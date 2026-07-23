Quando si decidono lavori straordinari in condominio, l’assemblea non si limita ad approvare gli interventi, ma deve anche predisporre le risorse necessarie alla loro esecuzione attraverso la costituzione di un fondo speciale. Può però accadere che, dopo i versamenti dei condomini, i lavori subiscano rinvii, restino sospesi oppure non vengano avviati per un lungo periodo.

Il semplice trascorrere del tempo, tuttavia, non trasforma automaticamente quelle somme in un credito da restituire. Finché resta efficace la delibera che ha approvato gli interventi e disposto l’accantonamento, il pagamento conserva il proprio titolo e il fondo continua a essere destinato allo scopo stabilito dall’assemblea.

È su questo passaggio che si concentra la sentenza del Tribunale di Catania del 10 giugno 2026, n. 2899, relativa alla richiesta di rimborso di oltre 12 mila euro versati da un condomino per lavori di manutenzione straordinaria che, secondo quanto sostenuto in giudizio, non erano mai stati eseguiti.

Fondo speciale in condominio: i lavori non partono, ma il rimborso non è automatico

Nel caso esaminato, il condomino sosteneva di avere versato nel 2011 la somma di 12.226,71 euro per finanziare alcuni lavori di manutenzione straordinaria, rimasti però ineseguiti.

Dopo avere inviato richieste e diffide senza ottenere la restituzione dell’importo, aveva citato in giudizio il condominio, chiedendone la condanna al rimborso dell’intera somma.

A sostegno della domanda era stato prodotto soltanto l’assegno, accompagnato dalla quietanza rilasciata dall’amministratrice in carica all’epoca del pagamento. La documentazione provava quindi l’esborso e la sua destinazione alla costituzione del fondo, ma non forniva elementi ulteriori sull’evoluzione della vicenda assembleare, sull’effettivo abbandono dei lavori o sull’impiego delle somme accantonate.

Il condominio, pur regolarmente citato, non si era costituito in giudizio. La sua contumacia, tuttavia, non esonerava l’attore dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della richiesta.

Il Tribunale ha quindi ritenuto dimostrato soltanto il versamento, non anche la mancata esecuzione delle opere o il venir meno della ragione giuridica che aveva giustificato il pagamento.

Fondo speciale condominiale: cosa prevede l’art. 1135 c.c.

Oggi il principale riferimento normativo è rappresentato dall’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., che attribuisce all’assemblea la competenza a deliberare le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, imponendo la contestuale costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.

Qualora il contratto preveda pagamenti graduali, collegati ai diversi stati di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione alle singole somme che diventano progressivamente dovute.

La disciplina mira a precostituire la provvista necessaria per finanziare gli interventi approvati dall’assemblea, evitando che l’esecuzione delle opere venga compromessa dalla successiva mancanza delle risorse finanziarie.

Occorre precisare che il versamento oggetto della controversia risaliva al 2011, mentre l’attuale formulazione dell’art. 1135 c.c. è stata introdotta dalla Legge n. 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013. Il Tribunale ha comunque ricondotto la somma alla costituzione di un fondo speciale destinato ai lavori straordinari, sulla base della quietanza rilasciata dall’amministratrice.

Il versamento effettuato dal singolo condomino non costituisce, quindi, un pagamento privo di giustificazione. Al momento in cui viene eseguito, trova il proprio titolo nella delibera assembleare, nel piano di riparto e nell’obbligo del condomino di contribuire alle spese comuni secondo i criteri applicabili.

Il problema può sorgere successivamente, qualora gli interventi vengano definitivamente abbandonati oppure l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione. In una situazione del genere, il pagamento originariamente dovuto può diventare indebito per il successivo venir meno della funzione alla quale era destinato.

È in questo passaggio che assume rilievo l’art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto versato, oltre ai frutti e agli interessi secondo le condizioni stabilite dalla disposizione.

Ripetizione dell’indebito sopravvenuto e art. 2033 c.c.

La domanda proposta dal condomino è stata qualificata dal Tribunale come un’azione di ripetizione di indebito oggettivo sopravvenuto.

L’attore non sosteneva che il pagamento fosse privo di titolo fin dall’origine. La somma era stata versata per alimentare un fondo destinato a lavori straordinari deliberati dal condominio. Secondo la sua prospettazione, tuttavia, la cosiddetta causa debendi, vale a dire la ragione giuridica del pagamento, sarebbe venuta meno successivamente perché gli interventi non erano stati realizzati.

Sul punto, il Tribunale ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5624/2009, secondo cui l’art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento al pagamento indebito fin dall’origine, trova applicazione analogica anche nel caso in cui il titolo del pagamento venga meno in un momento successivo.

La possibilità di ottenere la restituzione non è stata quindi esclusa in termini assoluti. Il Tribunale ha concentrato l’attenzione sulla prova del fatto che avrebbe trasformato il versamento, inizialmente dovuto, in un pagamento divenuto successivamente privo di giustificazione.

