L'analisi del TAR

Muovendo da questo quadro, il TAR ha ritenuto che la domanda presentata dall’operatore economico fosse giuridicamente valida e, in ogni caso, obbligatoriamente acquisibile dall’amministrazione.

Il Collegio ha chiarito che l’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale è norma di rango primario e, come tale, può eterointegrare la lex specialis, senza che ciò comporti alcuna disapplicazione della disciplina procedurale.

La procedura non può infatti introdurre requisiti formali tali da restringere l’ambito di applicazione di una disposizione che l’ordinamento riconosce come idonea a garantire la riconducibilità soggettiva dell’atto.

In questo senso, la digitalizzazione non può trasformarsi in una sequenza di adempimenti meramente selettivi, né in un “percorso a ostacoli” che finisce per comprimere il principio di massima partecipazione.

Il TAR ha inoltre respinto l’argomento secondo cui l’art. 65 CAD non sarebbe applicabile alle manifestazioni di volontà negoziale, ribadendo la portata generale delle norme sull’amministrazione digitale, applicabili anche alle procedure finalizzate alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

Ciò che rileva, ai fini della validità della domanda, non è la forma in astratto, ma l’assenza di incertezza assoluta sulla provenienza e sull’imputabilità dell’atto. Elemento che, nel caso di specie, risultava escluso proprio grazie alla trasmissione dal domicilio digitale e alla sottoscrizione autografa del legale rappresentante.

Il ruolo del soccorso istruttorio

Anche a voler ipotizzare un margine di dubbio sulla modalità di sottoscrizione, il TAR osserva che l’amministrazione avrebbe comunque dovuto attivare il soccorso istruttorio.

La domanda proveniva da un indirizzo PEC censito in INI-PEC ed era firmata dal rappresentante dell’ente. In presenza di tali elementi, l’esclusione immediata si poneva in contrasto con i principi di collaborazione procedimentale e di proporzionalità, soprattutto in assenza di qualsiasi incertezza sostanziale.