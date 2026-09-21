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Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni

La legge statale non impone di chiudere la CILA, ma una pratica rimasta aperta può pesare nei controlli sui bonus edilizi, a cominciare dal Superbonus. Sette ordinamenti regionali disciplinano la fine lavori con strumenti diversi, altri due solo in ipotesi circoscritte, altrove decide il regolamento comunale. Il quadro aggiornato a settembre 2026, verificato sui testi vigenti.

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di Gianluca Oreto - 21/09/2026

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Liguria e Toscana, dove la fine lavori serve a documentare le varianti

La Liguria è il caso più istruttivo. In rete circola ancora una disciplina con fine lavori da comunicare entro sessanta giorni, termine triennale e sanzione di 300 euro, ma stava nell’art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008, abrogato nel 2017. Oggi resta l’art. 25, comma 3, che ammette le varianti in corso d’opera agli interventi in CILA purché attestate con un elaborato grafico nella comunicazione di fine lavori, da presentare entro sessanta giorni dall’ultimazione.

In Toscana l’art. 136 della legge regionale n. 65/2014 lascia all’interessato la facoltà di depositare a fine lavori lo stato finale asseverato, quando il progetto è cambiato in corso d’opera, e per il resto replica la regola statale sull’inoltro della documentazione catastale. La CILA non ha un termine di efficacia, perché i tre anni valgono per la SCIA.

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EDILIZIA Testo Unico Edilizia CILA DPR n. 380/2001
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INDICE

1
Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni
2
Fine lavori CILA e Superbonus, cosa rischia chi non chiude la pratica
3
In quali Regioni la CILA scade dopo tre anni?
4
Umbria, Sardegna e Trento, dove la CILA non scade ma la chiusura ha un termine
5
Liguria e Toscana, dove la fine lavori serve a documentare le varianti
6
La Sicilia e l’obbligo limitato alla zona agricola
7
Le Regioni in cui vale solo la regola statale
8
Il quadro Regione per Regione
9
Cosa deve verificare il tecnico prima di chiudere una CILA
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