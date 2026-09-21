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Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni

La legge statale non impone di chiudere la CILA, ma una pratica rimasta aperta può pesare nei controlli sui bonus edilizi, a cominciare dal Superbonus. Sette ordinamenti regionali disciplinano la fine lavori con strumenti diversi, altri due solo in ipotesi circoscritte, altrove decide il regolamento comunale. Il quadro aggiornato a settembre 2026, verificato sui testi vigenti.

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di Gianluca Oreto - 21/09/2026

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Il quadro Regione per Regione

Regione o Provincia

Norma

Termine

Fine lavori

Friuli Venezia Giulia

art. 16-bis L.R. 19/2009

3 anni dall’inizio, prorogabile

Obbligatoria

Emilia-Romagna

art. 7 L.R. 15/2013

Data dichiarata, entro 3 anni

Obbligatoria

Marche

art. 5 L.R. 17/2015

3 anni dall’inoltro

Obbligatoria

Umbria

artt. 118 e 137 L.R. 1/2015

Nessuno

Dichiarazione entro 90 giorni, sanzionata

Sardegna

art. 15 L.R. 23/1985

Nessuno

Dichiarazione del DL entro 30 giorni

Trento

artt. 78-bis e 93 L.P. 15/2015

Nessuno

Entro 6 mesi, applicabilità dubbia

Liguria

art. 25 L.R. 16/2008

Nessuno

Entro 60 giorni, per le varianti

Toscana

art. 136 L.R. 65/2014

Nessuno

Facoltativa, per le varianti

Sicilia

art. 3 L.R. 16/2016

Nessuno

Solo zona agricola

Altre Regioni e Bolzano

art. 6-bis d.P.R. 380/2001

Nessuno

Solo regola statale e regolamenti comunali
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EDILIZIA Testo Unico Edilizia CILA DPR n. 380/2001
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Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.

INDICE

1
Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni
2
Fine lavori CILA e Superbonus, cosa rischia chi non chiude la pratica
3
In quali Regioni la CILA scade dopo tre anni?
4
Umbria, Sardegna e Trento, dove la CILA non scade ma la chiusura ha un termine
5
Liguria e Toscana, dove la fine lavori serve a documentare le varianti
6
La Sicilia e l’obbligo limitato alla zona agricola
7
Le Regioni in cui vale solo la regola statale
8
Il quadro Regione per Regione
9
Cosa deve verificare il tecnico prima di chiudere una CILA
pilomat dissuasori automatici

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