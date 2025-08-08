Quali sono i limiti temporali e sostanziali dell’annullamento d’ufficio in ambito edilizio e paesaggistico? Può il Ministero della Cultura rimettere in discussione un provvedimento di fiscalizzazione edilizia adottato più di quarant’anni prima? E quali effetti produce l’omessa impugnazione tempestiva del titolo originario da parte dell’Amministrazione statale?

Fiscalizzazione edilizia e annullamento d’ufficio: i limiti dell’autotutela paesaggistica

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 6704 del 29 luglio 2025, ha confermato – seppure con diversa motivazione – la decisione del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Cultura contro un intervento autorizzato su immobile vincolato paesaggisticamente e già oggetto di fiscalizzazione.

L’intricata controversia riguarda un immobile situato in area soggetta a vincolo paesaggistico, per il quale era stata presentata un’istanza volta alla realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione con incremento volumetrico. In sede di conferenza di servizi, la Soprintendenza – dopo un iniziale dissenso – aveva espresso parere favorevole, subordinando l’approvazione alla verifica dello stato legittimo del manufatto.

Durante tale istruttoria è emerso un provvedimento comunale che aveva disposto la “fiscalizzazione” delle difformità edilizie, con irrogazione di una sanzione pecuniaria in sostituzione della demolizione. A distanza di oltre quarant’anni, il Ministero della Cultura ha chiesto l’annullamento in autotutela del titolo abilitativo che il TAR ha dichiarato inammissibile. Ne è seguito il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Il ricorso

Il ricorso al Consiglio di Stato del Ministero della Cultura è stato formalizzato sulla base di due motivazioni.