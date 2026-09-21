In Emilia-Romagna l’art. 7 della legge regionale n. 15/2013 chiede di indicare la data di fine lavori già nella CILA , entro un massimo di tre anni dall’inizio. Il comma 13 aggiunge l’obbligo di nominare il direttore dei lavori e di comunicare la fine dei lavori con gli atti di aggiornamento catastale e le certificazioni degli impianti, rappresentando in quella sede le varianti, senza bisogno della segnalazione certificata di agibilità. La mancata comunicazione non ha una sanzione autonoma. L’art. 16-bis della legge regionale n. 23/2004 punisce però con 1. 000 euro le opere difformi dalla CILA quando sono conformi agli strumenti urbanistici, e le varianti non documentate a fine lavori possono ricadere proprio in questa ipotesi.

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