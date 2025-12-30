Blumatica Energy
Firma digitale e PEC: quando l’esclusione dalla procedura diventa illegittima

Il TAR Lombardia chiarisce quando la domanda inviata via PEC dal domicilio digitale è valida anche senza firma digitale e perché l’esclusione può essere illegittima

30/12/2025

Conclusioni 

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti di inammissibilità della domanda del’OE.

La trasmissione della domanda dal domicilio digitale costituisce quindi modalità pienamente idonea ai sensi dell’art. 65 del CAD, senza che la lex specialis possa introdurre formalismi che comprimano diritti riconosciuti da norme primarie. Ne deriva che l’esclusione per meri difetti formali non è giustificata quando la provenienza dell’atto è certa.

La digitalizzazione, in definitiva, è uno strumento di semplificazione che se viene utilizzata come criterio di esclusione automatica, si trasforma in un ostacolo alla libera partecipazione degli OE al mercato.

