nell’edilizia libera.

In Emilia-Romagna l’art. 7 della legge regionale n. 15/2013 chiede di indicare la data di fine lavori già nella CILA, entro un massimo di tre anni dall’inizio. Il comma 13 aggiunge l’obbligo di nominare il direttore dei lavori e di comunicare la fine dei lavori con gli atti di aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti, rappresentando in quella sede le varianti, senza bisogno della segnalazione certificata di agibilità. La mancata comunicazione non ha una sanzione autonoma. L’art. 16-bis della legge regionale n. 23/2004 punisce però con 1.000 euro le opere difformi dalla CILA quando sono conformi agli strumenti urbanistici, e le varianti non documentate a fine lavori possono ricadere proprio in questa ipotesi.

Nelle Marche l’art. 5 della legge regionale n. 17/2015, nel testo sostituito nel 2018, impone di indicare nella CILA il direttore dei lavori e fissa un’efficacia massima di tre anni, che decorrono dall’invio della comunicazione o dall’avviso di avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi. La data di ultimazione va comunicata allo Sportello unico per l’edilizia e la parte non completata richiede una nuova CILA.

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EDILIZIA Testo Unico Edilizia CILA DPR n. 380/2001
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INDICE

1
Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni
2
Fine lavori CILA e Superbonus, cosa rischia chi non chiude la pratica
3
In quali Regioni la CILA scade dopo tre anni?
4
Umbria, Sardegna e Trento, dove la CILA non scade ma la chiusura ha un termine
5
Liguria e Toscana, dove la fine lavori serve a documentare le varianti
6
La Sicilia e l’obbligo limitato alla zona agricola
7
Le Regioni in cui vale solo la regola statale
8
Il quadro Regione per Regione
9
Cosa deve verificare il tecnico prima di chiudere una CILA
xella isolare senza cappotto

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