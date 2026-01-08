Il termine per la connessione e la scelta della proroga

Il Regolamento del Fondo prevedeva originariamente, al paragrafo 3.3, che gli impianti ammessi al contributo dovessero risultare connessi alla rete ed in esercizio entro 12 mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

Il decreto n. 474/2025 ha quindi prorogato il termine a 18 mesi, sulla base delle risultanze del monitoraggio svolto dal GSE sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate.

Un aspetto rilevante da evidenziare è che la proroga non altera l’impianto della misura né ne ridimensiona le finalità. Al contrario, essa è funzionale ad assicurare l’effettiva realizzazione degli impianti e a prevenire la perdita dei benefici in presenza di ritardi che non dipendono dalla volontà o dalla condotta dei soggetti destinatari del sostegno.

Dal punto di vista operativo, la scelta del MASE va letta come un intervento di allineamento tra tempi amministrativi, tecnici e realizzativi, in un contesto in cui la fase di connessione alla rete rappresenta spesso un passaggio non completamente governabile dal beneficiario finale.

L’estensione del termine consente di preservare l’efficacia complessiva della misura, rendendola più aderente ai tempi reali di attuazione degli impianti FER in ambito domestico. In questo modo, le risorse pubbliche già impegnate possono tradursi in impianti effettivamente funzionanti, in grado di generare benefici economici per le famiglie coinvolte e, al contempo, contribuire agli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili e di riduzione della povertà energetica.