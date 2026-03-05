La fiscalizzazione edilizia non è mai stata un tema semplice, ma negli ultimi anni è diventata uno dei punti più sensibili dell’interpretazione urbanistica. Il motivo è evidente: non riguarda soltanto la sorte dell’opera abusiva, ma incide direttamente sulla ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile e, quindi, su compravendite, asseverazioni, nuove pratiche edilizie e responsabilità professionali.

La fiscalizzazione dell’abuso edilizio è il meccanismo previsto dal Testo Unico Edilizia che consente, in determinate condizioni, di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, quando la rimozione dell’opera abusiva risulta tecnicamente impossibile o comporterebbe un pregiudizio alla parte conforme dell’edificio.

Per comprendere davvero il funzionamento della fiscalizzazione occorre chiarire alcuni passaggi fondamentali:

quando la demolizione può essere sostituita da una sanzione pecuniaria prevista dal Testo Unico Edilizia;

prevista dal Testo Unico Edilizia; quali effetti produce la fiscalizzazione sulla ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile;

dell’immobile; perché la fiscalizzazione non coincide con una sanatoria edilizia.

Il legislatore non ha introdotto un istituto nuovo, ma ha modificato il contesto nel quale l’istituto si colloca. La fiscalizzazione rappresenta infatti la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dal Testo Unico Edilizia quando il ripristino dello stato dei luoghi non è tecnicamente possibile. Gli artt. 33, 34 e 38 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) disciplinano da tempo le ipotesi in cui la demolizione viene sostituita da una sanzione pecuniaria; il nuovo art. 9-bis, comma 1-bis, ha però attribuito rilievo al pagamento delle sanzioni nella determinazione dello stato legittimo. È questo passaggio che impone oggi una rilettura complessiva del sistema.

Per capire quali siano davvero gli effetti della fiscalizzazione non basta richiamare le norme in modo isolato. Occorre leggerle in sequenza, coglierne la logica interna e distinguere con precisione fattispecie che, pur accomunate dalla sostituzione della demolizione con una sanzione, non producono gli stessi effetti.

Fiscalizzazione nel Testo Unico Edilizia: le tre ipotesi previste dagli artt. 33, 34 e 38

Nel d.P.R. n. 380/2001 la fiscalizzazione non è configurata come un meccanismo generale alternativo alla demolizione, ma come l’esito di tre situazioni normative ben definite, ciascuna con presupposti propri.

L’art. 33, comma 2, riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità. La regola resta la rimessione in pristino, che costituisce la risposta ordinaria all’abuso; tuttavia, quando l’ufficio tecnico accerta in modo motivato che il ripristino non è possibile, il dirigente irroga una sanzione pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile. Non si tratta di una scelta discrezionale alternativa alla demolizione, ma della conseguenza di una impossibilità tecnica oggettiva, che deve essere dimostrata.

L’art. 34, comma 2, si colloca su un piano diverso e disciplina la parziale difformità dal permesso di costruire. Anche qui la demolizione rappresenta la regola; la sanzione interviene solo quando la rimozione della parte difforme non può avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità. In questi casi l’amministrazione si trova di fronte a un abuso edilizio non demolibile senza compromettere l’opera legittima. La ratio è evidente: evitare che il ripristino comprometta ciò che è stato legittimamente realizzato. La sanzione, pari al triplo del costo di produzione o del valore venale, non nasce quindi da una impossibilità assoluta di demolire, ma dalla necessità di salvaguardare l’opera conforme.

L’art. 38 disciplina infine l’ipotesi degli interventi eseguiti sulla base di un permesso successivamente annullato. In questo caso, se non è possibile rimuovere i vizi procedurali o ripristinare lo stato dei luoghi, viene applicata una sanzione pari al valore venale delle opere, valutato dall’Agenzia del Territorio. Qui il legislatore compie un ulteriore passo e stabilisce espressamente che l’integrale corresponsione della sanzione produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36.

Le tre ipotesi sono accomunate dalla sostituzione della demolizione con una misura economica, ma differiscono profondamente per presupposti e conseguenze. Ed è proprio su questa differenza che si gioca l’intera questione degli effetti.

Fiscalizzazione edilizia e sanatoria: perché nel Testo Unico Edilizia non sono la stessa cosa

È frequente, nel linguaggio corrente, utilizzare i termini fiscalizzazione e sanatoria come se fossero intercambiabili. Il Testo Unico Edilizia, però, non consente questa sovrapposizione.

Negli artt. 33 e 34 la sanzione pecuniaria interviene quando la demolizione non è tecnicamente praticabile o comporta un pregiudizio alla parte conforme. Non viene accertata la doppia conformità e non viene rilasciato alcun titolo abilitativo che legittimi ex post l’intervento. L’opera rimane perché il ripristino non è possibile o non è compatibile con la salvaguardia della parte legittima, non perché sia stata riconosciuta conforme alla disciplina urbanistica.

