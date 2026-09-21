2si richiedi offerta
2si richiedi offerta
geosec crepe nei muri
saie bologna la fiera informazioni generale

Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni

La legge statale non impone di chiudere la CILA, ma una pratica rimasta aperta può pesare nei controlli sui bonus edilizi, a cominciare dal Superbonus. Sette ordinamenti regionali disciplinano la fine lavori con strumenti diversi, altri due solo in ipotesi circoscritte, altrove decide il regolamento comunale. Il quadro aggiornato a settembre 2026, verificato sui testi vigenti.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 21/09/2026

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Cosa deve verificare il tecnico prima di chiudere una CILA

La prima indicazione è di metodo. La regola va cercata nel testo vigente della legge regionale, poi nel regolamento edilizio del Comune, e solo alla fine nella modulistica, che può richiamare adempimenti senza fondarli. Il caso ligure mostra quanto sia facile applicare in buona fede una norma che non esiste più.

Dove esiste un termine di durata la scadenza va seguita fin dalla presentazione, perché la parte non ultimata richiede una nuova comunicazione. Dove la chiusura è legata alle varianti, trascurarla significa lasciare opere difformi da quanto comunicato.

Per i lavori agevolati la verifica va fatta con ancora più attenzione. Se il cantiere è finito e la pratica è aperta, conviene presentare subito la fine lavori con le eventuali varianti, perché farlo in ritardo non cancella i dubbi su quando i lavori si sono conclusi, ma riallinea almeno la pratica a ciò che è stato costruito e toglie un argomento a chi dovesse contestarla.

Anche dove nessuna norma la impone, la fine lavori resta la scelta più prudente, perché fissa la data di ultimazione e mette in fila progetto, opera e planimetria in vista di una compravendita o di un controllo. Una pratica edilizia si apre con un modulo e si chiude con un altro, e quel secondo foglio, che la legge statale tratta quasi come un dettaglio, è spesso quello che racconta come sono andate le cose.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia CILA DPR n. 380/2001
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.

INDICE

1
Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni
2
Fine lavori CILA e Superbonus, cosa rischia chi non chiude la pratica
3
In quali Regioni la CILA scade dopo tre anni?
4
Umbria, Sardegna e Trento, dove la CILA non scade ma la chiusura ha un termine
5
Liguria e Toscana, dove la fine lavori serve a documentare le varianti
6
La Sicilia e l’obbligo limitato alla zona agricola
7
Le Regioni in cui vale solo la regola statale
8
Il quadro Regione per Regione
9
Cosa deve verificare il tecnico prima di chiudere una CILA
pilomat dissuasori automatici

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 23/09/2026
Stato legittimo dopo il Salva Casa: la giurisprudenza 2025-2026
2
EDILIZIA - 21/09/2026
Fine lavori della CILA: a cosa serve, perché conta per il Superbonus e cosa prevedono le Regioni
3
EDILIZIA - 18/09/2026
Collaudo statico inesistente scoperto anni dopo: sanatoria respinta e cosa insegna a chi compra casa
4
EDILIZIA - 22/09/2026
CILA, cosa rischiano il tecnico che assevera e il direttore dei lavori
5
EDILIZIA - 18/09/2026
Garage condonato trasformato in abitazione, senza permesso di costruire la demolizione resta legittima
6
EDILIZIA - 23/09/2026
Ordine di demolizione e fiscalizzazione: quando la sanzione pecuniaria può sostituire il ripristino