Quando esistono più versioni della documentazione di gara, quale deve realmente guidare i concorrenti? La pubblicazione all’Albo pretorio può incidere sull’affidamento degli operatori economici se gli atti di gara risultano diversi da quelli pubblicati sulla GUUE, sulla piattaforma di gara e nella Banca dati ANAC? E, soprattutto, fino a che punto il RUP può intervenire sugli atti già approvati, senza sconfinare in una modifica illegittima della lex specialis?

Sono interrogativi sui quali il nuovo Codice Appalti è intervenuto in modo netto, chiarendo che la decisione a contrarre non cristallizza ogni aspetto della gara. La coerenza tecnica degli atti e la loro concreta applicazione restano affidate al RUP, chiamato a garantire che la procedura si sviluppi secondo regole chiare e intelligibili per il mercato.

Proprio per questo sono legittime eventuali correzioni e rettifiche della documentazione di gara, quando si tratti di interventi fisiologici utili a eliminare incongruenze interne o a riallineare singole previsioni al disegno complessivo della lex specialis, purché resi conoscibili agli operatori economici attraverso le forme di pubblicità previste dalla legge.

A spiegarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 22 dicembre 2025, n. 23542, evidenziando quali effetti produca una rettifica tecnica correttamente pubblicata sugli esiti della gara.

Errore nella documentazione di gara e ruolo del RUP: i chiarimenti del TAR

La vicenda nasce da una procedura indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, articolata in due lotti, per l’affidamento di un servizio da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la deliberazione di indizione della gara veniva approvato anche il disciplinare, inizialmente pubblicato all’Albo pretorio. Successivamente, la documentazione di gara era stata resa disponibile secondo le forme ordinarie previste dal Codice: GUUE, piattaforma di gara, Banca dati ANAC e sito istituzionale.

Solo dopo l’aggiudicazione, il secondo operatore in graduatoria rilevava una difformità tra la formula di attribuzione del punteggio economico contenuta nel disciplinare allegato alla deliberazione pubblicata all’Albo pretorio e quella riportata negli atti di gara pubblicati sulla GUUE e sulla piattaforma informatica.

Sulla base di tale presupposto veniva presentata un’istanza di autotutela, con cui si chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione e la rielaborazione della graduatoria applicando la diversa formula. L’istanza era stata però rigettata dal RUP, che motivava il diniego richiamando la coerenza della formula utilizzata con l’impianto complessivo della lex specialis e con gli atti di gara pubblicati nelle forme di legge.

Da qui il ricorso al giudice amministrativo, fondato sull’asserita illegittimità della “modifica” del disciplinare, sulla violazione della portata vincolante della lex specialis e sulla lesione dell’affidamento dell’operatore economico, in un contesto in cui il risultato della gara risultava determinato da un equilibrio estremamente fragile tra le offerte.