Diverso è il caso dell’art. 38, nel quale la legge attribuisce espressamente al pagamento della sanzione gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria. Qui l’equiparazione è chiara e non lascia margini interpretativi: il pagamento produce un effetto conformativo previsto direttamente dalla norma.

Ridurre queste differenze a una formula generica significa alterare l’impianto del Testo Unico Edilizia.

Fiscalizzazione edilizia e stato legittimo dell’immobile: il ruolo dell’art. 9-bis

Il comma 1-bis dell’art. 9-bis ha ridefinito in modo analitico il concetto di stato legittimo, individuandolo nel titolo che ha previsto la costruzione o disciplinato l’ultimo intervento sull’intero immobile, a condizione che sia stata verificata la legittimità dei titoli pregressi.

Il passaggio decisivo, ai fini della fiscalizzazione, è quello in cui la norma afferma che alla determinazione dello stato legittimo concorrono anche il pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 33, 34, 37 e 38, oltre alla dichiarazione di cui all’art. 34-bis. Il legislatore inserisce quindi il pagamento della sanzione tra gli elementi che incidono sulla ricostruzione della legittimità.

Questo non significa trasformare automaticamente ogni fiscalizzazione in una sanatoria ordinaria, ma implica che il pagamento non può essere considerato un fatto neutro. Entra nel perimetro della valutazione tecnica e concorre alla ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile.

Il sistema, oggi, funziona in questo modo. La fiscalizzazione continua a essere un istituto distinto dalla sanatoria ordinaria e non comporta alcun accertamento di conformità dell’opera. L’abuso, in senso tecnico, rimane tale. Tuttavia il pagamento della sanzione pecuniaria rappresenta l’esito di un procedimento repressivo nel quale l’amministrazione ha scelto di sostituire la demolizione con una misura economica. Per questa ragione la fiscalizzazione entra nella storia amministrativa dell’immobile e diventa un elemento da considerare nella ricostruzione dello stato legittimo.

Fiscalizzazione edilizia: quando la sanzione sostituisce la demolizione

Nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 34 l’opera permane perché la demolizione non è tecnicamente praticabile o comporterebbe un pregiudizio alla parte conforme. Sotto il profilo originario l’intervento resta privo del requisito della doppia conformità richiesto per l’accertamento di conformità; tuttavia il pagamento della sanzione assume rilievo nella ricostruzione dello stato legittimo.

Nel caso dell’art. 38, invece, la legge attribuisce al pagamento un effetto espressamente equiparato alla sanatoria. Qui non si tratta solo di permanenza dell’opera, ma di un effetto giuridico pieno previsto direttamente dalla norma.

È proprio per questo che parlare degli effetti della fiscalizzazione in termini generali rischia di essere fuorviante. Non esiste una risposta valida in ogni situazione. Ogni volta occorre partire dalla norma che è stata effettivamente applicata – art. 33, 34 o 38 del Testo Unico Edilizia – e comprendere quali presupposti hanno portato l’amministrazione a sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria.

Solo a quel punto diventa possibile ricostruire correttamente lo stato legittimo dell’immobile e valutare quali effetti produca davvero la fiscalizzazione nel caso concreto.

Fiscalizzazione edilizia: effetti sullo stato legittimo dell’immobile

La fiscalizzazione edilizia non può essere letta come un istituto unitario. Dietro questa espressione si collocano infatti situazioni giuridiche diverse, che il Testo Unico Edilizia disciplina con logiche differenti.

Negli artt. 33 e 34 la sanzione pecuniaria interviene quando la demolizione non è tecnicamente praticabile oppure quando la rimozione della parte difforme comprometterebbe quella eseguita legittimamente. In questi casi non vi è alcun accertamento di conformità e non nasce un titolo abilitativo che sani l’intervento.

Diversa è la fattispecie prevista dall’art. 38, nella quale la legge stabilisce espressamente che l’integrale pagamento della sanzione produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria.

A questo quadro si aggiunge oggi il ruolo dell’art. 9-bis del Testo Unico Edilizia, che inserisce il pagamento delle sanzioni tra gli elementi che concorrono alla ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile. Non perché la fiscalizzazione diventi automaticamente una sanatoria, ma perché quel pagamento rappresenta comunque l’esito di un procedimento repressivo che entra nella storia amministrativa dell’edificio.

È proprio questa stratificazione normativa che rende fuorviante ogni semplificazione. Parlare di fiscalizzazione in astratto rischia di essere fuorviante: ogni valutazione deve partire dalla norma applicata e dal percorso amministrativo che ha portato alla sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria.

Ed è in questa capacità di distinguere fattispecie che la legge tiene ben separate che, oggi più che mai, si gioca la correttezza tecnica della ricostruzione dello stato legittimo.