Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso al Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni 2026, che mette a disposizione 10 milioni di euro per sostenere gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali, attraverso contributi fino a 150.000 euro destinati agli enti con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Le domande potranno essere presentate dal 10 al 30 novembre 2026 attraverso la piattaforma telematica del MIT, secondo le modalità indicate nell’Avviso prot. n. 26286 del 3 novembre 2026, che conferma le condizioni di accesso e i criteri di formazione della graduatoria già disciplinati dal Decreto interministeriale n. 72 del 7 ottobre 2025, adottato nell’ambito del Fondo istituito dall’articolo 19 del D.L. n. 104/2023, convertito dalla Legge n. 136/2023.

Fondo strade 2026: requisiti di accesso e Comuni esclusi

Possono presentare domanda i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, individuati sulla base dei dati definitivi ISTAT al 31 dicembre 2024, purché non abbiano già beneficiato dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualità del Fondo.

L’Avviso stabilisce infatti che non saranno prese in considerazione le istanze degli enti già beneficiari delle risorse relative al 2023, 2024 e 2025, compresi gli scorrimenti di graduatoria autorizzati dal Ministero, prevedendo tuttavia un’eccezione per i Comuni che, con riferimento all’annualità 2025 e al relativo scorrimento, abbiano ottenuto un contributo inferiore o pari al 50% dell’importo richiesto.

Su questo punto, il comunicato ministeriale che accompagna la pubblicazione dell’Avviso utilizza una formulazione parzialmente diversa, facendo riferimento a finanziamenti inferiori al 50% e alla condizione che non siano già state avviate le procedure di affidamento dei lavori, circostanza che rende opportuno verificare le condizioni applicabili agli enti già destinatari di contributi parziali.

Il finanziamento può raggiungere un massimo di 150.000 euro per Comune e può essere destinato a uno o più interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina del Fondo.

Domande Fondo strade 2026: scadenza e modalità di presentazione

La graduatoria sarà predisposta per ciascuna area territoriale, tenendo conto principalmente della situazione finanziaria dei Comuni richiedenti e, in particolare, dell’incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza riconducibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.

Per l’annualità 2026 saranno utilizzati i dati risultanti dai rendiconti della gestione 2024, privilegiando gli enti che presentano una minore incidenza del risultato di amministrazione rispetto alle entrate considerate, mentre per i Comuni con risultato di amministrazione negativo, sempre al netto della quota accantonata, è previsto un limite massimo del 15% delle risorse disponibili.

Accanto al parametro finanziario assume rilievo anche il livello di progettazione degli interventi proposti, che viene considerato nella formazione della graduatoria e costituisce un elemento di preferenza in caso di parità, favorendo i progetti che presentano un livello di progettazione più avanzato.

Fondo strade 2026: come sono ripartiti i 10 milioni tra le Regioni

I 10 milioni di euro disponibili per il 2026 saranno distribuiti su base regionale secondo le percentuali stabilite dall’Avviso, che individua per ciascun territorio una quota massima di finanziamento da destinare agli interventi ammessi in graduatoria.

Regione Risorse 2026 Abruzzo 501.000 € Basilicata 252.000 € Calabria 737.000 € Campania 812.000 € Emilia-Romagna 284.000 € Friuli-Venezia Giulia 267.000 € Lazio 432.000 € Liguria 279.000 € Lombardia 1.881.000 € Marche 287.000 € Molise 239.000 € Piemonte 1.509.000 € Puglia 236.000 € Sardegna 672.000 € Sicilia 551.000 € Toscana 235.000 € Umbria 119.000 € Valle d’Aosta 107.000 € Veneto 600.000 € Totale 10.000.000 €

Le quote più consistenti sono destinate alla Lombardia, con 1,881 milioni di euro, e al Piemonte, con 1,509 milioni, seguite dalla Campania e dalla Calabria, alle quali sono assegnati rispettivamente 812.000 e 737.000 euro.

Secondo i dati diffusi dal MIT, dal 2023 il Fondo ha consentito di finanziare interventi in 715 Comuni, per un valore complessivo di 92,3 milioni di euro, confermandosi uno degli strumenti destinati a sostenere gli investimenti sulla viabilità dei centri di minore dimensione.

Graduatoria Fondo strade 2026: criteri di selezione dei Comuni

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma Istanze Digitali MIT, che sarà accessibile dalle ore 12:00 di martedì 10 novembre fino alle ore 12:00 di lunedì 30 novembre 2026, termine oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda.

Ciascun Comune potrà trasmettere un’unica istanza, anche riferita a più interventi, inserendo le informazioni richieste dall’articolo 5 del Decreto interministeriale n. 72/2025, tra cui il Codice unico di progetto (CUP), l’importo del finanziamento richiesto, il quadro economico degli interventi e il livello di progettazione disponibile.

L’ordine cronologico di presentazione delle istanze non attribuisce alcuna priorità nell’assegnazione delle risorse, poiché i finanziamenti saranno concessi sulla base di una graduatoria elaborata secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale e confermati dall’Avviso 2026.