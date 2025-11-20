Non si parla di grandi cifre, ma è pur sempre qualcosa. Ammonta infatti a 12 milioni di euro, come specificato nel Decreto MIT-MEF del 7 ottobre 2025, n. 72, il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni per il 2025, previsto dall’art. 19 del D.L. n. 104/2023.

Fondo investimenti stradali 2025: al via la presentazione delle istanze

La misura è rivolta ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e finanzia interventi di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità comunale fino a un massimo di 150.000 euro.

Il Fondo, che nel biennio 2023-2024 ha già consentito di finanziare 326 enti per un totale di 39,5 milioni di euro, rappresenta un canale essenziale per i piccoli Comuni, spesso caratterizzati da bilanci ridotti e difficoltà a sostenere interventi infrastrutturali urgenti.

Possono partecipare i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti sulla base dei dati ISTAT al 31 dicembre 2023, compresi quelli estinti e confluiti in altro ente, purché il nuovo Comune non superi la soglia demografica.

Ogni Comune può presentare un’unica istanza, riferita a uno o più interventi, entro il massimale previsto.

Gli interventi devono riguardare strade di competenza comunale e non già oggetto di finanziamento pubblico. Sono ammissibili anche le spese di progettazione.

Modalità di presentazione della domanda

Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma MIT entro le ore 12.00 del 15 dicembre 2025. La piattaforma rilascerà conferma telematica, unica prova dell’avvenuta ricezione nei termini.

L’istanza deve indicare il CUP degli interventi, il quadro economico approvato, il livello di progettazione disponibile e l’importo richiesto.

È inoltre necessario assumere l’impegno a:

stipulare il contratto entro 120 giorni dalla notifica dell’ammissione al finanziamento;

dalla notifica dell’ammissione al finanziamento; concludere i lavori entro i successivi 150 giorni e comunque entro il 31 dicembre 2025.

Sono richiesti anche gli estremi del conto di tesoreria e l’indicazione di eventuali cofinanziamenti.

Istanze incomplete, fuori termine o non conformi comportano l’esclusione automatica.

Valutazione, graduatoria ed erogazione

Il MIT predisporrà la graduatoria regionale sulla base di due criteri principali:

incidenza del risultato di amministrazione (al netto della quota accantonata) rispetto alle entrate finali;

livello di progettazione già disponibile.

La graduatoria sarà approvata entro 60 giorni dalla chiusura dell’Avviso. L’erogazione del finanziamento avverrà in due tranche: il 50% dopo la stipula del contratto e il restante 50% a seguito della rendicontazione finale, comprensiva di collaudo o regolare esecuzione e relazione asseverata del RUP.

Tutte le attività di monitoraggio dovranno essere registrate tramite il sistema MOP – BDAP.