Lavori non iniziati: perché il fondo speciale resta vincolato

Secondo il Tribunale, non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme accantonate soltanto perché i lavori non sono ancora iniziati.

La medesima conclusione può valere anche nel caso in cui sia stato risolto il contratto di appalto originariamente stipulato, qualora l’assemblea continui a manifestare la volontà di realizzare gli interventi attraverso un nuovo affidamento o una diversa organizzazione delle attività.

Occorre infatti distinguere la decisione assembleare di realizzare le opere dal singolo contratto stipulato per eseguirle. La risoluzione del rapporto con l’impresa non comporta necessariamente l’abbandono dei lavori. Il condominio potrebbe affidare gli interventi a un altro operatore, rivedere il progetto, modificare il cronoprogramma o aggiornare il quadro economico, lasciando invariata la decisione di procedere.

Analogamente, il decorso del tempo non determina da solo la caducazione della delibera. La mancata apertura del cantiere costituisce un dato materiale, che può dipendere da numerose circostanze, ma non dimostra necessariamente che il titolo giuridico dell’accantonamento sia venuto meno.

Finché la deliberazione che ha approvato i lavori non viene revocata, annullata o sostituita da una nuova decisione incompatibile con la precedente, il fondo continua a essere destinato agli interventi programmati. Le somme restano quindi vincolate allo scopo stabilito dall’assemblea e il pagamento conserva la propria giustificazione.

Rimborso del fondo speciale: quali prove deve fornire il condomino

Sulla base di queste premesse, il giudice ha precisato che il condomino non può limitarsi a documentare l’avvenuto pagamento, ma deve provare anche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo in forza del quale la somma era stata versata.

Applicato al fondo speciale, questo principio richiede una ricostruzione che non si arresti alla quietanza, all’assegno o all’estratto conto.

Occorre dimostrare che i lavori deliberati non siano stati realizzati, che la loro esecuzione sia stata definitivamente abbandonata e che le somme non siano state impiegate per lo scopo originario o per altre finalità legittimamente deliberate dall’assemblea.

Assume quindi rilievo la documentazione condominiale successiva al pagamento, a partire dai verbali delle assemblee nelle quali siano stati discussi l’abbandono degli interventi, la revoca della precedente delibera, la risoluzione dei rapporti contrattuali e la destinazione delle somme residue.

Può risultare decisiva anche la contabilità del condominio, dalla quale dovrebbe emergere se il fondo sia ancora presente, se sia stato utilizzato in tutto o in parte, se sia stato riportato negli esercizi successivi oppure se l’assemblea ne abbia disposto lo storno o la restituzione.

Nel caso esaminato, invece, l’attore aveva provato soltanto l’esborso. Non aveva dimostrato la mancata realizzazione degli interventi, l’abbandono definitivo del programma assembleare o l’adozione di una deliberazione che avesse eliminato la precedente destinazione delle somme.

Non era stato provato neppure che il fondo fosse rimasto inutilizzato o che le somme fossero state impiegate per finalità diverse da quelle legittimamente deliberate.

Mancava quindi la prova del fatto costitutivo del diritto alla restituzione, rappresentato dal venir meno della causa debendi.

Fondo speciale inutilizzato: ritardo, appalto risolto e abbandono dei lavori

La domanda è stata quindi respinta, confermando che la quietanza relativa al pagamento della quota condominiale dimostra l’esborso, ma non è sufficiente per ottenere la restituzione delle somme.

La pronuncia consente di distinguere tre situazioni che, nella gestione condominiale, possono facilmente essere sovrapposte.

Il ritardo nell’avvio dei lavori non modifica necessariamente la decisione assembleare. Il fondo continua a esistere perché gli interventi potrebbero ancora essere eseguiti.

L’interruzione o la risoluzione di un contratto di appalto riguarda invece il rapporto con l’impresa, ma non comporta automaticamente la rinuncia alle opere. L’assemblea potrebbe decidere di sostituire l’appaltatore e mantenere il fondo già raccolto.

L’abbandono definitivo dell’intervento, accompagnato dalla revoca o dalla sostituzione della delibera che ne aveva approvato l’esecuzione, incide invece direttamente sul titolo dell’accantonamento. In questa ipotesi può porsi il problema della restituzione delle somme rimaste inutilizzate, ferma restando la necessità di verificare le spese già sostenute, le obbligazioni maturate e le eventuali nuove destinazioni validamente deliberate.

La differenza non dipende quindi soltanto dal tempo trascorso, ma dalla permanenza o meno della volontà assembleare che aveva attribuito al fondo una specifica funzione.

Il fondo speciale non si trasforma automaticamente in un credito del singolo condomino per effetto del rinvio dei lavori. Il pagamento resta dovuto finché permane il titolo che lo giustifica e chi ne chiede la restituzione deve dimostrare che quella giustificazione sia definitivamente venuta meno.