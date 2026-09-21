Il quadro Regione per Regione
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Regione o Provincia
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Norma
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Termine
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Fine lavori
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Friuli Venezia Giulia
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art. 16-bis L.R. 19/2009
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3 anni dall’inizio, prorogabile
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Obbligatoria
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Emilia-Romagna
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art. 7 L.R. 15/2013
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Data dichiarata, entro 3 anni
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Obbligatoria
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Marche
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art. 5 L.R. 17/2015
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3 anni dall’inoltro
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Obbligatoria
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Umbria
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artt. 118 e 137 L.R. 1/2015
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Nessuno
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Dichiarazione entro 90 giorni, sanzionata
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Sardegna
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art. 15 L.R. 23/1985
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Nessuno
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Dichiarazione del DL entro 30 giorni
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Trento
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artt. 78-bis e 93 L.P. 15/2015
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Nessuno
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Entro 6 mesi, applicabilità dubbia
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Liguria
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art. 25 L.R. 16/2008
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Nessuno
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Entro 60 giorni, per le varianti
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Toscana
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art. 136 L.R. 65/2014
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Nessuno
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Facoltativa, per le varianti
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Sicilia
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art. 3 L.R. 16/2016
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Nessuno
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Solo zona agricola
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Altre Regioni e Bolzano
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art. 6-bis d.P.R. 380/2001
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Nessuno
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Solo regola statale e regolamenti comunali